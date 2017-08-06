لاتسيو يتوّج بلقب كأس كوستا

{ مدريد – وكالات: تمكن فريق لاتسيو الإيطالي، من التتويج بالنسخة الـ 33 لكأس كوستا ديل سول الودية لكرة القدم، المقامة في إسبانيا، بعدما تغلب بهدف نظيف على مضيفه مالاجا. ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي تشيرو إيموبيلي، الذي انفرد بالحارس المخضرم روبرتو، بعد تمريرة من زميله البرازيلي لوكاس ليفا، وأسكن الكرة الشباك من فوقه (ق55)، أمام أكثر من 12 ألف مشجع حضروا لملعب لا روزاليدا. ويستعد لاتسيو حاليا لبداية الموسم الجديد، عبر مباراة السوبر الإيطالي، بصفته وصيف مسابقة الكأس المحلية، أمام يوفنتوس حامل لقبي الدوري والكأس، يوم 13 من الشهر الجاري. كما سيخوض الفريق الإيطالي هذا الموسم مسابقة الدوري الأوربي، من دور المجموعات مباشرة، بعدما حل خامسا في الدوري المحلي بالموسم الماضي. بينما يتأهب مالاجا لخوض مسابقة الدوري الإسباني، بعدما أنهى الموسم السابق في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة، وستكون أولى مبارياته الرسمية في الليجا يوم 21 من الشهر الجاري، أمام ضيفه إيبار.