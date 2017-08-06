مباراتا اليوم في المرحلة الحاسمة للدرجة الأولى

الديوانية تواجه الصناعات بآمال الفوز والكوفة تلتقي غاز الشمال

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الاثنين السابع من اب لجاري مباراتين ضمن مباريات الدور الحاسم المؤهل للدرجة الممتاز بكرة القدم عندما يلعب الديوانية بثلاث نقاط مع ممثل العاصمة الصناعات بنقطة

وتظهر اهمية المباراة على الطرفين عندما يدخل الديوانية صحبة جمهوره المتوقع ان لايتاخر منه احد وادارة النادي لتامين اجواء اللعب وبخيار لابديل عن الفوز الذي سيقربه كثيرا وقد يمنحه التأهل المباشر اذا ما انتهت المباراة الاخرى بالتعادل وهو ما يامله الديوانية الذي رفع الفوز الاول من معنويات اللاعبين وتطلعاتهم بتحقيق الفوز الثاني تواليا والتطلع الى حسم الامور بعدما تمرسوا وعرفوا طريق النتائج المهمة عبر الاداء الاداء وتعزيز حالة الانسجام التي تظهر قوية ومرتكزا للفريق في ان يتواصل مع تحقيق النتائج وتحقيق هدف الموسم الذي يظهر الاقرب اليه

اشادة الانصار

واشاد الانصار بجهود اللاعبين في تحقيق النتيجة الاولى ما زاد من تطلع وتفكير اللاعبين في حسم الامور اليوم وقبل جولة على نهاية المرحلة الحالية والاخيرة لانهم يمرون في افضل حالاتهم ويدركون طبيعة المهمة التي تظهر الاصعب على مدار الموسم ولان الطرف الاخر جاء من تعادل ويتطلع للفوز لاغير ويطمح بالفوز الذي يبحث عنه قصي منير في المهمة الحاسمة التي لايمكن ان تفوت تحت اي مسوغ كان عندما يقف الفريق امام امتار من انتزاع بطاقة التأهل التي قد يخرج بها اليوم صحبة جمهوره المستعد لإقامة الاحتفال وهو يعول على جهود عناصره التي للان تقدم مشوار جيد في مختلف مراحل المسابقة التي يظهر قريب من حسمها

خيار الصناعات

من جانبه سيلعب الصناعات بخيار لابديل عن الفوز لان غير ذلك ربما يصعب الامور بعد النتيجة الاولى المخيبة بتعادله مع غاز شمال ولذلك سيهتم بنتيجة مباراة اليوم التي تتطلب من اللاعبين تقديم أعلى مستوى وان يخدم الكل للكل في مهمة مصيرية ستترك اثارها على مهمة الفريق الاخر المتطلع للتأهل بعد فترة اعداد منذ بداية الموسم لابل من الموسم الماضي عندما فشل الفريق من التأهل بنفس الدور وهو الباحث عن الصعود منذ ثلاثة مواسم قبل ان يتعثر في اللقاء الاول الذي قلل من حظوظه ولأنه سيصطدم بأقوى الفرق وقد يقضي على اماله لان فوائد المباراة ستكون لمصلحة الديوانية اكثر من الصناعات لعدة اسباب منها اللعب بأريحية بعد الفوز الاول وبرصيد ثلاث نقاط من اجل الفوز الذي قد يمنحهم التاهل مباشرة اذا ما انتهت المباراة الاخرى التي ستجري في نفس الوقت بالتعادل والفوز سيدعم المهمة بقوة ويضعه امام التاهل دون مشاكل في خوض اللقاء الثالث ويقربه مع الفائز من المباراة الاخرى للعبور سوية الى الدوري الممتاز

جمهور الديوانية

كما يظهر دعم جمهور الديوانية الكبير في تامين اجواء اللعب للفريق المثابر الذي تظهر اماله وحظوظه اكبر بكثير من الصناعات وهو في الحالة الفنية المطلوبة ويبدو الاقرب تحقيق النتيجة الايجابية كما يبدو الديوانية الفريق الاخطر والقادر على التغلب في اهم مباريات البطولة التي سيعتمد طريقة اللعب التي تؤدي الى تحقيق النتيجة الحاسمة التي يأملها الصناعات الذي يمتلك مجموعة لاعبين قادرة للعودة الى نتائج الفوز خصوصا اليوم وغير ذلك يعني الفشل وربما الخروج من الدور المذكور مع ان مدرب الفريق يدرك طبيعة الامور وما تتطلبه المباراة من صبر وثبات وجراءة على تقديم الاداء المنتج

الكوفة وغاز لشمال

ويسعى الكوفة العودة لسكة الانتصارات التي خرج منها الدور الاول بتعرضه لخسارة الديوانية التي مؤكد تركت اثارها السلبية على مشاركته وهو يتلقى الخسارة الاولى ويأمل ان يعوضها على حساب غاز الشمال بنقطة من تعادل مع الصناعات الكوفة مطالب في اللعب بتركيز وتحقيق الفوز وغير ذلك سيضعه امام مفترق طرق ولان بدون نتيجة الفوز ستنهي احلام العودة للعب في الدوري الممتاز الذي لعب به موسم واحد وحتما ان توجيهات المدرب تختصر على اللعب بشعار الفوز المنقذ الوحيد للموسم بعد التعثر امام جيرانه الديوانية وتظهر امال الكوفة صعبة في العودة والبقاء في دائرة المنافسة التي يسعى غاز الشمال الى عرقلتها اكثر الذي يكون قد حقق نتيجة مهمة عندما اقتطع نقطة من الصناعات احد ابرز الفرق المرشحة للتأهل وهو الاخر يمتلك مقومات المشاركة والسعي لها منذ ثلاثة مواسم في عبور الدور الاخير قبل ان يعود هذه المرة بقوة ومن خلال مجموعة لاعبين تامل ان تساهم في حل مشكلة الفريق في استعادة مقعد كركوك ويريد ان يسلك طريق الفوز عبر بوابة الكوفة التي تظهر اقل خطورة من الصناعات ما يدفع اللاعبين لتقديم الاداء الاخطر ويدرك لاعبو لفرق ان الحصول عل كامل العلامات سيصعد من امال الفريق في تحقيق التأهل

فوز الديوانية

وكان فريق الديوانية استهل مبارياته في الدور الحاسم والاخير من الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم الموسم المقبل بالفوز على الكوفة بهدف ليخطف ثلاث نقاط ثمينة في مهمة لم تكن سهلة قبل ان تعطي الفوائد لكتيبة منير قصي التي تواصل تقدمها بخطوات ثابتة وناجحة في تخطي اولى مباراة الجولة الاولى بدعم جمهوره الكبير الذي حضر لدعم المهمة جريا على العادة حيث مصاحبته اينما يلعب منذ بداية الموسم عندما خطف صدارة مجموعة المحافظة ثم التاهل ثانيا عن مجموعة الجنوب والفرات الاوسط في الناصرية قبل ان يقطع المباراة الفاصلة بالتغلب على الصناعة بأربعة اهداف لهدفين قبل ان ياتي الدور على الكوفة وتحقيق الفوز عليه بعدما انتهت مباراتهما الاولى في الناصرية بالتعادل بثلاثة اهداف ويكون الفوز الذي حققه الديوانية بمثابة الخطوة الكبيرة باتجاه تصعيد اماله في المنافسة والعمل على قطع احدى بطاقتي التاهل للدوري الممتاز هدف الادارة واهل الديوانية والمدرب في عودة الفريق الى اللعب في اهم البطولات المحلية وللمدينة سجل حافل بالمشاركات عندما كان نادي الرافدين الديواني قد لعب في اول دوري على مستوى الاندية موسم 1974 قبل ان يختفي ويستمر فريق الديوانية الذي يقف امام تحقيق طموحات العودة واللعب في الدرجة الممتازة الموسم القادم بعدما قطع خطوة مهمة في الصراع الجديد وفي اخر مرحلة من مراحل الدرجة الاولى الطويل المتوقع ان ينتهي نهاية الاسبوع الجاري

بداية مهمة

واستفاد الديوانية كثيرا من بدايته والجولة الاولى عندما حقق الفوز على احد المرشحين الاقوياء الكوفة كما استفاد من تعادل الصناعات وغاز الشمال النتيجة التي كان يتمناها لان التعادل يدفع بالديوانية بالتقدم والسير بالاتجاه الصحيح ويقربه من امال التاهل في حسابات النتائج الي يجدها الفريق مهمة جدا في ان تنتهي الاخرى بالتعادل وهذا المهم في ان تقف كل الامور مع الفريق الذي يريد التأهل عبر بوابة الصناعات بعد فترة اعداد تظهر من بين افضل الفرق وتمتد من الموسم الماضي عندما تحملت ادارة الفريق استضافة المجموعة التي تاهل منها النادي البحري قبل ان تبقى امال الفريق والسعي لتحقيق رغبة العودة عندما انطلق في بداية الموسم بقيادة عادل ناصر قبل ان يترك المهمة التي يتصدى لها اليوم قصي منير في اول تجربة تدريبية له يأمل وجمهور الفريق ان تتكلل بالنجاح من خلال قيادته الى تحقيق هدف المشاركة في مهمة لاتبدو سهلة لكنه يبدو قادر عل تخطي الامور بعد سلسلة نتائج ايجابية وبسجل نظيف منذ اول التصفيات حتى اليوم ومتجه بقوة الى قطع احدى التذاكر التي تمكنه من الصعود في احدى عربات قطار الدوري الممتاز

اضرار الكوفة

في نفس الوقت اضرت الخسارة بفريق الكوفة وعرقلته كثيرا من المهمة عبر التعويل على عناصره التي خذلته في اهم مباريات الموسم التي جاءت خارج حسابات الفريق الذي خطط للفوز قبل ان يقع في الخسارة التي غيرت من مخطط الجهاز الفني الذي كان قد قاده بقوة في كل مراحل الدوري قبل ان تاتي الخسارة التي غيرت من الحسابات في الكثير من التفاصيل ووضعت الفريق في اجواء اخرى ما يلزمه الى تقديم اللعب القوي وتجاوز نكسة الديوانية التي عقدة من المشهد الذي يامل في تغيره اللاعبين في الدفع بالأمور بالاتجاه الصحيح امام مباريات معدودة تضغط على اللاعبين من اجل المنافسة بقوة في اخر مباراتين لان فقدان ثلاث نقاط من ثلاث مباريات شيء غير مساعد للفريق الذي لعب بثقة وانتقل بطموحات التأهل من الناصرية بعد تقديم المستوى المطلوب في مجموعته التي تخطاها دون مشاكل وظهر في المستوى الافضل الذي كان يفترض ان يحافظ عليه للنهاية ويدرك للاعبون والمدرب طبيعة المهمة الفاصلة والحاسمة

ويأمل جمهور الفريق ان يكون قد استفاد اللاعبين من درس الخسارة ومن اجل دعم المهمة والتطلع للعب بقوة في مواجهة اليوم التي تظهر الاخرى قوية ومن غير الفوز قد تطيح بآماله وتبعده اكثر عن المنافسة الحقيقية التي تحسم الاسبوع الحالي والتي يأمل غاز الشمال في تحقيق الفوز الاول بعد التعثر امام الصناعات وهي نتيجة مقبولة امام قوة ا الطرف الاخر لكنه يبدو عازم للفوز على الكوفة وكان فريق الصناعات قد تعادل مع غاز الشمال في المباراة الاولى وخرج كل منهما بنقطة يسعيان الى زيادة رصيدهما من لقاء اليوم الذي يظهر صعبا امام الفريق وكذلك الديوانية من الذي يظهر في موقف افضل

زغير يتحدث

يقول رئيس فرع اتحاد الكرة في ذي قار جليل زغير مهم ان يترشح فريقان من المحافظات واللعب في الدوري الممتاز حيث غاز الشمال لما يمتلك من مقومات اللعب والامكانات العالية وبإمكانه ان يقدم نفسه في الدوري الممتاز الذي تحتاج مشاركته الى امكانات عالية نجدها متوفرة في هذا الفريق كما تظهر قدرات الكوفة والديوانية في خوض منافسات الدوري الممتز بالشكل المطلوب لكن تظهر هنا ومن القدرات الكبيرة لفرق المؤسسات واليوم تعاني من الضائقة المالية وهذا ما يدفع لجنة المسابقات واتحاد الكرة التفكير في تغير الية الدوري الى نظام المجموعتين التي تبدو مناسبة امام اغلب الفرق بعد المشاكل التي اعترت المسابقة الحالية حيث طول فترة الدوري الذي اخذ الكثير من الجهد والوقت واجد ان المنافسة سترتفع امام حلم التأهل للفرق الاربعة التي تلعب بطموحات مشتركة ومغادرة دوري المظاليم لان اللعب في الممتاز يختلف عنه في الاولى البطولة الاخرى التي كلفت الفرق الكثير ومتوقع ان ترتفع المنافسات اليوم وقد تعطي البطاقة الاولى لفريق الديوانية بعدما اجتاز الاختبار الاول بنجاح وهو ما يدعم موقفه بعد الفوز المهم الذي حققه على الكوفة فيما يشتد الصراع بين الفرق الاربعة اليوم والدور الاخير الخميس حيث تنهي الامور في بطولة طويلة وكم كنت اتمنى ان يعود الناصرية للدوري الممتاز وكان امام فرصة لكن هذا حال كرة القدم هذا وتختتم مباريات الدور المذكور الخميس المقبل عندما تقام مبراتين الاولى بين الكوفة والصناعات والاخرى بين الديوانية وغاز الشمال.