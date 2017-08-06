شهد يطمئن بعد تجريبية الأردن ويقلق لغياب رسن وعطوان

بغداد – احسان المرسومي

موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

صبيحة اليوم التالي من وصولنا الى عمان كانت كل الامور الادارية جاهزة فيما يخص سمة الدخول الى السعودية التي تم انجازها بوقت قياسي بعد زيارة رئيس الوفد شرار حيدر برفقة المدير الاداري كريم فرحان الى السفارة السعودية في عمان ، يضاف لها تسهيلات الجانب السعودي في منح ” الفيزا ” مجانا لاعضاء الوفد في وقت توقع فيها اعضاء البعثة استحصال مبلغ 150 دولاراً عن كل عضو من اعضائه ، كما تم تهيئة الامور بالنسبة لسمة دخول مساعد المدرب عباس عبيد الذي من المفترض وصوله الى عمان الجمعة وبعد مغادرة الوفد الى السعودية بعد ان تاخر في بغداد لاستخراج جواز جديد بدل القديم التالف .

وطوال مكوث الوفد في عمان لم يجر المدرب عبد الغني شهد اية وحدة تدريبية في ملعب نظامي مفضلا اراحة اللاعبين الذين يعانون اجهاد الدوري وايضا الاستعانة بتمارين اشرف عليها غونزالو في قاعة ( جم ومسبح ) فندق كراند بلاس في عمان.

قاعة الفندق ( اللوبي ) لم تخل من ضيوف وشخصيات رياضية واعلامية على اعضاء الوفد جرى خلال الجلسات طرح قضايا ونقاشات بشأن الشان الكروي والدوري الممتاز وامور تهم الامور الرياضية.

كما اجريت لاعضاء الوفد لقاءات اعلامية مع مقدم البرامج الرياضية بلال بداع بشأن المشاركة المقبلة في التصفيات الاسيوية للمنتخبات الاولمبية ، وايضا التقى ثنائي قناة الشرقية محمد الناصر وفيان فائق في برنامجهما المعروفين مع المدرب عبد الغني شهد حول التحضيرات والمعوقات التي واجهت المنتخب في طريق الاعداد ، ويبدو ان تصريحات شهد خلال البرنامج اثار زوبعة في بغداد وعدم قبـــــــــول لدى البعض الاخر الذي راى في حديثه انتقادا مبطنا لهم .

من بين الشخصيات الرياضية المعروفة التي حضرت الى فندق كراند بالاس للاطمئنان على احوال المنتخب المدربون اكرم سلمان واحمد صبحي وياسين عمال واحمد جاسم واللاعب الدولي رزاق فرحان ومدرب نادي الكرخ بالسلة عامر طالب والاعلاميين محمد الناصر وفيان فائق وبلال بداع وعدد من الشخصيات الرياضية التي لاسبيل لذكرها في هذا التقرير جميعها حثت الوفد على تقديم كل مالديهم خلال التصفيات ومنحت جرعة معنوية كبيرة كما انها لاقت استحساناً كبيراً من رئيس واعضاء البعثة .

الوفد شد حقائبه ظهيرة الجمعة مغادرا مطار الملكة عالية في الاردن باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض ، حيث كان في استقباله نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة طلال العبيدي ومنسق اتحاد الكرة في السعودية محمد ابراهيم ، كما كان في المطار اللاعبون الاربعة الذي كان شهد بانتظارهم على احر من الجمر كونهم يعدون الاعمدة الاساسية للمنتخب وهم بشار رسن واحمد عبد الفاضل ومحمد خالد من القوة الجوية و امجد عطوان من نفط الوسط .

جميع الامور كانت مهيئة في قبل الجانب السعودي والمنسق الاعلامي لاسيما فيما يخص سكن الوفد العراقي الذي كان اول الواصلين الى المملكة ، فكانت ضيافة الايام الثلاثة الاولى على حساب الجانب السعودي الذي عبر عن سعادته بحضور المنتخب العراقي بين اشقائه.

فيما قام المنسق بتوزيع مفاتيح الغرف على اعضاء الوفد وهم في الحافلة التي تقلهم الى الفندق ، ثم ابلغ رئاسة البعثة بان جميع الامور ستكون مهيئة للفريق خلال هذه الفترة لاسيما من الملاعب التي ستجري عليها التدريبات فضلا عن ان فندق راديسون بلو كان من افضل الفنادق في مدينة الرياض ومتوفر فيه كافة سبل وراحة اللاعبين مع وجود قاعة جم وجاكوزي ومسبح للراحة والاستجمام .