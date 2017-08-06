قراءة للزمن القادم – قاسم حمزة

ليس من باب التشاؤم ابدا وانما من منطلق الحقائق والصدق مع الناس والابتعاد عن التضليل والخداع فاحلى لحظات هي اعلان طرد وابعاد فلول الارهاب الداعشي والذي يتميز بانه اقذر وا سوأ واجرم واجهل مجاميع عرفها التاريخ على وجه الارض وهذه امنية الشرفاء من ابناء الوطن الغالي باستثناء التابعين وتجار الحرب وعبيد الورق الاخضر وخونة الارض والعرض ومخترعوا الازمات وسراق رغيف خبز الفقراء فهذا اليوم بهيج ومفرح وعنوان رائع ولكن اين تكمن المأساة والعثرات والمعاناة بالتاكيد في (التفاصيل) والكل يعرف ان الكثير من الافعال قد مورست من الان ومن كل المشاركين بالسلطة عربا او كردا او قوميات اخرى سواء بالاستحواذ والاغتصاب والسيطرة والخطف والتهجير والتمسك بالبقاء بارض الغير وبحجج واهية ومفضوحة.

لذا فمن يريد وحدة العراق ارضا وشعبا عليه ان يكون صادقا في توضيح الحالة كعراقي ينزع اثواب العرق والدين والمذهب والقبيلة والمنطقة والتي الان ومع كل الالم لم ولن نسمع يوما احد من هم في السلطة او قيادات الاحزاب او المكونات يتحدث بمنطق (العراق) ابدا الجميع يتحدث كل منهم عن عرقه ودينه وطائفته والاكثر مرارة الكذب والتضليل واخفاء الحقائق عما يجري على الارض من ماس لم تمر على شعب من شعوب الارض سابقا او الان وباسلوب رخيص ولذلك لا نريد مثلهم (كالنعامة) تخـفي راسها بالرمال وتبقي جسدها عاريا ومكشوفا.

علينا ان نتحدث ونوضح ان بعد (عقد ونصف) من السنين والبلد محتل ومخترق وعار بلا غطاء تتحكم به قوى الشر والتوسع والفرقة وسلطة تابعة لا تملك القرار والدستور مدمر والقوانين هزيلة فما هي (الافرازات وما انتجت من جيل ملوث الفكر وقلوب مملؤة الحقد والغيظ والكراهية) قبل داعش واجرامه كان منطق التهميش والمعادلة الجديده والاستحواذ على الوظائف واغتصاب املاك الدولة وفصل بلا قانون لموظفين من المدنين او العسكر والشرطة والامن وترك عوائلهم للجوع والفاقة ثم جاءت مرحلة الارهاب من القاعدة وداعش مستغلين افعال واخطاء من هم في السلطة واقاموا شبه دولة في اكثر من محافظة واول ما قاموا به هو تغيير المناهج الدراسية وتحريفها وتزوير الاحاديث لزرع الكراهية ونشر مبدأ التكفير وممارسة القتل والتهجير على الهوية الدينية والمذهبية واخذ الجزية من اهل الكتاب وكان ايضا في المناطق الاخرى ممارسة الضغط والتهديد والوعيد واغتصاب الاملاك للاقليات او على اساس طائفي ومن كل الاطراف بل تم تغير المناهج وفق النظرة المذهبية ووصل ببعض الجهلة والتابعين من الادارات او المعلمين ان يزرعوا الحقد والفرقة بين التلاميذ فيقوم المعلم للدين بالصلاة بطلاب الصف وداخله وفق المذهب الذي يعتنقه وراغما الاخرين سواء من ديانات او مذاهب اخرى او اقليات دينية.

فكيف نتصور سلوك وقلوب وتفكير هؤلاء وعلى الاقل الفتيان والذين ولدوا ابن الاحتلال البغيض ثم كيف نتصور عقول وقلوب (4 ملايين مهاجر خارج البلاد) و (4 ملايين نازح داخل البلاد) تركوا دورهم وارضهم واملاكهم ومحلاتهم واصبحوا ينتظرون منظمات غوث اللاجئين لتوزع عليهم رغيف الخبز وضياع مستقبل الملاين من الاستمرار بالدراسة وما نقول للاكثر من ثلاثة ملاين ارملة فقدت زوجها واضعاف هذا الرقم لايتام اكثرهم يتسولون في تقاطعات الطرق او ترك مقعد الدراسة ليعمل وقلبه مملوء بالحقد والالم وهو يرى اقرانه يذهبون الى المدرسة ان على الجميع ان يعمل وبكل قوته على فرض حلول واصدار قوانين او تعليمات من شأنها ان توقف التداعيات والافعال السلبية والتي حتما ستظهر على السطح وليس كما يقول البعض على الموصل ابدا ان العراق هو المقصود وسوف لم ولن تكون حياة مستقرة او لقمة عيش بهناء والخوف فعلا من هكذا حياة سيكون اضعاف اضعاف الخوف من الموت لان من ياتي يومه المحتوم سيقبر ويستقر لا يرى ولا يسمع ما حل بأهله واطفاله من كوارث ونداء لمن هو حريص على بلاده ان يرفع الصوت بانهاء مظاهر التسلح وغلق مقرات المجاميع المسلحة واعطاء الجيش صلاحية الامن ولو باعلان حالة طوارئ مؤقتة بعد تحرير الارض من الارهاب وابعاد ومحاسبة كل من ساهم في خلق المأساة لهذا الشعب ومزق لحمته وفرط بارضه وسيادته وصياغة دستور المواطنة ومنع الاحزاب الدينية الطائفية والمرتبطة والتابعة لخارج الحدود هذا هو الضمان للحفاظ على وطن وشعب موحد والحفاظ على السيادة والكرامة.