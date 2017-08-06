يا مراجعنا الطيبين ساعدونا – علي محمد الجيزاني

نريد قانون التقاعد المدني فعلاً موحداً بالعراق وليس على ناس وناس الصادرة من هذه الحكومات عدة قوانين تقاعدية مفصلة الى احزابها ولها موسسات ودوائر خدمية خاصة تصرف لهم ولم ينصفوا المتقاعدين القدماء بالعراق لايزال باقين على الأربعمائة الف دينار تقاعد قديم بينما أقرانهم في ظل هذه الحكومات يتقاضون راتباً اكثر من ثمنمائة الف دينار شهراً ،لماذا هذه التفرقة بين العراقيين؟ ، هل الاسلام فرق بين المسلمين ؟

هل بقية الدول العربية لها قوانين مثل هذا القانون لماذ هذه التفرقة بين الشعب العراقي الواحد ،نتمنى من المرجعية ان تخاطب الحكومة لتوحيد قانون التقـــــــــاعد المدني ان يكون فعلاً موحداً ،الان هذا القانون غيـــــــر موحد ، كتب من قبل لصوص باسم الدين والدين منهم براء .

هذا القانون المجحف تم فرضه على الحكومة من قبل المعممين المهزومين سابقا بالخارج والحاقدين على فقراء العراق ولان هم في امريكا واوربا مرفهين وتصل اليهم رواتبهم نصف ميزانية العراق ونحن القدماء باقين على الأربعمائة الف دينار وهي لم تكف للعلاج وبقية الرسوم الخدمية ناشدنا وكتبنا لكن لايوجد حل من قبل هولاء السياسيين الحرامية المستفيدين هم واتباعهم وهذه التصرفات والتكتلات المجحفة الغير عقلانية ،الغرض منها تكوين مجاميع انتخابية لاستمرارهم بالسلطة على حساب الفقراء .

وهناك من المعممين الذي يقول انا على ولاية امير المؤمنين علي عليه السلام ، سيظهر كذاب وطماع وفاسد وحاقد على الفقراء وهو يعرف ان امير المؤمنين عندما اصبح والي المسلمين ، جاء له أخوه عقيل وطلبه منه أن يزيد في عطائه من بيت المال فأحمى له حديدة قربها منه واخذ عقيل يصرخ من حرارة دخانها فقال له الامام اتئن من حديدة احميتها للعب وتجرني لنار سجرها ،، هذه اخلاق الامام لم اجدها الان بالعراق من قبل اصحاب القرار وجدتها في صفات المرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله ابو الفقراء.