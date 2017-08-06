بين السقم والعافية – ناجح صالح

تنغص صفو حياة الانسان بين حين وحين منغصات لا فرار له منها ، ومن هذه المنغصات المرض ، فما من أحد منا خلت أيامه من وطأة آلامه وثقل أوجاعه ، فهو يداهمنا كشبح مرعب لا نقوى على دفعه ، فنسرع على أثره الى الطبيب ليصف لنا الدواء الذي يشفينا ، ولعله لا يشفينا فنلازم الفراش ردحا من الزمن غير قصير .

ومن المفارقات أن المرض لا يستثني فقيرا أو غنيا صغيرا أو كبيرا حاكما أو محكوما .

انه قدر الانسان ليسكت فيه قوته وكبرياءه فيستسلم استسلاما عجيبا لكابوسه ، وحينئذ يتمنى لو يهب كل ماله لتعود اليه عافيته .. العافية التي يفتقدها أيام محنته تصبح صعبة المنال ، نطلب هذه العافية وقت المرض ، وحينما نكون معافين ننسى نعمتها ، أليست الصحة كنز لا يقدر بثمن ؟

حينما يداهمك المرض فلا المال له قيمة ولا كل ما تملك ، ان أوجاعك لا تحتمل ويشق عليك النهوض من ســـــــريرك وتجد نفسك عاجزا عن فعل شيء ،اذ أنت عليل مقـــــــعد لا أمل للشفاء الا اذا قضى الله أمرا لم تتوقعه .

لله ما أحلى العافية بكل ما فيها من احساس بالراحة والمتعة والنعيم ، ما أحلاها ونحن في ذروة النشاط والحركة والعمل ، وما أسوأ العلة التي تداهمنا على حين غرة لتقلب حياتنا الى آلام وأحزان .

ترى هل ندرك المسافة الفاصلة بين السقم والعافية ؟ أم أننا نتجاهل الحقائق الأساسية في حياتنا ؟

ومع ذلك فالحقيقة التي تفــــــــرض نفسها أن القبح يقابله جمال وأن الرذيلة تقابلها فضيلة وأن الشر يقابله خير ، مثلما يقابل السقم العافية .. انها الأضداد تحيط بنا ولا مفر من الاقرار بها .

ان العافــــــــية نعمة لا تقدر بثمن الا من أراد أن يفرط بها ، ونحن نحاول جاهدين أن نحرص على الوقاية من المرض والحفاظ على بدن سليم غير أنه ليس بمقدورنا أن نقف أمام القدر الذي يتسلط علينا رغما عنا .

وكل علة يصاب بها الانسان هي بمثابة اختبار لمدى قدراته على تحمل أعبائها وكم هي طاقة الايمان التي يحملها في طياته ؟ وهل كنا نسينا الله أيام العافية وذكرناه أيام السقم ؟

لعل تجربة المرض تعطينا درسا نافعا لحياتنا .. نتعلم منه كم هي الأخطاء التي ارتكبناها فيما مضى من الأيام ، وهل سنعود الى رشدنا ونبرأ من تلك الأخطاء أم يلازمنا العناد حتى النهاية ؟

والعلة ليست في الأبدان فحسب فما أكثر علل النفوس والتي هي أشد خطرا وأذى .

كما أن الشرور التي تحيطنا هي الأخرى علل ، بل علل قاتلة اذا لم نجد لها العلاج الناجع .

أما الحكمة التي تطل علينا فتقول ( ألا ان الصبر عند المحنة والشكر عند النعمة ) .