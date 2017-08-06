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ماذا يستوردون ؟ – فيصل جاسم العايش

الحقيقة التي أعلنها قبل فترة تاجر صيني وصناعي له رايه في بلده ، من ان التجار المسلمين يطلبون منه أن يغيّر في تصاميم بضاعته لكي لا تكون بالكفاءة المطلوبة ولكي تكون اقل سعراً مع وضع علامة مرموقة على تلك البضاعة ، هؤلاء التجار بعد انتهاء الصفقة يرفضون اكل الطعام الذي يقدم لهم لأن اللحوم لم تذبح على الطريقة الاسلامية !.

ماذا يمكن ان نسمي هذا؟. إنها ازدواجية المعايير الاخلاقية فكل شيئ حلال طالما ان ذلك يصب ريعاً واسعاً في الجيوب والمصارف ، ولا علاقة لكل هذا باللحم الذي لم يذبح على طريقة الدين الحنيف، فهذا شأن وذاك شان آخر، والتجارة شطارة ومهارة قبل كل شيء!.

انهم متدينون جداً ولكنهم فاسدون جداً ايضاً ، وهذا لاينطبق حتماً على الجميع ، فلا زال في الناس بقية من خير وإحسان وتفريق بين الحلال والحرام، ولكن كثيرين من التجار ممن يتعاملون مع مصانع الصين او سواها يطلبون منهم خفض كلفة الانتاج عبر تغيير معايير المنتوج ومواصفاته والاخلال بعمر المنتوج وسنوات خدمته لكي يتناسب مع تحقيق ارباح اوفر واكثر دسامة مما لو بقي المنتوج على حاله ، والمصنّع الاجنبي لايفكر كما نفكر نحن ، بل هو يلبي حاجات وطلبات التجار بما يلبي هو الآخر الابقاء على ماكنات العمل تدور دون توقف .

يحدث كل هذا في ظل غياب تام للاجهزة الرقابية ومعاينة المنتوج المستورد وفحصه والتدقيق في مواصفاته المطابقة للمعايير المتعارف عليها ، والا فما معنى انك تشتري مسحوقاً للغسيل لايذوب في الماء ولايقدم اية فاعلية لغسل الملابس ،او ان تشتري لاصقاً ورقياً لايلتصق حتى بالورق ، فكيف اذا استعملته لاغراض اخرى، او ان تشتري جهازاً كهربائياً لا تستعمله لعدة ايام حتى تفاجأ انه قد توقف عن العمل ، والقائمة تطول وتطول ، وكل هذا تخريب للاقتصاد الوطني الذي ابتلي بمثل هؤلاء المستوردين الذين لا يخافون الله ولا أدعية المستهلكين !.

نحن اذن بحاجة قصوى وماسة لكي يستقيم الوضع الاقتصادي ولا تذهب اموال البلد هدراً مباحاً الى تقوية الاجهزة الرقابية والتقييس والسيطرة على كل مايتم استيراده من مواد غذائية واجهزة ومعدات وكل ما يمكن ان يأتينا مستورداً من خارج الحدود طالما ان مصانعنا ومعاملنا معطلة لاتنتج أي شيء !.