إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بتفجير تشييع بالرمادي

قتيل وثلاثة جرحى بإشتباك مسلح قبلي في السليمانية

بغداد – داليا احمد

اعلن مصدر طبي بقضاء جمجمال في السليمانية عن مصرع شخص واصابة ثلاثة اخرين بإشتباك مسلح في القضاء ، فيما استشهد واصيب العديد من المواطنين جراء تفجير استهدف مشيعين في الرمادي .

وقال المصدر امس ان (اشتباكاً انذلع بين عائلتين في منطقة قره نجير ما اسفر عن مصرع شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة).

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود في تصريح امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البو علي الجاسم بجزيرة الرمادي شمال المدينة انفجرت مستهدفة مشيعي جنازة امرأة ما ادى الى استشهاد ثلاثة اشخاص منهم واصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة).

واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى الى الطب العدلي).

وفي الموصل قال مصدر امس ان (عنصرين تابعين لداعش هاجما مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب في حي الأغوات بالجانب الأيمن للموصل، إلا أن قوات الجهاز تمكنت من قتلهما فورا).

الى ذلك قال المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان أمس ان (عناصر مرابطين عند نقطة تفتيش في شارع السعدون وسط بغداد قاموا بالاعتداء على صحفي وكاتب كان برفقة أحد أبنائه أمس الجمعة عندما كان بسيارته الخاصة). مطالبا وزارة الداخلية (بـالتحقيق في الحادث الذي قامت به جهة ترتبط بالوزارة ذاتها ووقف مثل هذه الانتهاكات والتأكيد على العناصر الأمنية غير المنضبطة بالتركيز في الكشف عن المفخخات والإرهابيين، وترك الصحفيين والكتاب وعدم التنكيل بهم).

سرقة سيارة

ونقل البيان عن الصحفي مناف الموسوي قوله (عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة وكنت مارا بسيارتي الخاصة برفقة ولدي الأكبر في شارع السعدون متوجها إلى إحدى القنوات الفضائية وبعد مروري بنقطة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية وقفت لشراء بعض الأغراض وكان ثلاثة أشخاص مدنيين طلبوا من ولدي التحرك على الفور، ثم بدأوا بالصراخ، وقاموا بضرب ولدي، ولم أكن أتصور أنهم عناصر أمنيين، أو من وزارة الداخلية، وخشيت ان يكونوا عصابة تحاول سرقة السيارة، أو اختطافنا).

وأضاف الموسوي أنه (عندما تدخلت لمنعهم والحديث معهم بطريقة مهذبة انهالوا علي بكلمات نابية، ثم احتجزوني بمكان، وعزلوا ولدي عني، ثم تم نقلنا إلى مركز شرطة السعدون وهناك عرفت ان الأشخاص الثلاثة الذين اعتدوا علي وعلى ولدي يعملون في شرطة مكافحة الاجرام).

وطالب الموسوي وزير الداخلية قاسم الأعرجي (بالتحقيق في الحادث ومعاقبة العناصر الأمنيين الذين يتركون مهماتهم وينشغلون بمناكفة المدنيين والمواطنين حتى أن أحدهم كان يتكلم مع ولدي ويقول له، انني شيخ عشيرة وخلفي 700 رجل ولا أعلم هل انه شيخ عشيرة، أم رجل أمن وأيهما الأقوى الدولة، أم العشيرة)؟.

مصدر امس ان (مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت صوب معاون طبي داخل عيادته في منطقة سبع البور ببغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال).