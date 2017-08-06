رحلة الحصول على الأوراق الثبوتية شاقة بالنسبة لأهالي الموصل

طوابير الإنتظار متعبة والكثير يسلكون طرقاً غير مشروعة للحصول على مستمسكاتهم

الموصل – سامر الياس سعيد

شكا عدد من اهالي مدينة الموصل من متاعب الانتظار للحصول على اوراق ثبوتية بعد ان صادرها تنظيم داعش اثناء سيطرته على المدينة حيث افتتحت دوائر الجنسية الخاصة بالمدينة بعد ان كانت قد اغلقت مواقعها البديلة في الشيخان والكلك والتي كانت مخصصة للنازحين من اهالي مدينة الموصل ممن يرومون اصدار بطاقات هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ..

وقال رؤوف حامد اننا نعاني كثيرا من خلال ساعات الانتظار والزحام الكبير الذي تشهده منافذ الدائرة ريثما يتم تسليم معاملة الحصول على بطاقة هوية الاحوال المدنية فالكثير منا عانى من خلال مصادرة عناصر التنظيم للاوراق الثبوتية بحجة اصدار هويات مخصصة للدولة الاسلامية بعيد سيطرة التنظيم على المدينة وفقدنا بذلك هوياتنا وكل ما نملك من اوراق ثبوتية تيسر معاملاتنا في دوائر الدولة التي مازالت تطالبنا بالمربع الذهبي من اجل تمشية المعاملات وللحصول على التصاريح الامنية الخاصة بالحصول على مستحقاننا المالية التي جمدت لاكثر من عامين ..

بينما قال سالم يونس ان تخصيص دائرة في الجانب الايسر من المدينة من خلال منفذها الوحيد يكثف الزحام ويجعل من مهمة الحصول على الهوية امرا في غاية الصعوبة مثلما ان هذا الامر يثلم فرحتنا بالانتصارات التي حققها جيشنا وقواتنا الامنية لنستعيد الظروف الصعبة التي كانت تعيشها المدينة قبل وقوعها بسيطرة التنظيم فالزحام مثلما تشاهد ناجم من قلة كوادر الدائرة المشرفين على تيسير المعاملات الخاصة والكثير من المراجعين فقدوا اوراقهم او مضطرين لاصدار هويات جديدة بعد نفاذ صلاحية اوراقهم الثبوتية بعد مرور عشر اعوام على اصدارها ..

لهيب الشمس

اما محمود نعمة الله فقال ان الكثير من المراجعين باتوا يعيشون تحت لهيب الشمس الحارة ظروفا صعبة وهم يتزاحمون من اجل الحصول على هويات جديدة بعد ان افقدهم التنظيم لهوياتهم بحجة اصدار هويات خاصة بالدولة الاسلامية ومما يصعب الامر ان هنالك الكثير من المراجعين ممن يصطحبون زوجاتهم واولادهم الذين يعانون حرارة الشمس القاسية من اجل الحصول على هوياتهم مما يزيد من الزحام ولو التفتت الدائرة لتلك المعاناة وخصصت اياما حسب الاحرف الابجدية من اجل تسهيل امر المواطنين وتخفيف اعباء الزحام القاتل فيما اكد ان هذا الزحام ساهم بتخصيص سوق سوداء للمعقبين ممن يعملون على استحصال مبالغ طائلة من اجل تسهيل مهمة المواطن للحصول على هويته مضيفا بان هنالك قسما من المعقبين في بعض المحافظات التي يوجد فيها النازحين ممن يصعب عليهم امر التنقل الى مدينة الموصل فيضطر الى توكيل معقب بالمهمة لقاء مبالغ طائلة تترواح الى 250 دولارا للحصول على هوية مشيرا بان هذا الامر يسهم بعودة الموصل للمربع الاول من خلال انتشار مثل تلك الممارسات السلبية التي تعيد للاذهان ما كانت تعيشه الموصل قبل وقوعها بسيطرة التنظيم الارهابي ..