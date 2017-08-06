خبير: إلغاء إدانات بلاك وتر تبرئة للشركة والعناصر المتهمة بدماء العراقيين

أرقام مخيفة عن عدد الضحايا المدنيين في القصف الجوي الأمريكي

بغداد – محمد الصالحي

أكد خبير عسكري استشهاد اعداد كثيرة جدا من المدنيين في العمليات العسكرية لتحرير الموصل والانبار على يد قوات التحالف الدولي , فيما عد خبير قانوني قرار الغاء ادانات عناصر شركة بلاك وتر الامنية الامريكية عدها تبرئة للعناصر والشركة.

وقال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ (الزمان) أمس ان (التحالف الدولي اعتمد اسلوب قتال حرفي لكنه اقترف اخطاء عدة في الرمادي بسبب استخدامه المفـــــــرط للقوة في العمليات الجوية وكذلك الجانب الايمن للموصل).

واضاف ان (الجانب الامريكي اقر عدة مرات بقتله خطأ المدنيين وقد سجلت حادثة استشهاد نحو 260 مواطنا في عدة منازل في وقتها على القوة الجوية الامريكية فضلا عن قصف رتل من المدنيين في الجانب الايسر والذي اوقع الكثير من الشهداء).

وتابع ان (القوات الجوية الامريكية تتعامل وفق الاهداف المتحركة جميعا بشكل معاد كما هي قواعد الاشتباك في الجبهات الا ان القوات العراقية اتخذت ستراتيجية جديدة بالحفاظ على المدنيين بكل الوسائل حتى وصل الحال في بعض الاحيان الى استشهاد الجنود مقابل اخراج المدنيين المحاصرين).

وبين الاعسم ان (الاحصائيات بشان عدد الشهداء والجرحى غير دقيق لغاية الان لان الحكومة لم تنجز تطهير المناطق كافة). وأقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن بمقتل 21 مدنيا على الأقل جراء غاراته على سوريا والعراق في حزيران الماضي، لتبلغ الحصيلة منذ بداية الحملة العسكرية منذ 3 سنوات، 624 قتيلا.

غارات التحالف

وبعد تلقي البلاغات بشأن قتل مدنيين جراء غارات منسوبة للتحالف، تجري هيئة الأركان الموحدة لعملية العزم الصلب تحقيقات في كل حادثة، وتعجز عن توثيق أي خسائر في صفوف المدنيين في أغلب الحالات. وتواصل الأركان الموحدة حاليا التحقيق في 424 بلاغا آخر بشأن قتل مدنيين بغارات جوية في سوريا والعراق.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان اليوم الجمعة، أن نسبة الغارات التي تؤدي لقتل مدنيين لا تتجاوز 0.31 بالمئة. الى ذلك عد الخبير القانوني طارق حرب قرار الغاء ادانات على عناصر شركة بلاك وتر الامنية بقرار البراءة.

وقال حرب لـ (الزمان) ان ( المحاكم الامريكية حاكمت عناصر الشركة الامنية بلاك وتور بسبب خرقها لقواعد الاشتباك الرسمية وليس لقتلها المدنيين في العراق في الحادثة الشهيرة في ساحة النسور صيف عام 2007).

واضاف ان (القانون الامريكي يرفض استلام اي قضية خارجية من اي دولة كانت بحق مواطنيها الا انها تحاسب جنودها والعناصر الامنية المتعاقدة مع الحكومة الامريكية في حال خرق قانون الاشتباك المسلح وهذا ما تم بالفعل).

مبينا ان (الغاء المحكمة الاميريكة جميع التهم ضد العناصر المتورطة بقتل المدنيين العراقيين دليل البراءة للشركة و لتلك العناصر من اي ملاحقة قانونية مقبلة). فيما الغت محكمة استئناف فدرالية امريكية الجمعة ادانة رجل امن في شركة بلاك وتر الامنية سيئة الصيت يمضي حكما بالسجن مدى الحياة في قضية اطلاق نار ادى الى استشهاد 14 عراقيا في بغداد في 2007.

وامرت المحكمة ايضا باعادة النظر في الاحكام الصادرة على ثلاثة اعضاء آخرين في بلاكووتر تورطوا في قتل المدنيين العزل بمن فيهم نساء واطفال في بغداد.

امن الخارجية

وكان حكم على كل من هؤلاء الثلاثة بالسجن ثلاثين عاما، ومثل المدانون الاربعة الاعضاء في فريق تابع لشركة بلاك وتر يحمل اسم ريفن 23 ومكلف امن وزارة الخارجية الامريكية، امام القضاء على خلفية حادث امني وقع في العاصمة العراقية في16 ايلول2007 في ساحة النسور في بغداد.

وقد اكدوا خلال محاكمتهم في 2014 انهم اطلقوا النار في اطار الدفاع عن النفس، لكن لم تقدم ادلة على انهم تعرضوا لاطلاق نار واتهموا بفتح النار عشوائيا، ما ادى الى مقتل 14 مدنيا عراقيا وجرح 17 آخرين . وادين نيكولاس سلاتن (33 عاما) بالمبادرة باطلاق النار اولا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن محكمة الاستئناف في منطقة سيركويت الغت الجمعة ادانته بذريعة انه ما كان يجب ان يخضع لمحاكمة منفصلة عن محاكمة المدانين الثلاثة الآخرين.

ويرجح ان تتم اعادة محاكمة سلاتن.وادين رجال الامن الثلاثة الآخرون داستن هيرد وايفان ليبرتي وبول سلاو بالقتل العمد ومحاولة القتل واستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة عنيفة.

ورأت ان الاحكام الصادرة بحقهم بالسجن ثلاثين عاما بسبب انتهاك قواعد اطلاق النار لا يتناسب اطلاقا مع الوقائع وامرت باعادة النظر في تلك الاحكام. وكانت بلاك وتر التي اسسها ايريك برنس شقيق وزيرة التعليم الامريكية الحالية بيتسي ديفوس، غيرت اسمها في 2009 الى اكس-ايه ثم اصبح اكاديميا بعد سنتين.