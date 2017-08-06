متى تكتمل الفرحة بالنصر العظيم ؟ – خالد عبد الكريم

بعدما زأرت الأسود العراقية وهبّت لنداء الوطن من كل حدب وصوب، ليتحدَ العراقيون جميعاً بكل أطيافهم ومذاهبهم وقومياتهم من جديد، لمواجهة خطر عصابات جرذان داعش الكفر البائد خوارج العصر عديمي الخلق والشرف والدين والإنسانية. فلم تكن تلكَ التحديات بالهينة ولكن العراق يمرض ولا يموت ودائماً ما يعود لينهض من جديدٍ، وبفضلِ الله ومنتهِ وبفتوى الجهاد التي أصدرتها المرجعية الدينية الرشيدة تحققت الإنتصارات العظيمة واحدةٌ تلو الأخرى ، فبالأمسِ كنا في جرف النصر واليوم عند الحدباء نحتفي ونرفع راية الوطن الغالي عالياً .

ولكن النصرَ لايزال يحتاج إلى المزيد!! نعم هو (يحتاج الى المزيد من الخطوات المهمة) لكي يكون نصراً خالداً ولا نسمح بعدهُ بعودة أي معتدٍ وأي نوع ومن أنواع الإرهاب إلى أرضنا وبلدنا العزيز . ومن أهم الخطوات التي يجب أن نحرص على تطبيقها لتكتمل فرحة النصر العراقي العظيم.

{ على الحكومة العراقية أن تعمل جاهدةً على تطهير الحدود العراقية بالكامل. شمالاً وغرباً جنوباً وشرقاً (وبالأخص الشريط الحدودي الغربي والغربي الشمالي والغربي الجنوبي ). وأن تتمركز قطعات الجيش العراقي في الخط الحدودي بشكل دائم. لتمنعَ عودة تسلل الإرهاب العالمي من جديد إلى داخل العراق، أو تهديد أرضهِ وأمنهِ بالسيارات المفخخة والإنتحاريين الذين يستهدفون المدنيين دائماً، فنصرنا عظيم أخذناهُ بقوةٍ وبدماء الشهداء لانسمح أن يضيعَ منا ثانيةً بترك ثغرة الحدود مفتوحة التي تعيد لنا المأساة من جديد.

{ لابد أن تعمل الحكومة المركزية العراقية على تغيير جميع الوجوه الفاسدة من جميع الحكومات المحلية التي سقطت في عهدتها تلك المحافظات التي إحتلتها جرذان داعش . ويجب تعيين حكومات محلية جديدة بدايةً من المجالس المحلية إلى أعلى سلطة بالمحافظة . وكذلك عليها أن تقدم جميع المقصرين إلى القضاء للقصاص منهم .

وهذا ينطبق أيضاً على جميع القيادات العسكرية السابقة في هذه المحافظات بكل رتبهم وصنوفهم العسكرية وبلا إستثناء .

{ يجب الإسراع بعملية عودة النازحين إلى مناطقهم لمسك الأرض والمحافظة عليها، وكذلك لابد من تفعيل الجهد الإستخباراتي في المناطق المحررة لتجنب عدم عودة حواضن الإرهاب من جديد . وعليه يجب فرض هيبة الدولة وتدعيم القانون والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين للحفاظ على النظام والأمن والإستقرار، ويكفي ما تعلمناهُ من الدرس الذي حصل ومن قادنا إلى الضياع والدمار لايجب أن نسمح بعودتهِ ثانيةً مهما كلف الأمر .

{ على المواطنين الذين ذاقوا العذاب والنزوح والموت من الجوع والذل والقهر أن لا يسمحوا بعودة الطبقة السياسية الفاشلة التي باعتهم بالرخيص وبدمٍ بارد . لتحتفل اليوم من خارج أسوار الوطن بالنصر وترقص فرحاً على حساب دماء الأبرياء، ولتعود غداً إلى كرسي الحكم من جديد عن طريق مشروع مصالحة وطنية أو تفاهة وكذبة أخرى. فهذا ظلم كبير وإستخفاف بدماءِ العراقيين لايمكن أن تسمحوا لهؤلاء الفاسدين بالعودة لحكمكم والسيطرة عليكم من جديد .

{ على الحكومة العراقية أن تركز على خلق فرص العمل وتفتح أبواب الإعمار والإستثمار، لكي لا تسمح بولادة الإرهاب من جديد .

ويجب أن تطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة بناء المناطق المحررة، وهذه من أهم الخطوات التي يجب أن نحرص على متابعتها بشكلٍ مستمر ..

{ ضرورة الإسراع بعملية تعويض شهداء القوات الأمنية وضحايا الإرهاب، وأن ترعى عوائلهم وهذا أقل واجب يُقدم لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وعائلاتهم الكريمة الأصيلة فلولاهم لما تحقق النصرُ .

وفي الختام على الجميع (وأقصد هنا الشعب والسياسيين ورجال الدين) أن لا يغفلوا عن ما حدث في البلد من درسٍ قاس ، وأن نتكاتف دائماً وأبداً لكي لا نسمح بعودة هذه المأساة . ويكفي ما حصل لنا من هذا الدرس اللعين الذي أفقدْنا الكثير من العوائل والمدن والشباب والنساء والأطفال ، لنتعضْ مما حدث ونتحد ونحرص على مساندة الدولة في المحافظة على الأمن والإستقرار ليتحقق الأمن والرخاء. اللهم ومِنْ علينا بالنصر المؤزر دائماً وإرحم شهداءنا الأبرار الطاهرين ووحد صفنا وكلمتنا.