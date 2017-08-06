الحكومة توافق على مشروع إسكاني وطني في ميسان

خبير يقترح إنشاء وحدات في النواحي لتخفيف الزخم عن المحافظات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا خبير اقتصادي الى ضرورة انشاء وحدات سكنية في الاقضية والنواحي من اجل تخفيف الزخم عن بغداد ومراكز المحافظات , واصفا خطوة انشاء مشروع سكاني وطني في محافظة ميسان بالجيد ويسهم في حل ازمة السكن.

وقال الخبير ملاذ الامين لـ (الزمان) امس ان (انشاء وحدات سكنية سواء كانت عمودية ام افقية في الاقضية والنواحي يأتي ضمن خطة الحكومة لتوزيع ثرواتها بين جميع ابناء البلد ومن اجل تخفيف الضغط عن المدن الرئيسية و مراكز المحافظات).

واضاف ان (تلك الوحدات ستشكل وحدات انتاجية اقتصادية لتلبية احتياجات ساكنيها من غذاء وملبس واثاث وغيرها من الاحتياجات اليومية الاخرى كما سيتم تنويع الخدمات البلدية والتربوية والتعليمية والتجارية كباقي المجمعات السكنية الاخرى في البلاد).

وحدات سكنية

مبينا ان (توجه الحكومةالمركزية والحكومات المحلية في المحافظات على تاسيس وحدات سكنية يسهل عملية تقديم الخدمات المدنية في رقعة جغرافية مركزية غير مشتتة).

مشيرا الى ان (تطبيق تلك المشاريع يعد خطوة لحل ازمة السكن اذ يحتاج العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية قبل عام 2020 ،وان هذه الوحدات السكنية يجب ان لاتكون في بغداد او في مراكز المحافظات وانما يجب ان تتوزع لتشمل الاقضية والنواحي التي ستشهد نهضة عمرانية واقتصادية تبعا لتزايد عدد السكان الذي يولد فتح مجالات جديدة للعمل سواء كانت ضمن النشاطات الحكومية ام الخاصة كالمزارع والبساتين والمتاجر والمعامل المختلفة التي سيتم انشأوها لتلبية الحاجات اليومية للسكان).

ودعا الامين الحكومات المحلية الى (التخطيط الجاد لانشاء مجمعات سكنية اخرى في نواح جديدة وجعلها عصرية تقدم خدمات حضارية للمواطنين وتسهم في تخفيف الزخم عن بغداد ومراكز المحافظات).

ووافقت الحكومة المركزية على مشروع سكاني وطني في ميسان. وقال بيان للامانة العامة لمجلس ان (المجلس وافق على قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح إجازة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل الى شركتين صينية ولبنانية لتنفيذ مشروع الإسكان في المحافظة).لافتا الى ان (قرار إحالة المشروع لانشاء 3 الاف و 812 وحدة سكنية افقية مع خدماتها المختلفة التجارية و البنى التحتية و الخدمات العامة بكلفة 447 مليون دولار وبمدة تنفيذ 3 اعوام على قطعة الأرض التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بمساحة 652 دونما).مؤكدا ان (الموافقة أشترطت تقديم خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة استنادا الى احكام المادة 7 الفقرة ب على ان تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بمراعاة ما جاء في المادة 19 ثانيا من القانون الاستثمار), وأضاف (كما تضمنت الموافقة ان يتم العقد الاستثماري بين المحافظة والشركتين مع التزام الشركتين بتنفيذ مساحة 14 ألف متر مربع مع خدمات المرافق العامة مدرسة و مستوصف ومركز شرطةعلى نفقتها الخاصة). من جهة اخرى شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على اهمية الانطلاق ببرنامج اقتصادي كبير.

لجنة عليا

وقال بيان امس خلال ترأس العبادي الاجتماع الاول للجنة العليا للاستثمار والاعمار امس ان (اللجنة عقدت اجتماعها الأول برئاسة العبادي لمناقشة صياغة آليات العمل وترتيب الاولويات بالاضافة الى الفقرات المتعلقة باطلاق برنامج دقيق لفتح مجالات الاستثمار في عدد من المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية التي توفر فرص عمل فضلا عن متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية ورفع المعوقات أمامها).

واضاف ان (الاجتماع اوصى بتقديم ما سيتم الوصول اليه من قبل فريق عمل شكل لمراجعة عدد من الملفات بغية اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في الاجتماع المقبل). مبينا انه (تم التطرق ايضا الى الاستعدادات لعقد منتدى اقتصادي في بغداد لرجال الاعمال من داخل العراق وخارجه لدعم حركة الإعمار والاستثمار في المحافظات كافة). وأكد العبادي خلال الاجتماع (أهمية الانطلاق ببرنامج اقتصادي كبيرمن خلال دعم الانشطة الاستثمارية في القطاعات المختلفة لا سيما القطاعات الإنتاجية بما يرفع من أداء البلد اقتصادياً مع اقتراب قواتنا البطلة من تحرير المناطق المتبقية من فلول داعش واستعادة العراق مكانته الاقتصادية على المستوى الدولي).