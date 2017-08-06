تقاعد البصرة: مكافأة نهاية الخدمة تصرف لمن أتم 30 عاماً

الهيئة تنفي تأخر صرف الرواتب لدفعة شهر آب

بغداد – داليا احمد

نفى رئيس هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل ما اعلنه مصرف الرافدين عن ان أسباب تاخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر اب الجاري يعود الى عدم وصول قوائم وكشوفات أسمائهم وبياناتهم من قبل الهيئة , مؤكدا ان القوائم ستصل الى المصارف اليوم الاحد من اجل صرف الرواتب فورا . وقال عبد الجليل لـ(الزمان ) أمس أنه (لاصحة لما اعلن عن عدم وصول قوائم باسماء المتقاعدين المدنيين الى المصارف لشهر اب الجاري وان الهيئة ستبعث الاسماء الى المصارف اليوم الاحد لغرض الصرف سواء البطاقة الذكية او بواسطة الاستلام اليدوي لجميع المتقاعدين المشمولين حسب تواريخ الاستلام ),واضاف ان (اقسام الهيئة تعمل بشكل متواصل من اجل انجاز متطلبات شريحة المتقاعديدن جميعا وبالسرعة الممكنة ودون ابطاء خاصة خلال مراجعاتهم الى اقسام الهيئة لانجاز بعض الامور الادارية ),واوضح عبد الجليل ( نطمئن المتقاعدين ان الاسماء ستصل الى المصارف ليس فقط هذا الشهر بل جميع الدفعات العسكرين والمدنيين وندعو الى عدم التاثر بما ينشر في بعض وسائل الاعلام من اخبار بصدد تاخر رواتب المتقاعدين والتي تفتقر الى الدقة والموضوعية ).وكان المصرف قد عزا أسباب تاخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر اب حتى الان لعدم وصول قوائم وكشوفات أسمائهم وبياناتهم من قبل الهيئة .وقال بيان للمصرف امس ان ( التأخير تتحمله الهيئة كوّن المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف ولا علاقة له بهذا التأخر), واضاف ان المصرف سيتم فور وصول الصكوك الخاصة بالمتقاعدين وتغذيتها بالرصيد المالي من قبل التقاعد وصرفها فورا ودون اي تاخير).فيما طالب عدد من المتقاعدين عن حل لهذه المشكلة التي تتكرر كل شهرين سواء للمتقاعدين العسكرين او المدنيين .وقالوا لـ(الزمان ) أمس أن ( معاناة تسلم الرواتب وخاصة المرضى الذين لم تظهر له بصمات الاصابع بسبب سنوات الخدمة الطويلة والامراض التي غزت اجسادهم من ضغط الدم والسكري والجلطات يضطرون الانتظار لاكثر من اسبوع او عشرة ايام لحين وصول الصكوك والمقاصة بين المصارف والهيئة اضافة الى الزحام والتدافع امام ابواب المصارف لغرض تسلم الرواتب التي هي الاخرى شحيحة اصلا والاستقطاعات التي زادت الطين بلة ),واضاف المتقاعدون (نتمنى على الجهات المعنية سواء الهيئة والمصارف ان تنظر الى ما نعاني منه لكي يخففوا بعض الشئ بصرف سريع دون ابطأ لان الايجار واجور المولدات والاحوال المعيشية للسواد الاعظم من المتقاعدين لتنظر اي موعد ), مؤكدين ان (في معظم دول العالم يكرم الذي افنى عمره في خدمة بلده واحيل الى التقاعد هي ايصال راتبه الى داره معززا مكرما وليس بالتدافع وللوم موظفي بعض فروع المصارف ضد كبار السن عند المراجعة من الذين لايستطيعون الانتظار طويلا تحت وطأة الامراض المزمنة ).وأعلن المصرف عن إطلاق رواتب موظفي المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين وهي التابعة لوزارة الكهرباء ودائرة صحة محافظة الأنبار. وقال بيان امس ان (المصرف قام بتوزيع رواتب موظفي تلك الدائرتين بعد وصول الصكوك الخاصة بمبالغهم من دوائرهم), وأشار الى ان (الصرف تم عن طريق احدى أدوات الدفع الالكتروني). أوضحت مديرية تقاعد محافظة البصرة آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المشمولين فيما كشفت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف تلك المكافأة للمستفيدين الجدد. وقال مدير التقاعد باسل العيداني في تصريح أمس إن (من ضمن الشروط الواجب توفرها في صرف مكافأة نهاية الخدمة أن يمتلك المتقاعد خدمة فعلية تصل إلى 30 عام أو أكثر) مشيراً الى انه (من ضمن الضوابط أيضا أن يكون المستفيد قد ترك الدائرة لأسباب صحية). وأضاف أن (هذا القرار يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، منوها إلى الانتهاء من صرف مكافأة شهري نيسان وأيار لبعض المستفيدين في وقت سابق). أوضحت مديرية تقاعد محافظة البصرة آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المشمولين فيما كشفت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف تلك المكافأة للمستفيدين الجدد. وقال مدير التقاعد باسل العيداني في تصريح أمس إن (من ضمن الشروط الواجب توفرها في صرف مكافأة نهاية الخدمة أن يمتلك المتقاعد خدمة فعلية تصل إلى 30 عام أو أكثر) مشيراً الى انه (من ضمن الضوابط أيضا أن يكون المستفيد قد ترك الدائرة لأسباب صحية). وأضاف أن (هذا القرار يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، منوها إلى الانتهاء من صرف مكافأة شهري نيسان وأيار لبعض المستفيدين في وقت سابق).