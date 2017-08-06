غربة الذات بين معالمها – حسن هادي الطائي

الشعور بغربة الذات بين معالمها ، غربة قاتمة جداً بالنسبة لأنواع الاغتراب الأخرى ؛

لإنها من الذات وفي الذات ، بمقدورها ان تجعل الفرد يعاني شلل السلام الروحي وانزلاق فقرات عمود الطمأنينة في النفس ، تعبث بمعالم النفس كما تُفزع أصوات القنابل والصواريخ أدمغة الاطفال .

كما توغز دبابيــــــــــس القلق ارواح امهات الجنود في حربٍ متـــــــــــخمة بالموتِ ، قد تُذهب بالفرد الى الضياع وعدم انجذاب الـــــــــذات الى اي ركن ليستقر فيه ، فبـــــــــعد ان هرب من غربة المحيط يشعر بالغربة حتى مع نفســـــــــه وكأن الإنهزامية تشبّعت فيه ، تختلف الأسباب لولادة هذا الشعور بين شخص و آخر.

فقد تجتاح شخصاً ما في عمرٍ مبكّر او مرحلةً عمرية اخرى وقد تكون غُربةً اختيارية من قبل الذات نفسها للإنجذاب لهكذا شعور بفعل مقدمات معينة او قد تكون هي غُربةً أرغم عليها في كثير من الأحيان ؛

نتيجة تعرضه الى صدمات اجتماعية او مواقف مؤلمة تلامس حياته ، فهــــــــي بالنتيجة محصلة لظروف معينة ، أجتماعية ، نفسية ، تاريخية ، بيئية ، عُرفية او غيرها من الظروف الأخرى .

وكما ان الغربة عن الوطن أَهْــــــــــون على الإنسان من الغربة في الوطن ، كذلك غُربةً الذات في الذات أشد وجعـــــــــــاً من غربتـــــــــــها بين محيطها ، واغلب المجتمعات العربية حافلة بمأساة الإغتراب بكل أنواعه ، الحروب ، التـــــــــهجير ، الارهاب ، الطبقية واساليب القمع المختلفة نراها تسهم بخلق الكثير من المشاكل النفسية في بعضِ هذه المجتمعات .

لذا ان نســــــــبة تعرض الفرد لهذا الشعور قد تكــــــــــون اعلى في خارطة هذه المجتمعات ولنفــــــــسِ السبب اعلاه ، خضوعه لسلطات قمـــــــــــعية ، الآلاف الـــــــــــنواهي والمحذورات المتوارث بعضها سلباً والـــــــــعقوبات المجتمعية المعتادة مع غياب مقدمات حرة لبناء الشخصية الواثقة باختيارها واستقلالية تفكيرها .

وفِي بعض المجتمعات تزداد أساليب القمع والتسلط واحتلال خصوصية الذات وتتطور مع الزمن ، عبر وضع المناهج المدرسية العاقره عن إنجاب ذات محبة للحياة الحرة بقدر ما تسرق حيّزاً واسعاً من وجودية الذات ، او في المهنة والسوق .

وبهذا تتراكم أتربة الاحباط وحصى القمع والاقصاء على ذات الشخص ليصبح مختنقاً من اي رائحة تواصل مع محيطه الواقعي ويفقد قابليته يوماً بعد اخر على تصنع الانسجام مع محيطه الاجتـــــــــماعي ، يهرب الى ذاته وينزوي لكنه غالباً ما لا ينتابه الاستقرار فيها ليدفعه الشعور للقول انه يتمنى لو لم يكون اصلاً هنا .

وهناك الكثير من الاعمال الأدبية والفنية التي جسدت هذه المأساة عبر أدواتها ، وقد جسد هذا النوع من الغربة الكاتب المسرحي السوري سعد الله ونـــــــــوس في مسرحيته ( بائع الدبس ) في الصفحة 253 في أعماله الكاملة ، حيث بلغت غُربةً الذات عند شخصية بطلها خضور بائع الدبس وهو يصرخ : آه .. لا أعلم سيدي وحق الرب ..

لا أعلم من انا لعلني لست شيئاً البتة ، لعلني حجر او غصن شجرة يابسة ومخلطة دبس ، إني لا اعلم من انا والله … ) ثم تتسع حنجرته ليقذف اسطوانـــــــــاتٍ صوتية من الضياع مع جوقة المسرح ، كذلك في اخر قصة كتبها كافكا في كتاب التأملات ( افتقاد السعادة ).

التي تُجـــــــسد حـــــــديث الذات مع شــــــــبح مُتجسد في الممر جاء ليُـــــــــــلبي عذابات ذات تشعر بالاغتراب وتتعذب ، او في قصة المريض الذي قتل نفسه في كتاب اسرار المستشفى ، حيث يُعـــــــــــلّق الدكتور صــــــــباح السامرائي عــــــلى هذه القصة قائلاً :

ومهما حدثك هذا المغترب في ذاته فانه لن ينقل لك سوى صورة تقريبية عن حقيقة المأساة التي تعصف بكيانه والفرق بين الأصل والصورة كبير .. كبير ..

وانت تستمع اليه لا تدرك اكثر مما يدركه شخص يشاهد فيلماً تلفزيونياً عن معركة طاحنة ، وشتان بين من يخوض غمار الحرب وأهوالها وبين من يشاهد افلامها وصورها .