معصوم يتلقّى دعوة الرئيس البوليفي لحضور قمة أوبك

خبير لـ (الزمان): إلتزام العراق بشروط البند السابع يمهّد لإسترجاع ثرواته المجمّدة

بغداد – شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان لدى العراق اموالا مجمدة تعود الى ما قبل عام 2003 عبارة عن صفقات تعاقد لتزويد البلاد بمكائن او اسلحة, مشيرا الى ان استرجاع جزء من الاموال المجمدة لدى البنوك الدولية تاتي لالتزام العراق بلائحة الامم المتحدة بعد تطبيقه لجميع الشروط الخاصة برفعه من البند السابع من العقوبات .

وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (لدى العراق اموالا مجمدة تعود لما قبل عام 2003 منها في فرنسا وصربيا ودول اخرى هي عبارة عن مبالغ لصفقات تعاقد عليها لتزويده بمكائن او اسلحة او بضائع اعترضت عليها الامم المتحدة ووضعتها في حقل التجميد لحين رفع العقوبات عن العراق).

اموال اخرى

لافتا الى (وجود اموال اخرى هي عبارة عن ممتلكات تشمل المدارس والملحقيات ومراكز الثقافة وبيوت السفراء وكذلك مقرات السفارات في عدد من الدول التي تم الاستيلاء عليها بشتى السبل , الا ان الحكومة تواصل استعادة تلك العقارات والممتلكات وبضمنها مزارع للشاي والرز في دول جنوب شرق اسيا).

مؤكدا ان (هناك اموالا اخرى هربت خارج البلاد من قبل بعض المسؤولين السابقين تم تجميدها وبانتظار الاجراءات الرسمية لاستعادتها).

واوضح الامين انه (لايمكن احصاء تلك الاموال بشكل دقيق على الرغم من شفافية الدول والبنوك بالتعامل الا انها تتشدد بالاجراءات القانونية والرسمية لاطلاقها واعادتها الى العراق لتحصين سمعتها والخشية من الوقوع باخطاء تؤثر عليها مستقبلا).مبينا ان (الاموال المسترجعة التي تزيد عن 140 مليون دولار مع فوائدها تعد انتصارا للمفاوض العراقي في وزارتي المالية والخارجية والذي يمهد لمطالبة العراق بامواله وممتلكاته الموجودة في الدول الاخرى).

مديونية داخلية

وتابع الامين ان (تلك الاموال ستدخل ضمن موازنة البلاد وستعزز ايراداته التي ينبغي ان تنفق لسد المديونية الداخلية والخارجية واعمار المدن المحررة وتحرير المدن التي لازالت تسيطر عليها داعش وكذلك في المشاريع الاستثمارية ضمن الخطط الاقتصادية الرشيدة).

واستعادة الخارجية الاموال المحتجزة لدى الامم المتحدة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء البالغة نحو 131 مليون دولار وفوائدها ، فيما توقعت انهاء آخر الالتزامات المتعلقة بقرارات البند السابع نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال في بيان تلقت (الزمان) امس إنه (تمت استعادة الاموال المحتجزة من قبل الامم المتحدة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء البالغة قيمتها 131 مليون دولار بالاضافة الى فوائدها لمدة 6 سنوات).

وأوضح جمال أن (الوزارة تمكنت بتخويل من مجلس الوزراء التفاوض بشأن آخر الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بجولتي مفاوضات مع سكرتارية الامم المتحدة بخصوص استكمال العراق للالتزامات المتعلقة بخروجه من طائلة الفصل السابع). متوقعا (انهاء أعباء قرارات الفصل السابع التي تحملها العراق نهاية العام الجاري).

يذكر ان الوزارة قد اعلنت عن استكمال العراق أحد الالتزامين الأخيرين لقرار خروجه من الفصل السابع .

الى ذلك تلقى رئيـــــــــس الجمهورية فـــــــــؤاد معصوم امس دعوة من الرئيس البوليفي لحــــــــــضور قمة الدول المصدرة للنفــــــــــط أوبك . وبحسب بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس فقد استقبل معصوم في مقر اقامته بالعاصمة الايرانية طهران وزير العدل وزير الخارجية البوليفي السابق هيكتور آركة زاكونيته وتسلّم منه دعوة من الرئيس البوليفي ايفو موراليس لحضور قمة الدول المصدرة للنفط المقرر اقامتها في بوليفيا.

واكد معصوم خلال اللقاء(أهمية تطوير العلاقات بين العراق وبوليفيا في جميع الميادين، لاسيما القطاع النفطي).

مشددا على (ضرورة العمل المشترك لتطوير عمل منظمة الدول المصدرة للنفط – اوبك).

وشارك معصوم في طهران بمراسم تنصيب الرئيس الايراني حسن روحاني.