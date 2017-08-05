التربية تصف نسبة نجاح إمتحانات السادس الإعدادي بالطبيعية

الطالبة الأولى على العراق من كربلاء حققت معدل مئة بالمئة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد وزير التربية محمد إقبال، التدني المؤسف في نسبة النجاح بنتائج السادس الأعدادي التي أعلنتها الوزارة وبلغت 28 بالمئة بالطبيعية جداً.وقال اقبال في بيان تلقته (الزمان) امس لقد (تابعنا باهتمام ما اثير بشأن نسب نجاح طلبة المرحلة الاعدادية، ونود ان نبين ان النسبة طبيعية جدا وهي منسجمة مع نسب الأعوام السابقة، فضلا عن ان ما نشر فيه إيهام، فالنسب الكلية تحسب بعد الدور الثاني)، واضاف ان (بعض المفلسين الذين لم يقدموا شيئا لجمهورهم يحاولون اللعب على هذا الوتر لاسباب انتخابية) على حد قوله.واوضح اقبال ان (تطور جهد الوزارة وعملها في كشف الغش ووسائله عكس النتائج الحقيقية ولسنا على استعداد لنكون شهود زور ونغير الحقائق لنرضي هذا الطرف او ذاك، وما يحكم عملنا هو المهنية والحق)، معربا عن تمنياته (لكل من لم يحالفه الحظ في النجاح في الدور الاول بذل المزيد من الجهد ليلتحق بركب الطلبة الناجحين وليكمل جهده في مراحل التعليم العالي مع أمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق). وكانت الوزارة قد اعلنت في بيان امس الاول نتائج السادس الأعــــــدادي بكافة فروعه عن الدور الأول للعـــــــــــــام الدراسي 2017 – 2016 أظهرت نتائج صادمة لنسب النجاح في مديريات التربية في بغداد والمحافظات. وقال البيان ان (نسبة النجاح لجميع المحافظات 28.45 بالمئة وتصدرت تربية الكرخ الأولى في بغداد باقي المديــــــــــريات بنسبة 39.35 بالمئة، أما تـربية محافظة الانبار فتذيلت ترتيب المحافظات بنسبة 16.94 بالمئة)، واضاف انه (شارك في امتحانات الدور الاول من السادس الاعدادي في بغداد والمحافظات 127 الفاً و96 طالباً وطالبة، نجح منهـــم في الدور الاول 36155 طالباً وطالبة، مقابل رسوب 90941 طالباً)، واوضح البيان ان (الطالبة فاطمة الزهراء مهدي محسن ناصر من محافظة كربلاء، حققت المرتبة الأولى على مستوى العراق بحصولها على معدل 100بالمئة اما الطالبة الثانية على العراق رقية حسن عبد الله فالح من اعدادية دار العلم الأهلية للبنات بمحافظة النجف بمعدل (99.9، وكانت الوزارة قد حددت 26 من آب الجاري موعدا لبدء امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي والثالث المتوسط. وكان عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي اكد إن نسبة نجاح طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة الإعدادية بلغت 28 بالمئة، متهما إقبال بـإضاعة مستقبل الطلبة، فيما لفت إلى أن الشكوك تحوم حول وجود تلاعب في (الكونترول) لرفع النسبة التي كانت أقل من ذلك. ودعا غالي في تصريح امس (رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تشكيل لجنة تحقيق مع اقبال وسحب يده من الوزارة بعد تســـجيل 90 الف حالة رسوب في الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي)، مشيرا الى فشل اقبال بادارة الوزارة بعد انخفاص نسبة النجاح الى 28 بالمئة )، وقال انه (بعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي لم نتفاجأ في تردي نسبة النجاح خاصة بعد تاخر طباعة المناهج الدراسية واجراء الامتحانات في شهر تموز وعدم توفر الخدمات الاساسية في المراكز الامتحانية)، مشيرا الى (فشل اقبال في ادارة الوزارة بعد تسجيل 90 الف حالة رسوب بالامتحانات وانخفاض نسبة النجاح الى 28 بالمئة وان هذه النسبة المنخفضة تعد الاولى في تاريخ العراق)، واضاف غالي أن (الاسئلة الامتحانية التي كانت في العام الدراسي الحالي ليست بمستوى التعليم الذي تلقاه الطلبة بسبب تفرد اقبال بالوزارة ومن كان يقف بوجهه كان إما يقصى من منصبه أو يفصل كما حصل مع المفتش العام وعدد من الموظفين الذين تصدوا لحالات الفساد في الوزارة)، حسب قوله .

وتابع ان (الغريب في الامر ان الوزارة حددت 26 من الشهر الحالي موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني، دون منح وقت كاف للطلبة لقراءة المواد التي رسبوا بها)، واضاف الساعدي (ندعو العبادي الى تشكيل لجنة تحقيق مع اقبال وسحب يده من الوزارة بعد تسجيل 90 الف حالة رسوب في الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي وضياع مستقبل جيل كامل).