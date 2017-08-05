بنيان يعود إلى زعامة الشرطة بفوز كاسح

بغداد – عمار طاهر

عاد رئيس الهيئة الادارية السابق لنادي الشرطة الرياضي اياد بنيان مساء امس السبت الى منصبه بعد الانتخابات التي جرت في قاعة نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بحضور 424 عضــــــــوا من أصل 560 عضوا يمثلون الهيئة العامة وهو العدد الذي يتيح انعقاد المؤتمر الانتخابي.وقد اعلنت الادارة الجديدة توزيعها المناصب بين الاعضاء الذين فازوا في انتخابات النادي حيث تم اختيار اياد بنيان رئيسا ، ووهاب الطائي نائبا للرئيس، وعدي الربيعي امينا ماليا، وعلاء بحر العلوم امينا للسر.

وحصل بنيان على371 صوتا، وحصل المرشح صادق فرج على 354صوتا، وحصل عدي الربيعي على 344 صوتا، وتحسين الياسري حصل على327 صوتا، وغالب عباس حصل على318 صوتا، ونال غازي فيصل 360 صوتا، وحصل علي جويد على372 صوتا، ووهاب الطائي حصل على291 صوتا، وعلاء نوري حصل على313 صوتا، واحسان علي 248 صوتا، وحصل نهاد أنور على 204 أصوات ليكون عضو احتياط.وصادقت الهيئة العامة للنادي على النظام الداخلي والتقريرين الإداري والمالي قبل اجراء عملية الاقتراع حيث تلا أمين سر النادي علاء بحر العلوم النظام الداخلي للنادي مع إيجاز لبعض فقراته فيما عاد بحر العلوم ليتلو التقرير الإداري ثم قرأ الأمين المالي عدي الربيعي التقرير المالي.واشرفت على الانتخابات لجنة مؤلفة من حارس المرمى الدولي السابق إبراهيم سالم وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن اللجنة الأولمبية وممثل عن الاتحادات الرياضية.يذكر ان رئيس الهيئة الادارية السابق رياض عبد العباس لم يحضر المؤتمر الانتخابي للنادي .