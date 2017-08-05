الرئيس الإيراني يحذّر واشنطن من نقض الإتفاق النووي

معصوم يشارك بمراسم تنصيب روحاني وسط حضور عربي محدود

طهران – رزاق نامقي

جرت في طهران امس مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني بمشاركة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وسط حضور عربي محدود . وكان روحاني قد استقبل صباح امس معصوما وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.ووصل معصوم الى طهران اول امس الجمعة للمشاركة في مراسم اداء روحاني اليمين الدستورية في ولايته الثانية، وكان في استقباله في مطار مهرآباد الدولي وزير الصناعة الايراني محمد رضا نعمت زادة. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان معصوما وصل الى طهران على رأس وفد ضم عددا من مستشاريه وجرى له استقبال رسمي حافل في مطار الامام الخميني الدولي. وأعتذر رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري عن تلبية دعوة رسمية لحضور المناسبة.وعزا بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اعتذار الجبوري الى ارتباطه بـ(الإشراف على الحراك البرلماني واجتماعات الكتل السياسية الرامية لإقرار قانون الانتخابات).وكان العبادي قد اعتذر هو الآخر عن المشاركة بالمراسم بعد دعوة تلقاها من مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، موضحًا ان بحضور معصوم ممثلاً عن العراق تنتفي الحاجة الى مشاركته. وجرت عند الخامسة من عصر امس مراسم أداء اليمين في مبنى مجلس الشورى الإيراني بحضور أكثر من 1200 شخصية ايرانية وأجنبية. وحذر روحاني الولايات المتحدة الامريكية من ردة الفعل الايرانية اذا نقض الاتفاق النووي بين ايران وواشنطن .وقال في كلمة القاها خلال تأدية اليمين الدستورية بحضور كبار المسؤولين من 92 دولة (ليعلم العالم بان أي نقض في الاتفاق النووي سيواجه بردة فعل الشعب والحكومة في ايران)، مضيفًا ان (تقلبات الولايات المتحدة الامريكية يبين مدى عدم الثقة بها وحتى الحلفاء القدماء مع الولايات المتحدة، الا ان ايران لن تكون البادئة بنقض الاتفاق النووي وستقف بوجه النقض والرد بالمثل).وتابع (نحن لا نعبأ بمستحدثي عالم السياسة ولكن نخاطب القدماء ان الذين يريدون تمزيق الاتفاق النووي سينهون حياتهم السياسية والعالم لن ينسى لنقضهم العهد هذا، فاليوم ليست مرحلة الاستعراض لأم القنابل بل نرفع الستائر عن ام التفاوض والتعاون بشأن عالم جديد يكون لإيران القامة العالية للديمقراطية). واكد روحاني ان (الحكومة السيادية في ايران مستعدة للتعاون وليس لديها حدود في ذلك)، مضيفًا (نمد يد الصداقة لجميع دول الجوار).وبحسب متحدث رسمي في المجلس فإن 500 ضيف أجنبي حضروا أداء اليمين بالإضافة الى 700 ضيف من الداخل، وهم مسؤولون رفيعو المستوى من قارات أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. ونوّه الى أن (كثيرا من الدول الأجنبية أبدت رغبتها في المشاركة بهذه المراسم، بما يعزز الوجود الإيراني على مستوى العالم ويخفض مستوى التخويف من إيران التي يحاول البعض نشره)، على حد قوله. ودعي الى الحفل عدد من الشخصيات العالمية من بينها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، ما يعكس أثر الاتفاق الذي وقعته إيران بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى في تقليل عزلة طهران الدولية. كذلك دعي رئيس البرلمان الكوري الشمالي كيم يونغ نام ما يعكس التقارب المطرد بين طهران وبيونغ يانغ وبشكل خاص في الشؤون الدفاعية.ويمثل بريطانيا التي استعادت علاقاتها مع طهران وتبادل البلدان إعادة فتح سفارتيهما خلال رئاسة روحاني الأولى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، وكذلك دعي الرئيسان الأرمنيان سيرج سركيسيان والأفغاني محمد أشرف غني.وبالمجمل دعي للحـــفل 100 وفد أجنبي تضم 8 رؤساء جمهوريات و19 رئيس برلمان و9 نواب لرئيس جمهورية أو رئيس برلمان و 11 وزير خارجية و 35 مبعوثا خاصا من مختلف دول العالم.وغطى مراسم التنصيب 131 صحفيًا أجنبيًا من 29 دولة، على صعيد آخر، كشف ممثل المرشد الإيراني في شؤون الحج والزيارة قاضي عسكر عن رضا المرشد علي خامنئي عن الآلية التي يتم من خلالها إيفاد الحجاج إلى الديار المقدسة، لافتاً إلى أن 15 ألف حاج إيراني من أهل السنّة سيتم إيفادهم إلى بيت الله الحرام هذا العام.وقال عسكر لصحفيين قبل توجهه إلى الديار المقدسة انه سعيد للآلية التي يجري بموجبها إيفاد الحجاج، واكد إن أكثر من 11 الف حاج إيراني موجودون الآن في المدينة المنورة، وقد جرى حتى الآن إصدار ما يقرب من 45 ألف تأشيرة للحجاج الإيرانيين.

وأضاف أن (ظروفنا في البلد المضّيف طبيعة، وشؤون الحجاج تمت بسهولة هناك، ونتمنى أن يتم التسهيل أكثر خلال الأيام القادمة مع إزدياد أعداد الحجاج)، معلناً أن ( 15 الف حاج من أهل السنة في البلاد سيتم إيفادهم هذا العام إلى الديار المقدسة)، مشيرًا الى أن (هذا العدد بالنسبة للأعوام السابقة يعد رقماً قياسياً).