العبادي: رؤوس تظهر في الفلوجة كانت مختفية أثناء معارك تحريرها

رئيس الوزراء يرفض دعوات حل الحشد الشعبي

بغداد- قصي منذر

رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الدعوات الى حل الحشد الشعبي، مؤكدًا ان الحشد يعمل بإمرة المرجعية والدولة. وقال العبادي خلال احتفالية اقامتها فرقة العباس القتالية اللواء 26 ان (قضاء تلعفر ستحرره جميع القوات التي حررت جرف النصر وتكريت والفلوجة والموصل وسيكون الحشد الشعبي من ضمنها)، مضيفًا ان (الحشد الشعبي لن يُحل، وهو يعمل بأمر الدولة والمرجعية)،مشددًا على القول(يجب ان لا ننسى فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الاعلى السيد السيستاني – دام ظله- التي ولِد منها هذا الحشد المبارك والتي ساهمت بالنصر).

قطع رأس

وتابع ان (العراق باقٍ ومنتصر وقد تعاون العراقيون جميعاً على قطع رأس الأفعى في الموصل وهذا إنجاز كبير ينظر اليه العالم بإعجاب)، مضيفًا (أنتصرنا بوحدتنا وقوتنا كما سننتصر بإرجاع النازحين لمناطقهم). ولفت الى ان (الشعب العراقي مستعد للعطاء وهذا ما شاهدناه من خلال الفتوى المباركة لذلك تحقق النصر)، موضحًا ان (العراق قدم التضحيات مرتين، مرة عندما قتل داعش أبناءنا عند دخوله ومرة ثانية عندما قدمنا الشهداء لتحرير كل تلك المناطق التي سيطر عليها داعش)، لافتًا الى أن (أغلب المتطوعين كانوا يقاتلون بدون راتب وهذا دليل حب الوطن). ومضى قائلاً (اليوم بدأت تظهر رؤوس لم نرها من قبل خصوصاً في الفلوجة)، متسائلا (أين كان هؤلاء عندما كنا نقاتل لتحرير الفلوجة؟).وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في كلمة ألقاها خلال تظاهرة لأنصاره في ساحة التحرير ببغداد مساء اول امس الجمعة العبادي الى دمج قوات الحشد الشعبي بالجيش العراقي وسحب السلاح من جميع الفصائل. وخاطب الصدر في كلمته العبادي قائلا (لقد ورثت تركة ثقيلة تركها لك سلفك ويجب ان تكون رجل دولة على الرغم من الضغوطات الداخلية والخارجية)، مضيفًا إنه يجب (دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي المجاهد ضمن القوات المسلحة الرسمية، وإلا جعل زمام الحشد المقر بقانون تحت إمرة الدولة حصرا لا غير وبشروط صارمة)، داعيا لـ(العمل على سحب السلاح بصورة أبوية من الجميع سواء في ذلك الفصائل أو غيرها مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين). وشدد على ضرورة أن (يكون مسك الأرض المحررة بيد القوات العراقية المسلحة وكذا الحدود العراقية وما شابه ذلك)، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية (لإسراع بإرجاع المهاجرين والمهجرين وإعادة بناء ما تهدم من المدن). ورأى الصدر ان إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الراهنة هو موت للشعب وتطلعاته للإصلاح.

إمكانات ضعيفة

وقال ان امكانيات الدولة اصبحت ضعيفة بعد ان هيمنت قوى اخرى على المفوضية وقانونها بالترهيب والترغيب.ودعا الى الثبات على موعد الانتخابات المحلية في ايلول المقبل بجميع المحافظات وحتى المحرر منها ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية او سنية واعطاء الفرصة للأقليات في المشاركة بالانتخابات. وجرت تظاهرة الصدريين في بغداد بالتزامن مع تظاهرات اخرى في عدد من المحافظات احتجاجًا على تشكيلة مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات العامة. وفي شأن متصل، عزا مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عدم تنفيذ الوعود الحكومية بزيادة مخصصات الحشد الى الظرف المالي والموازنة المرشقة.وقال في تصريح ان العبادي (اكد حرصه على ضمان وزيادة مخصصات مقاتلي الحشد الشعبي)، مشيرًا الى تأكيد رئيس الوزراء ا خلال اجتماعه الأخير بقادة الحشد ان موازنة 2018 ستشهد زيادة المخصصات لمنتسبي هيئة الحشد.وأكد الفياض ان (جميع حقوق منتسبي الحشد، والجرحى والشهداء مضمونة حقوقهم)، لافتًا الى (ان قانون هيئة الحشد الشعبي اقر تلك الحقوق بشكل رسمي). وتابع ان (أعداد المتعاقدين مع هيئة الحشد يناهز 140 الف وهذه الاعداد تحتاج الى عمل اداري كبير، وموازنة مناسبة لحجم هذه الاعداد الكبيرة).