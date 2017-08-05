الأنواء تتوقع طقساً صحواً وإستقراراً للحرارة

إعصار شبيه بتسونامي يقترب من آسيا اليوم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يستمر تأثير بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما توقعت الارصاد الجوية العالمية ان اعصارا كبيرا سيضرب عددا من دول قارة اسيا شبيه بتسونامي اليوم . واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس استمرار تأثير بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق)، واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس غد الاثنين في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة).

تأثر أجواء

وتابع ان (تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر الثلاثاء المقبل ليكون الطقس في المناطق كافة لايتوقع حدوث تغيير في الحالة الجوية عن اليوم السابق عدا ارتفاع قليل في درجات الحرارة). على صعيد متصل تتوقع المراصد الجوية العالمية ان يضرب الارض في المرحلة القلية المقبلة إعصار (نورو) وتعد أعتى عاصفة على كوكب الارض وهي تشتد وتتسارع متابعة سيرها هذا الأسبوع عبر المحيط الهادي.وقالت التقارير ان (الاعصار يصنف من الدرجة الخامسة، ما أكسبه لقب – سوبر عاصفة-، إذ تولد هذه رياحاً عاتية بسرعة تصل 260 كيلومتراً في الساعة، وهي تتحرك مقتربة من اليابان ويتوقع حالياً أن تضرب سواحلها اليوم الاحد)، واضافت ان (من المحتمل لهذه العاصفة المدارية أن تتحرك أيضاً باتجاه الشمال نحو كل من كوريا الجنوبية والصين، وكان آخر موقع رصدت فيه العاصفة هو على مسافة 800 كيلومتر شرق قاعدة كادينا الجوية الواقعة على جزيرة أوكيناوا، فيما تستعد اليابان وتتأهب لعطلة نهاية أسبوع مدمرة).وقال خبراء الأرصاد الجوية في تصريحات امس انه (يبدو من المحتمل جداً أن تنتج رياح مدمرة وفيضانات موجية شبيهة بتسونامي وفيضانات مطرية في بعض مناطق جنوب اليابان على الأقل وهناك احتمال أن يمر إعصار نورو بمرحلة اشتداد سريع أخرى قبل وصوله إلى سواحل جنوب اليابان في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، والسبب هو دفء درجات حرارة سطح البحر)،وتابعت التقرير ان (الناس يهرعون على أرض اليابسة للتأهب والاستعداد لتلقي العاصفة بما فيها من أمواج عاتية ستضرب وتغمر الشريط الساحلي، فإن رواد الفضاء يتتبعون هم أيضاً مسار الإعصار نورو من محطة الفضاء الدولية وكان رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي أول من سارع لنشر صورة للعاصفة، تلاه الأميركيان من وكالة ناسا جاك فيشر ثم راندي بريزنيك).