الجوية تؤكد أحقيتها باللقب السادس عبر بوابة الكرخ

6 مواجهات اليوم في الجولة ما قبل الأخيرة للدوري الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

سيكون الفوز على الكرخ في ملعبه اليوم كافيا للقوة الجوية لاحراز لقب الدوري العراقي للموسم الحالي بغض النظر عن مباراته الاخيرة في مع الحدود واتمام المهمة على اتم وجه واضافة اللقب السادس لسجل الفريق فيما يبحث المدرب باسم قاسم عن اللقب الشخصي الثاني تواليا عندما احرزه مع الزوراء الموسم الاخير والثالث محليا بعدما حصل على اللقب الاول له ولفرق دهوك موسم 2011 والرابع في مسيرته التدريبية حيث اللقب الاسيوي الاول والتطلع الى الثاني والخامس عندما سيلعب الفريق مهائي بطولة الاتحاد الاسيوي امام الوحدة السوري نهاية الشهر الجاري

ويكون جمهور الفريق قد حضر للاحتفال باللقب اليوم بعد غياب دام اكثر من عقد على الخامس حصل عليه الذي سيدخل ملعب الكرخ امام مهمة حسم الموسم والخروج باللقب باستحقاق بعد مسيرة ناجحة تألق فيها لاعبو الفريق المؤكد سيكونون في الجاهزية لحسم الامور التي تظهر بين ايدهم ولايمكن تأجيلها امام مهمة الكل يمنحها للجوية الذي يمر في افضل احواله من حيث النتائج بعدما حقق الفوز الثاني والعشرين على حساب نفط ميسان والتي إشادتيها جمهور الفريق بجهود اللاعبين عبر فرحة كبيرة بالفوز الذي تحقق في ملعبهم وحيوا جهود اللاعبين وينتظر ان يلعب اليوم مباراة الحسم للموسم الذي تقدم فيه بشكل واضح بعدما امن نتائج المباريات برغبة شديدة حيث الاستفادة بشكل كامل من المؤجلات بعدما انشغل في بطولة الاتحاد الاسيوي واقترب كثيرا من الحصول على لقبها الثاني المرشح الساخن له قبل ان يعكس دوره في الدوري المحلي

انتظار الانصار

وينتظر جمهور الجوية وحال اطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة القيام بالاحتفال باحراز اللقب المتوقع ان يحضر جميع الانصار لملعب الكرخ لمؤازرة الفريق ودعم المهمة والتطلع للفوز دون مشاكل او عقبات واهمية اخذ الامور على محمل الجد

والقلق ان تأخذ المباراة نفس مسار الامور في اللقاءات الثلاث الاخيرة وحسمها في الوقت القاتل والاهم ان يكون اللاعبين اكثر حضور واستعدادا خوفا من كل الاحتمالات مع سهولة المهمة والاجماع على ان تذهب لمصلحة الفريق الذي يقدم مباريات مهمة امام مستوى الاداء المرتفع بدليل المؤشر على ذلك في حسم المباريات الفاصلة واجتيازها في الرمق الاخير والتي قربته من حسم اللقب الذي يامل جمهوره ان يكون على الموعد بعد جملة نتائج عكست قوة الفريق وارادة اللاعبين في تقديم موسم جيد بفضل تألقهم ونتائجهم التي استمرت مع مسار المباريات حتى في اصعب الظروف حيث الجولات القريبة التي خاض فيها الفريق مباريات صعبة بسبب ارتفاع حرارة الجو لكن اكنهم استمروا في تحقيق خطواتهم الكبيرة وتحقيق الاستقرار من اجل الحصول على لقب الدوري الذي بات قريبا من نقله الى خزانة الفريق الذي يكون قد صنع النتائج وحقق الموسم الافضل له بعد فترة طويلة على الحصول على اخر لقب

باسم قاسم

ولعب المدرب باسم قاسم دورا مهما في تصعيد جهود اللاعبين في كل ظروف الدوري والاهم في جولات الحسم التي ينتظر ان تنتهي اليوم والخروج عبر بوابة الكرخ متذيل الترتيب الذي سيكون امام مباراة صعبة مع انها خارج حساباته بعد ان يكون قد ترك المسابقة رسميا اثر خسارته في الدور الماضي امام الزوراء ووفقا للتعليمات لكن لم يعلن شيء من قبل لجنة المسابقات اي شيء حول قرار الهبوط الذي يثير الشكوك من تنفيذه امام تغير الية الدوري للموسم المقبل ولايهم الجوية الوضع الذي يعيشه الكرخ المهم ان يؤدي المباراة بالشكل المطلوب وانهاء الامور واقامة الفرح المشترك مع الانصار المؤكد انهم سيحضرون قبل موعد المباراة لتحية اللاعبين والثناء على جهودهم وحثهم في حسم الموسم في الوقت المطلوب لكن يبقى السؤال المطروح هل يقدر الكرخ من عرقلة الجوية ويترك بصمة في الدوري بعدما اكلته النتائج وخرج من الباب الضيق ؟

5 مباريات

وتجري اليوم خمس مباريات في الدور ما قبل الاخير عندما يلتقي الوصيف من الشرط 72 نقطة النجف لتاسع 48 في ملعب الشعب ويحرص اصحاب الارض على التعامل مع سير المباراة وفي لتغلب على الضيوف الذين يمرون في اضعف فترات المشاركة بعد تلقي ثلاثة خسارات امام الوسط والميناء والطلاب ما دفع المدرب عماد محمد لترك المهمة التي تظهر صعبة اما الشرطة الذي يكرس جهوده من اجل الخروج بالفوز والحفاظ على فارق النقطة مع النفط وبانتظار خدمة نفط الجنوب لكن الاول العمل على تحقيق النتيجة المطلوبة بين انظار جمهوره والبقاء في موقعه لانه سيكون امام مباراة صعبة عندما يخرج في الدور الاخير الى البصرة لمواجهة الميناء وقد تطيح باماله في انهاء الموسم في المركز الثاني الذي يتطلع له بقوة النفط

ناظم شاكر

حسابات ناظم شاكر تتلخص في حسم مهمة اليوم من خلال تقديم المستوى الافضل واستغلال الوضع الذي يمر به النجف وذلك بتامين المهمة كما يجب عبر اداء المفارز التي عليها ان تقدم ما لديها للمرور من هذه المهمة كما يجب اذا ماراد الفريق البقاء في الموقع الحالي الذي يشكل اهمية كبيرة بنظر جمهوره الذي يامل في مشاركة اسيوية تليق بسمعة الفريق الذي غاب عن مسرح الاحداث في الموسمين الاخيرين رغم ما يضم من مجموعة لاعبين تمتلك امكانات فنية عالية واسماء معروفة فرضت تواجدا في المنتخبات الوطنية ومؤكد هي متحمسة لمواصلة تعزيز النتائج والموقف في الترتيب والعمل ما بوسعها لحصد النقاط في اخر مباراتين بعد تحسن الاداء الهجومي لضمان التاهل اسيويا مع البطل وهو ما يجبر جمهور الشرطة على قبول الموقع الثاني خلف الغريم الجوية الذي يستعد لخطف اللقب اذا ما سارت الامور كما يجب لان امام الشرطة مهمة صعبة مع الميناء كما يظهر النفط ملاحقا من اجل تحقيق الوصافة بعد تبخر احلام اللقب الاول

في وقت سيكون النجف امام مباراة صعبة بعد تدني المستوى والنتائج وترك المدب للمهمة ورفض الجمهور للنتائج الاخيرة التي الزمت الفريق التراجع تاسعا لكنه يامل في انهاء الموسم بالتغلب على الشرطة لمداواة جراحه التي اتسعت في الجولات الاخيرة وكل ما سيقوم به اللاعبين سيبقى موسما للنسيان امام المشاكل الاخيرة التي ظهرت بوجه ادارة النادي التي قدمت عملا مهما لا يمكن التقليل من شانه

النفط والجنوب

ويستقبل النفط في المركز الثالث 71 نقطة نفط الجنوب 39 في الموقع العاشر وتظهر المباراة الفرصة المواتية للنفط في العودة لعزف نغمة الفوز ومنافسة الشرطة على الوصافة وتمثل نتيجة اليوم اهمية استثنائية لا صحاب الارض الذين سيلعبون بصفوف متكاملة ومتحفزة لتقديم الاداء الذي اعتاد تقديمه الفرق خلال مسار الدوري عندما استمر في المقدمة قبل ان يترك الصداة من جولتين وبات ينافس على الموقع الثاني الذي يظهر صعبا ما يجعل من اللاعبين بذل ما في وسعهم لعبور نفط الجنوب المتاثر بخسارة البحري بهدف الدور الماضي وفي كل الاحوال لازال النفط احد الفرق القوية ويريد انهاء الموسم في موقع ينسجم وما قدمه من مباريات مهمة كما ينتظر حسن احمد من اللاعبين تغير الامور التي تراجعت على غير العادة بعد التألق في جميع مراحل الدوري بفضل اداء مجموعة من الشباب الواعد التي نجحت في المنافسة ولايمكن التقليل من شانها وقدمت النفط في افضل مواسمه عبر الاداء الهجومي والظهور ثاني افضل قوة هجومية بعد الزوراء س سجلت 56 هدفا قبل ان تظهر الاسماء الشبابية بين منتخبات البلد المختلفة ويراهم جهاز النفط الفني على قدرات اللاعبين في التغلب على نفط الجنوب الذي لم يحقق الفوز في المرحلة الثانية في اي من مباريات الذهاب وتعثر فيها كثيرا قبل ان يفشل في اخر مباريات الارض وانخفاض المستوى لكن هذا لايمنع ان يقدم لاعبو الفريق المستوى الافضل في مهمة طرفها النفط الذي لازال احد الفرق القوية الباحث عن التقدم للمركز الثاني وتظهر مباراته الثانية مناسبة وقادر على حسمهما عندما يحا ضيفتا على الامانة لكن تفكير اللاعبين ينصب اليوم في كيفية حسم مهمة نفط الجنوب

و ميسان وكربلاء

ويستقبل نفط ميسان كربلاء في مباراة تظهر متكافئة من حيث المستوى لعام وموقفه الفريقين للان حيث مــــــــــيسان في الموقع الثاني عشر36 وكربلاء 33الرابع عشر وكلاهما ضمنا البقاء في مقعديهما ويسعى لاعبو ميسان الى تعويض خسارتي الزوراء والجوية تواليا من خلال العودة للنتائج المهمة واستغلال ظروف المباراة حيث عاملي الارض والجمهور جريا على العادة بعدما ظهر من بين القليل من الفرق التي استفادة من مواجهات الميدان ويامل اختتام الموسم بنتيجة ايجابية بعدما اقنع جمهوره الكبيرة في مشرك مقبولة نجح في تخطي العقبات التي لازمتها من خلال تظافر جهود المدرب عدي اسماعيل واللاعبين في اداء المهمة.

كما يجب ومـــــــــــهم ان يختتم الفريق مبارياته بنتيجة ايجابية لتحقيق رغبة الانصار الباحثين عن المزيد ولان ما يسعدهم هو الفوز الذي يخطط له فاضل عبد الحسين للعودة به بعد التعادل الذي حققه كربلاء في ملعب السماوة بهدفين.

كما ان الفريق يمر في فترة مهمة بعد عدد من النتائج المتباينة سواء في ملعبه وخارجه وقدم موسم مهم ومقبول وتجاوز الكثير من الصعاب التي واجهت المشاركة من يومها الاول قبل ان يعكس نفسه ويعتمد على قدرات وامكانات لاعبي المدينة الذين انقذوا الموسم.

البحري والامانة

ويأمل لاعبو البحري 29 نقطة في الموقع الخامس عشر في تحقيق النتيجة المطلوبة تواليا على ضيفهم الامانة في الموقع الثامن 51 وبعد الفوز الذي حققه البحري على جيرانه نفط الجنوب يبدو في الجاهزية الكاملة لإحباط ما يبيته اولاد العاصمة وتحقيق الفوز الثاني تواليا وتعزيز موقعه بعدما ضمن البقاء لموسم اخر وهو ما كان يبحث عنه الفريق الذي يعلم ان التغلب على الامانة يعد بالشيء المهم في مشاركة س شكلت صعوبات كبــــــــــيرة على الفريق قبل ان تتدارك الامور من خلال تحقيق العيديد من النتائج التي ساهمت في تقدمه بعدما نجح في مباريات الاض الــــــــتي وفر نقاطها لمصلحة البقاء التي تكون قد تحققت ليبقى مع الميناء والجنوب ممثلين للكرة البصرية في وقت يحرص الامانة على العودة بالنقاط كاملة واضافتها لرصيده والحصول عل الفـــــــــوز الثالث عشر في موســـــــــم قدم فيه مباريات مناسبة قبل ان يفرط بالعديد من النقاط ويأمل على توسيع الفارق مع النجف وبانتظار خدمة الميناء للعودة لمكانه السابع الذي يظهر صعبا امام اطماع الطلاب الذين استعادوا وضعهم في المنافسات

امال الزوراء

وتبقى امال الزوراء قائمة في التقدم الى المركز الثالث وحتى الثاني على ضوء ما تسفر عنه مباراتي الشرطة والنفط الاخيريتين لانه سيتكفل بالفوز على الحدود اللقاء الذي سيجري اليوم في ملعب الجوية ويسعى للفوز الثالث تواليا والبقاء ملاحقا ومتطلعا لانهاء الموسم في موقع يؤمن له مشاركة خارجية بعد الفشل في الدفاع ن لقبه والتنازل عنه في موسم مرتبك فرط في العديد من المباريات التي منها كانت في متناول اليد لكن هذا حال كرة القدم

ومر الفريق في بداية قلقة وصعبة قبل ان يستعيد قواه لكنه كرر نفس السناريو في المرحلة اللية وخسر اكثر من مباراة عرضت الى ان يتاخر في السلم ويامل ان تخدمه نتائج اخر المرحلتين عندما يتطلع لقهر الحدود وبعدها يخرج لزاخو وكله امل في اضافة كامل نقاط المباراتين لكن مـــــــــهمة اليوم لاتبدو سهلة والحال للأخيرة امام رغبة زاخوفي البقاء اذي يظهر متوقفا على نتيجة المباراة في وقت يريد الحدودان يترك بصمة في المنافسة التي تجاوزها وحقق البقاء وذلك بتحقيق الفوز على الزوراء ومن ثم الانتقال لمواجهة الجوية .