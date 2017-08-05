الإتحاد يتداول مع ممثلي الأندية بشأن الموسم الجديد

السلة تحدّد مطلع تشرين الأول موعدً لإنطلاق المنافسات

بغداد – الزمان

اعلن الاتحاد المركزي لكرة السلة عن الموعد الاولي لانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2017 – 2018 ، محددا الثالث او الرابع من تشرين الاول المقبل موعدا لبدء منافسات البطولة التنشيطية على ان تنطلق بعدها في السابع او الثامن من الشهر ذاته مباريات الدوري الممتاز ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد اللعبة بمقره في قاعة الشعب بحضور ممثلي جميع الاندية المشاركة باستثناء نادي الشرطة ، وحضور رئيس الاتحاد حسين العميدي والامين المالي مهند عبد الستار والعضو امير حسون . وحدد الاتحاد خلال الاجتماع العشرين من هذا الشهر موعدا نهائيا لتقديم كتب رسمية تؤيد موافقات الاندية على المشاركة في الدوري ، فيما ستكون الفترة من 20 – 25 موعدا لاستلام موافقات المشاركة مع غرامة تاخيرية بمبلغ مليون دينار ، ويعد تسجيل الفريق لاغيا بعد انتهاء المدة المحددة ، ووافق الاتحاد مبدئيا على تسجيل النادي ثمان لاعبين ومدرب واداري في قسيمة الكشوفات ، اذ حدد اخر موعد لتسليمها للاتحاد في 15 من ايلول المقبل ، فيما سيتسلمها الاتحاد للفترة من 15 20 ايلول مع غرامة تاخيرية قدرها مليون دينار ، فيما سيلغى كتاب المشاركة في حال عدم ارسال الكشوفات في الموعد المحدد . ورحب العميدي في بداية اللقاء بممثلي الاندية التي ستشارك في الدوري المقبل ، مشيدا بدور اداراتها في ارتقاء اللعبة وتطورها . وطالب العميدي الحاضرين بدراسة الية وضوابط دوري الموسم الماضي مع ادارات انديتهم وتسجيل الملاحظات والافكارمن اجل طرحها على الاتحاد خلال الاجتماع المقبل الذي حدد في الساعة الخامسة من مساء السادس والعشرين من اب الحالي من اجل مناقشتها واقرار ما يخدم اللعبة ونجاح الدوري .

واعرب رئيس الاتحاد عن سعادته بما تحقق من نجاح في الموسم الماضي والتطور الكبير في منافسات الدوري ، مشيدا بدور الاعلام والنقل التلفزيوني الذي كان له اكبر الاثر في متابعة المباريات والحضور الكبير للجمهور ، قائلا ” ان رؤية الاتحاد لنظام والية الدوري تاتي من رؤيته لنجاح المنتخب الوطني ، مبدئيا نفضل نظام الدوري السابق ، اذ تجري المنافسات على مرحلتين بمشاركة 12 فريقا ، فيما تقام الجولة الثانية منه على مرحلتين للفرق الستة الاولى في جدول التريب ، بعدها يلعب صاحب المركزين الاول والثاني ( 5 من 9 ) مباريات لاحراز اللقب على ان تحتسب نتائجهما في الادوار السابقة “

واضاف ” نجاح الدوري في الموسم الماضي انعكس ايجابيا على تطور اللعبة والمنتخبات الوطنية من خلال العمل المبرمج لجميع اللجان العاملة ، ونتلقى اشادات كبيرة من الاتحاد الاسيوي على التطور وسرعة الاستجابة في تطبيق افكار الاتحاد الاسيوي من قبل اللجنة الاعلامية في الاتحاد وما تقوم به هذه اللجنة من بث الاخبار والبوستات على صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي والتي تشيد وتزرع روح المنافسة بين اعضاء المنتخب الوطني ، مبينا ان اللجنة الاعلامية لديها عدد من الملاحظات فيما يخص الاندية، منها وضع شعار الدوري الممتاز على فانيلة اللاعبين ، وان تقدم الشعارات الخاصة بها الى الاتحاد ، وتسمية مصور خاص بها ومعتمد في مباريات الدوري ، واجراء التصريحات والمؤتمرات الاعلامية للمدربين واللاعبين قبيل المباريات .

واكد العميدي على اهمية ان تهتم الاندية بقاعاتها وتوفير اقل المستلزمات الضرورية للمباريات ، مشيرا الى ان الاتحاد سيشكل لجان للكشف عن القاعات وسيرفض اقامة المباريات في قاعات لاتوجد فيها لوحة ( سكور بورد ) و جهاز 24 ثانية ، لافتا الى ان قاعة الشعب ستظهر بحلة جديدة خلال الشهرين المقبلين بعد ان تم الاتفاق مع احدى الشركات لتبديل الارضية بواحدة معترف بها دوليا ، وايضا تغيير بوردات اللعب ، ولوحة ( سكور يورد ) .