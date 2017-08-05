فرح يحقّق الذهبية العاشرة على التوالي

{ لندن – وكالات: فاز البريطاني مو فرح بسباق 10 آلاف متر للرجال ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًا في لندن، ليحقق الميدالية الذهبية العاشرة له على التوالي في السباقات الكبرى للمسافات الطويلة. وخاض فرح معركة شرسة ضد منافسيه الأفارقة الذين لم يتمكنوا من اللحاق به في اللفة الأخيرة ليحقق الفوز بالسباق في 26 دقيقة، و49.51 ثانية. وحصل الأوغندي جوشوا شيبتيحي على الفضية بعدما أنهى مسافة السباق في زمن بلغ 26 دقيقة، و49.94 ثانية، فيما حصل الكيني باول تانوي على البرونزية بعدما أنهى السباق في زمن بلغ 26 دقيقة و50.60 ثانية. وجعل هذا الفوز، فرح على المسار الصحيح نحو تحقيق الفوز بثنائية سباق 5 آلاف، و10 آلاف متر للمرة الخامسة والأخيرة، بعدما حقق ذلك في بطولتي العالم في 2013، و2015، ومرتين بالأولمبياد عامي 2012، 2016 . يذكر أن فرح فاز بسباق 5 آلاف متر في 2011 بعدما جاء بالمركز الثاني في سباق 10 آلاف متر. وينهي فرح مسيرته في سباقات المضمار عقب نهاية منافسات بطولة العالم لينتقل تركيزه بعد ذلك على سباقات الماراثون.