دليل المحقّق العلمي

الإطاحة بالفكر الداعشي

يشكل الجهل أكبر تهديد للبشر بالقياس للتهديدات الأخرى وهو عامل أساسي لكل المخاطر التي تسببت بويلات ومصائب مهلكة ومؤلمة ولا يوجد رادع ومانع له إلا العلم ، الذي أستطاع أن ينتصر عليه في كل منازلة ومواجهة ولكن نجد أن الجهل في صراعه الأزلي مع العلم يستغل كل فرصة أو هفوة أو فتره أو كسل عندما يكون حارس العلم مغيبا أو مستهدفا! كون المعيار الأساسي لتفوق العلم على الجهل يعتمد على قوة وإصرار من يلتزم بالعلم ويدافع عنه , ولو راجعنا ما حدث من مصائب وويلات استنزفت من الأرواح والأموال ما لا يعد ولا يحصى سوف نجد أن الجهل يستأثر ويحتكر الساحة في كل زمن ويستمد مقومات هذا الاستئثار من أساليب الشر التي يعتمدها ويسخرها ,وعلى الرغم من كل ذلك نجد أن العلم ينتصر في نهاية المطاف ، كون العلم الحقيقي هو القادر على البقاء والصمود عندما يحصن نفسه بأهله والمؤمنين به والداعين إليه من خلال الأثر والدليل والبرهان ولا يمكن أن يتحقق التوفيق والإبداع مالم يكون هناك إخلاص حقيقي للانتصار العلمي وطرد خفافيش الظلام وتجار الشر ودعاة الفتنة والمشعوذين والسحرة (ومنتحلي العناوين) ممن لا يصمد أمام أدنى اختبار أو امتحان , وحتى يتخلص هؤلاء من حرج الاختبار تجدهم يسعون بكل قوة لافتعال الأزمات وإرباك الوضع وتأجيج الجهلة وتدجين عقولهم والإكثار منهم للتضييق والتشويش على دعاة العلم والحقيقة من اجل الاستحواذ والانفراد بالساحة!!

شبح الجهل

وبذلك يكون شبح الجهل حاضراً في كل زمن ومحل وبهذا تبرز وتتميز مسؤولية العلماء العاملين الإعلام فهم وحدهم من يكسر شوكة الجهل وهم من يشكل السور المنيع لحماية المشروع الديني والحياتي الذي دعت له الشرائع السماوية والتي دعتنا للتصدي والتسلح بالعلم والدفاع عنه وبدونه نكون صيد سهل للدجلة والمشعوذين وأئمة الضلالة والبدع وما أكثرهم وما اشد خطرهم! لهذا نقول لا مناص من دور العالم المصلح المعاصر الذي يمتلك القدرة على التغيير والتأثير في الأمة ويكون مصدر وعي وهداية وحماية من شرور الفتن ومضلاتها والتي تكون سبباً لزهق الأرواح وانتهاك الإعراض وتهجير الآمنين ولا يمكن تمييز العالم من وسط العلماء ومن يدعي (العلمية) إلا بالأثر العلمي الذي يكون راجحاً ومستوفيا للحكم وسط اعتماد الموضوعية والاعتدال في النقاش والبحث والتشخيص وقد وجدنا من العلماء المعاصرين اليوم من هو مؤهل وقادر على بث روح الوعي في الأمة وحافزا للنهوض وعاملا قويا لدرء خطر الفكر التكفيري الإرهابي بتفكيك هذا الفكر وأمام هذا التحدي من تنامي التطرف والتكفير وما تشكل من مناخ مدلهم بالبغضاء والكراهية والضغينة وما نتج من شحن وتأجيج يراد له إعياء أهل العلم وثنيهم عن أداء مهامهم وزرع روح الإحباط واليأس والعجز في مسعى ودفع للانفلات والفوضى لتزداد مهمة العالم وتتعاظم كلما زاد التحدي وفي كل مرحلة تمر يكون هناك تهديد معين يقف خلفه دعاة الجهل والمنتفعين منه أمام ثلة العلماء من الصادقين في موقفهم الصابرين على البلاء ممن تم تغيبهم وتهميشهم وتهديدهم حتى لا يسمع لهم صوت أو صورة والمثير بالأمر أن دعاة الجهل على الرغم من تنوعهم وتعددهم نجدهم يتوحدون على أهل العلم ويحاربونهم ويمنعونهم من التصدي وإظهار علومهم والمثير أيضا طالما يطالبون دعاة الجهل بالدليل لذر الرماد بالعيون !! وجدير بالذكر ان هذا العالم والمحقق الذي تعج صفحات التواصل وقنوات اليوتيوب بمواقفه ومحاضراته التي زعزعت عرش الفكر التكفيري وقضت مضاجعه وبات اليوم هذه المحاضرات المعين الأساسي في رد تفاهات وخزعبلات التطرف والانحراف , ومن يراقب ويتابع سر قوة هذا المحقق المصلح سيجد انه يستند للدليل ويتحدى به ويسلم لمن يقبل النزال بالدليل وننقل لكم مقطع من كلامه كما أنه من حقنا أن نطرح ما نعتقد بالدليل فمن حق الآخرين أن يطرحوا ما لديهم ولا يوجد إجبار في قبول الطرح من عدمه وكله عبارة عن قضية فكرية عقدية بين الفرد وبين الله سبحانه وتعالى. بهذا المنظار يفكر هذا المحقق لا يقبل بقمع الفكر بل يؤمن بالحوار الهادف والطرح المعتدل مما جعل المتابعون له يبحثون عن طرحه المميز والمثير والذي تسبب في خلق حالة وعي ساهمت بتقريب وجهات النظر وتعزيز خط المواجهة الفكرية للخطر التكفيري الداعشي ويوما بعد يوم نجد لهذا الأستاذ المحقق حضورا إعلاميا وعالميا منقطع النظير.

حامد الزيادي – بغداد