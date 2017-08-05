بين الحياة والموت

إن قتل النفس لهو أشد أنواع الظلم قاطبة و لكن البعض يقوم بذلك ليس لضعف إيمانه فحسب كما يقولون ، إنما للجهد النفسي الذي لطالما يعانيه هؤلاء وهم بين قوم لم ينتبهوا ولم يراعوا يوماً قضيتهم التي يعانونها منها ، الضغط النفسي إضافة إلى بعض مشكلات الحياة ترهق العقول و الأفئدة على حد سواء ومع النفور الاجتماعي الذي يفتت جميع علاقاتنا الإنسانية يصبح الأمر عصيبا جداً ، فحالات الانتحار اليوم في تزايد ملحوظ من قبل فئة الشباب و المراهقين والإقبال عليه أصبح حلاً للمشكلات التي يواجهها المجتمع ، إضافة إلى عدم مراعاتهم عاطفياً هذا الأمر الذي يجعل من المرء ينظر إلى الحياة بأنها لا تستحق محاولة العيش و الاستمرار فيها ، ليبدأ التفكير في الانتحار لحل هذه الأمور ، جميعنا مع إن الأمر لا يستحق الانتحار بالنفس ، ألا إن لكل إنسان طاقة تحمل وصبرا معينا، و إن الفراغ العاطفي إضافة إلى عدم وجود وظيفة أو عمل يعني أن لا هدف للشباب ولا طموح مع كل هذه العراقيل ، و هذا كفيل بأن يؤدي بهم إلى الإنهيار النفسي و الذي من الممكن أن يعزز و يوعز الجسد إلى قتل النفس للتخلص من هذا الكم الهائل من الضغط واللا عدالة التي يمر بها الكثير من الشباب اليوم ، الكثير يتساءل ما الحل لهذه الحالات الخطيرة والجواب حقيقة بسيط والحلول سهلة جداً إلا أن البلد يمر بحالة فساد عظيمة لم يسبقه بلد بها ، و ذلك يعني إن فرص العمل متدنية جداً و تكاد تكون ضئيلة و لا تكون إلا عن طريق الرشوة لقاء التعيين في الوظائف الحكومية و إن ذلك يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج كون الحالة المادية معسرة و بالتالي كل ذلك سيؤدي إلى التسبب في حالات الاكتئاب النفسي و اليأس ثم الانتحار ، وهنا نقول بأن العامل النفسي مهم جدا و لن يخسر شيئا إن أنتبه الأهل و المحيطين بالشاب أو الفتاة لحالتهم النفسية ، فالكلمة الطيبة والإبتسامة يؤديان دورا سحريا للتخلص من الآثار السلبية فتخفف عن النفس وتخفف عبء ثقيل عن كاهلهم مما يزيد من قوة تحملهم وتقوم بتحفيزهم على الصبر والاستمرارية في حياتهم حتى تفرج وتحل كل قضاياهم المستعصية ، إلا إننا بتنا في زمن يستكثرون فيها الابتسامة على وجهك و يبغضون الكلمة الطيبة وينعتونها بالتملق ، حتى انعدمت الإنسانية وبتنا وحوش وبشر جافيين بالتعامل مع الآخرين ، وهذا التفتت المجتمعي الخطير يؤدي إلى هذا الكم المروع من حالات الانتحار …

عبير سلام القيسي