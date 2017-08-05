هل الولايات المتحدة إزاء وترغيت جديدة؟ – رحيم احمد قادر

دونالد ترامب … الرئيس الامريكي الذي فاز بالانتخابات على مرشحة الديمقراطي هيلاري كلنتون ..ترامب جمهوري مواليد 1946 الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة التي تأسست على ايدي المهاجرين من مختلف بقاع الارض من المغامرين والاذكياء جزء كبير من الاوربيين هاجروا اليها بسبب المشاكل الدينية . البروتستانت والكاثوليك خصوصاً ايرلندا الشمالية بسبب العنف الديني . دوونالد ترامب ملياردير امريكي صاحب امبراطورية عقارات في دول كثيرة من العالم ورث الكثير منها عن ابيه ترك له 100 مليون دولار كي يعتمد على نفسه وظف جزءاً كبيراً من هذا المال في شراء عقارات في ولايات امريكية . التجارة فيها حظوظ , العقارات التي اشتراها تضاعفت قيمتها ومن المعروف في الاستثمار ان العقار هو (سيد الاستثمار) له امبراطورية واسعة من عقارات و اراضي و صالات قمارو ملاعب كولف وإحدى صالاته تنظم مسابقات ملكات جمال العالم للنساء ويمكن بسبب هذا اصبح شغوفاً بالنساء . تزوج اكثر من إمرأة , لديه اولاد وأحفاد , واحدى بناته مستشارة حضرت معه في جولته الاخيرة الى السعودية واسرائيل في الاجتماعات ضمن الوفد الامريكي اضافة الى صهره . خبرته واسعة في ميدان المال لذلك اكثر من زيارة تحدث مع الشركاء عن المستحقات المالية قبل القضايا الاخرى انسحب من اتفاقيتين الاولى الشراكة عبر الاطلسي مع دولة اسيوية في مجال التجارة والاعفاء الضريبي . الثانية اتفاقية المناخ .

برامج مثيرة

في حملته الانتخابية كانت لديه برامج مثيرة سببت قلقاً شديداً لدول العالم على سبيل المثال موضوع هجرة مواطني المكسيك الى امريكا طالب بإيقافها وبناء جدار عازل .مواقف من مهاجري الدول الاسلامية سماها (اسلام فوبيا) . رفع شعار نقل السفارة الامريكية الى القدس وهذا يتعارض مع وضع القدس الخاص حسب قرارات مجلس الامن الدولي والاسرة الدولية . اعلن صراحة مطالبة دول عديدة في الشرق الاوسط منها السعودية والعراق بدفع اجور مايسمى (حماية الامريكان) لهم , حماية القوي للضعيف . فوزه في الانتخابات كان مفاجأة حيث كانت تشير الاستطلاعات الى تقدم هيلاري كلنتون التي تمتاز بالوسامة وخبرة دبلوماسية عالية . ترامب رجل اعمال ناجح جداً له ثروة هائلة وهو عكس الرؤساء السابقين كانوا أثرياء لكن ليسوا بنفس الثراء. هنالك مشاكل تواجه رئاسة ترامب لم تحصل الا مع ريتشارد نيكسون فضيحة (وترغيث) عام 1974 ملخصها تنصت الجمهوريون على محادثات الديمقراطيين . استقال على اثر ذلك الموضوع الرئيس (ريتشارد نيسكون) . هنالك تحديات تواجه (ترامب) منها اعتراض محاكم فدرالية على منعه مسلمي 6 بلدان من دخول الولايات المتحدة . المشكلة الرئيسية والمهمة جداً هي تحقيقات بشأن (تدخل روسيا في الانتخابات وتحويلها لصالح ترامب على حساب كلنتون بناء على توجيهات فلاديمير بوتين). ثلاثة مسؤولين يشملهم التحقيق بهذا الموضوع . مستشار الرئيس (صهره) جاريد كوشنر شاب مثقف طموح له ذكاء دبلوماسي رغم صغر سنه اوكل له ترامب ملف علاقات الصين والمكسيك وكندا والشرق الاوسط وقد نجح في ترتيب زيارة ترامب الى السعودية والقمم الثلاث التي جرت في الرياض . امريكية سعودية – امريكية خليجية – امريكية اسلامية وكانت جولة ناجحة لترامب وقْعت فيها اتفاقيات بملايين الدولارات لرجل الاعمال الناجح (ترامب) الشخص الثاني الذي استقال من منصبه هو مستشار الامن القومي (مايكل فلين) الشخص الثالث (جيمس كومبي) رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية في البيت الابيض نقلاً عن صحيفة (واشنطن بوست).

تفكيك شفرة

ان الاستخبارات الامريكية فكت شفرة اتصالات دبلوماسية روسية سرية مع شخصيات مقربة من (ترامب) وكبير مستشاريه الذي عرض على السفير الروسي فتح قنوات اتصال سرية من ضمن مقـــترحات كوشـــنر صهر ترامب . استخدام القنوات الدبلوماسية ذات الحماية المتوفرة في المباني الدبلوماسية الروسية وقدم هذا العرض اثناء اجتماع كوشنر في (برج ترامب) مع السفير الروسي من ضمن طلبات مجلس الشيوخ الامريكي تقديم الوثائق المتعلقة بروسيا لدى فريق ترامب الانتخابي , يقول الدبلوماسيون والعاملون في مجال الامن القومي الامريكي اذا ثبتت صحة هذه التهم فهذا شيء خطير يدل على مستوى خطير من السذاجة والجهل في العمل الدبلوماسي وهذا يعني ببساطة مواطنين امريكان يعملون لمصلحة روسيا ضد بلدهم . الغريب ان (مايكل فلين) كان مستشاراً للامن القومي لمدة 24 يوماً والآن هو مطلوب للشهادة امام الكونغرس.

ضمانات وحصانة

يوافق لكن بشرط حصوله على ضمانات وحصانة تحميه من صدور احكام شديدة ضده . يقود التحقيقات حالياً (روبيت مولر) وهو مدير سابق لمكتب F.B.i ومنح سلطات واسعة خصوصاً بعد اقالة جيمس كومبي المفاجئة زادت الشكوك حول تدخل روسيا في الانتخابات لتحويلها لصالح ترامب . التحقيقات صعبة جداً في هذه المواضيع لأن الجميع لديهم خبرة قانونية ومهنية لذلك فأن (مايكل فلين) مستشار الامن القومي السابق يرفض تسليم الوثائق التي بحوزته بشأن اتصالاته وزيارته الى روسيا لأن تلك الوثائق تكفي لإدانته وتجريمه .

الملفت للنظر ان مايكل فلين (جنرال) متقاعد استقال من منصبه فترة الرئيس المثقف صاحب الاخلاق العالية البسيط باراك حسين اوباما كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية سبب الاستقالة (مشاكل داخلية) في حينها نصح باراك اوباما (ترامب) بعدم تعيين (الجنرال فلين) بمنصب مستشار الامن القومي , هذا الجنرال موسكو كانت تدفع ثمن زياراته وهو ينكر ذلك في تصريحاته وهو ذكي جداً ويعرف ان كل كلمة يطلقها في اوقات كهذه هو صاروخ كصواريخ كوريا الشمالية المسببة للفوضى والاضطراب في الدول المجاورة . من جانبه فأن الرئيس (دونالد ترامب) بسبب خطورة الموضوع طلب من مسؤولين في الـ C.I.A مساعدته قدر الامكان في موضوع التحقيقات مع مساعديه ,

وقد شكل (ترامب) فريقاً من كبار القانونيين ويتابع هو بنفسه معهم مجريات التحقيقات لتفادي الورطة . هل سينجح زعيم الحزب الجمهوري (الصقور) بعد ان نجح بالفوز على الديمقراطيين (الحمائم) , كيف سيتخلف وهو لما يمض سوى اشهر في رئاسة اكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم امريكا ؟.

ترامب رجل اعمال من الطراز الاول , دليل ذلك في اولى جولاته عقد صفقات ناجحة مع الملك سلمان , نحن امام ووترغيت ثانية اذا ادين كوشنر وفلين وكومبي . قادم الايام ستجيب على الاسئلة والاختبار الصعب للمليادير دونالد ترامب. ؟!.