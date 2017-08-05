محمود وأنا – طارق الشبلي

لم يدر في خلدي أنني يمكن أن اكون في محنة كالتي عشتها لأكثر من اسبوع مع عائلة لا تعرف عني أو اعرف عنها شيئاً مطلقاً.. أذكر عندما هربتُ من جحيم القصف و الهاونات المتساقطة كالمطر على زقاقنا الضيق. آن ذاك لم أجد سوى باب مفتوح دخلتهُ مسرعاً لكي أُحتجز فيه.. كان ظلام الليل يطبق انفاسه علينا كإطباق الواح الحجر على الموتى عند الدفن. استشهد رب البيت برصاصة قناص وبقيت زوجته وولدهُ وابنتهُ.. جثة الرجل لا زالت مسجاة قرب السرداب مغطاة بقطع من لحاف لا يكاد يغطيه. مساحة البيت لا تتجاوز اربعة في خمسة متر.. العفن قد غزا الجدران لتشكل لوحات متأكسدة تجريدية تميل للسريالية, الرطوبة تنز عن الجدران المتأكلة والبرد القارص.

كنا نجلس متقابلين كالأشباح.. وقد غرقنا في لجة صمت قاتل. لم تدر بيني وبين الزوجة سوى احاديث مقتضبة) متى تنتهي الحرب؟) (متى يأتي الجيش؟) (متى يهرب الغزاة الظالمون؟) متى… ومتى وسلسلة طويلة من الاسئلة لا اجبات لها.. او عليها. سكون المشهد يدعو للرهبة وفي عمق الليل اسمع نحيب الزوجة المخنوق لتلتمع الدمعات المتصببة من عينيها كحبات برد ملتمعة لانعكاس ضوء الشمعة الهزيلة المحتضرة هي الاخرى في طريقها للموت او الانتحار حرقا! لم يكن لدى العائلة مؤونة او ما يؤكل سوى كمية ضئيلة من الماء بتنكة صفيح تشكلت فوق سطحه طبقة طافية من الاخضرار لعتقه وقدر ضئيل من نثار خبز جاف قد رشقه اليباب حد التحجر.. قالت:

ما اسمك؟ بصوت يكاد يسمع, قُلتُ احمد, قالت و أين هم أهلك؟ قُلتُ والدمع يسبقني لرد سؤالها.. إنهم يقبعون تحت الانقاض هناك, أُمي و أبي في بيتنا بمحلة (القليعات) استشهدوا بقصف للطائرات. امتقع وجهها الشاحب والدمع يتلألأ على خديها قالت:

(لا حول والا قوة إلا بالله ) و اكملت حديثي الذي بدأتهُ.. هربت باتجاه النهر الذي اعشقه دجلة الحنون .. الا انني لم استطع الوصول للضفة.. كنت يا سيدتي اريد العبور سباحة عند حلول الظلام لأذهب لبيت جدي مؤمن الذي يسكن بمحلة (الفيصلية) لكنني فوجئت بهم يطاردونني (الغزاة) ركضت مسرعا يتملكني خوف ورعب شديدين ولم اجد سوى باب بيتكم مفتوحا فدخلته للخلاص من القتل..

بدأت المرأة تتمتم: ما الذي حصل لنا؟ ماذا فعلنا؟ سنموت اذن؟ لماذا هذا الضيم ؟ هل تعلم ان اطفالي لم يأكلوا سوى هذا الخبز المتعفن منذ اكثر من اسبوع.. ابنتي صفية لم تعد تتكلم وتلتصق بي طوال الوقت تبكي ثم تنام.. بعد ان شاهدت ابوها يموت امام عينيها مضرجا بدمه. عمرها خمس سنوات. اما ابني محمود لا يكاد يبتعد عني من الرعب. هذا هو حالنا.. (والامر يومئذ الى الله)..

فكرتُ أن اخرج لأجلب بقايا قطع الخبز المتناثر خارج البيت في الزقاق المظلم حد العتام, إلا أنه تملكني الخوف لحد عدم استطاعتي نقل قدماي خطوة واحدة من شدة الفزع وفجأة دخل كلبٌ هزيل جداً تكاد عظام قفصه الصدري ان تغادره وفمه قد امتلا بالخبز المتعفن.. ركض محمود نحوه وسحب قطعا من الخبز من فمه وبدأ يقضمها عندها خرجت مسرعا الى الزقاق ولملمت بقية نثار الخبز الملقى فيه.. لم ابتعد عن البيت سوى امتار معدودة واذا بصوت مدوي اثار رعبي وهلعي تسارعت على اثره ضربات قلبي حتى كدت اسمعها.. ملأ التراب وجهي وفمي قطع متناثرة من احجار الجدران غطت جسدي المتهالك ..

زحفت متلمسا الطريق لباب البيت.. سقط هاون وسط البيت فاطبق على من فيه لينهي الم العائلة المنكودة واذا بيد تمسك يدي.. انها يد محمود لا شك سحبته باتجاه وشعرت بحركته وهو يئن حاولت جاهدا الوقوف.. لم استطع ..

وبعد ان انقشعت غيمة التراب اتضحت الرؤية لا اثر للمرأة وابنتها ..حملت الطفل واتجهت خارج الزقاق.. كنت ابحث عن باب مفتوح لندخله لم اجد سوى هياكل منخورة متصدعة..

سمعت اصوات عن بعد (مرحبا بالجيش واهلا بالجيش) نزعت فانيلتي المتسخة و بدأت الوح بها.. ثواني عصيبة مرت قبل ان احتضن جنديا وقبلت راسه, و محمود يبكي اختلطت دموعي بالتراب الذي يغطي وجهي.. قلت لجندي: انا وهذا الطفل ما بقي من عائلتينا ..هي الحرب (وبالله المستعان). بقي محمود معي..

طبيب الوحدة العسكرية عالج كسرا في يده وقال الطفل يعاني من صدمة نفسية عصبية.. ذهبت الى المستشفى العسكري في منطقة وادي حجر) لعلاج الطفل.. بقينا ثلاث ليال لم استطع النوم, كلما أغفو يتناهى لي اصوات استغاثة وانفجارات.. و كلما ارى ركاماً احس أن تحته جثث موتى.. عبرنا انا ومحمود جسر (امنيرة) ثم الى بيت جدي في محلة (الفيصلية) فرح بنا جدي فرحاً مشوباً بالبكاء على فقدي أمي و أبي..

قال سنعتني بالطفل و نبقيه معنا.. يا حفيدي احمد هي الحرب كما كنت تقول و ربما القادم من الايام ارحم.. يا بني.. ربما..ربما