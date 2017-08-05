المصطلح والجذور (المدنية)

دعاة الحداثة في العراق قضية أم فوضوية؟ – قصي شفيق

تمهيد

مَدَنِيَّةُ الحضارةُ واتّساع العمران والتداخل التكنلوجي وانفتاح العالم على بعض بالفكر والتطور ونمو العقل والتعبير والتصديق بحقوق وواجبات الإنسان بغض النظر عن الفكر والدين والمعتقد والتقاليد فالمدنية تؤمن بحب الوطن والأرض والانتماء وبناء دولة الأنسان ودولة المواطنة والعمل على الفعل التضامني التفاعلي المجتمعي والدعوة للمساوات والتعبير واحترامات الحريات.

الحقوق المدنيَّة : هي الحقوق والواجبات التي يخوِّلها القانون المدني لجميع المقيمين في الدَّولة على حد سواء ، كما أنَّها تتميَّز قيمتها الفلسفيّة المثاليّة والفكرية التعبيرية بناء على مبادئ المساواة والحقوق.

المدنيَّة : اذن تعمل من اجل ان يُترك للفرد الحقّ في التَّعبير عن رأيه وفكره بصراحة ووضوح دون الخوف او تردد فهي فكرة القوة والذات والمطالبة الموضوعية بحقوق المجتمع ، وكذلك حريّة اختيار المهنة التي يريد مزاولتها ، وحريّة الانضمام إلى الجمعيَّات التَّطوّعية وحريّة العبادة والدعوة للتحرر وفصل الدين عن الدولة هكذا تنظر المدنيَة لواقع الدولة بخدمة الانسان.

أولا: الديمقراطية والتعبير قبل فرضية المدنية

مصطلح الدولة المدنية اكتسب أهمية إضافية بعد الصراع العربي والثورات التي جاءت بعد 2011 استطال الجدل بين التيارات العلمانية وبعض الحركات الإسلامية حول مفهوم الدولة وهويتها، وامتد الجدل من خلال بعض دعاة الفيس بوك المدنيين، وعلى الرغم من مساهمة الاجتهاد المعاصر في إيجاد فهم مشترك لفك التناقض وتوحيد الموقف بين المدنيين ومن يسمون انفسهم إسلاميين، فإن الاختلاف ما زال قائما حيث أسهمت مؤثرات عديدة في غموض النظرة وتشويش الرؤية وبروز التناقضات في الفكر السياسي عند بعض ومازال الحوار واقعا بين من هو مدني وبين من يدعي المدنية وبين من يشكك بواقع الدعاة وانتماءاتهم الحزبية او الخارجية وبما عرفا سابقا المدنية ومحورها هل دعاة المدنية من العراقيين يعملون على قضية ام فوضوية لمجرد التدوين والتشكيك بالمفاهيم والتقاليد والسلوك فهل دعاة المدنية رد فعل طبيعي على ممارسات الإسلاميين في السلطة ومؤيديهم ام لمجرد البلبلة والتهريج وتسقيط بين مؤيد معارض حتى راح الناس البسطاء لا يفهم من هو داعي للمدينة وللحريات وبين من يتبنى خطاب خارجي وبين جيوش الإلكترونية تعمل لضرب المدنية والدولة وبين مدنيين راحت القضية منهم لتناقضاتهم وخاصة مدونين الفيس بوك. وللتأكيد تعالوا نذهب الى المصطلح والتاريخ المدني منذ النواة الاةلى كيف كانت قضية وليست فوضوية ومن اجل التمحيص والمقاربة كتبت.

تعريف المدنية اصطلاحاً “المعايير التي تجعل الدولة مدنية خمسة هي تمثيلها إرادة المجتمع، وكونها دولة قانون، وانطلاقها من نظام مدنى يضمن الحريات ويقبل التعددية وقبول الآخر، وقيامها على اعتبار المواطنة أساسا في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين فيها، ولتزامها بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

واما التحدي الذي يواجه المدنية والمدنيين هو اثبات قدرتهم على إدارة حوار علمي منضبط بمنهج تخصصي نحو فهم مشترك لمفهوم الدولة المدنية وموقعها في الفكر السياسي والعمل على تقبل الاخر بطرح موضوعي لا تصعيدي مضاد المراد منه التسقيط السياسي او المجتمعي فلم تكن يوما المدنية عنوانا للتسقيط الشخصي مثل دعاة الفيسبوك اليوم ممن يمثل نسفه بالمندنية والاشكالية الاكبر هؤلاء الدعاة اثروا بمجموعة كبيرة من الشباب الذي تحرر من الدين واتجه الى الالحاد حتى شوهت الصورة عن بعض المدنيين الذين يعملمون بالفعل من اجل الدولة والمجتمع.

وباعتبار أن الفكر السياسي ونظرية العقد الاجتماعي التي انطلقت منها فكرة الدولة المدنية، تقوم على فكرة الحق الذي ينشأ مرتبطا بالتراب الوطني والجذور التاريخية، حيث يكون المواطنون على هذا ارض الوطن متساوين فيما بينهم بالحقوق والواجبات، وهم أصحاب الحق في التوافق على شكل الحق الذي تقوم عليه الدولة، وليس الحق الإلهي في الحكم والتشريع، لذا فالمدنية انعكاس لواقع يرغب بالعيش الرغيد وفق ضوابط ومعايير تؤمن المسير بين الناس بالتساوي لا بالفوقية او التمايز الطائفي او العرقي.

والدليل على ذلك لم ترد “الدولة” لا مصطلحا ولا مفهوما في القرآن الكريم، كما أن مفهوم الدولة بالمعنى الحديث غير موجود في التاريخ الإنساني قبل العصر الحديث. اذن “الدولة المدنية” مفهوم جديد لواقع متغير فرض على نفسه العدالة ومحاربة التشدد والعودة الى القوانين المدنية لا القوانين الالهية وهنا التاكيد عالى نظرية فصل الدين عن الدولة وفصل الاسلامي او المسيحي او اليهودي عن التحكم بالسلطة وقراراتها المجتمعية.

العقد الاجتماعي

فالدولة المدنية دولة يحكمها الدستور (العقد الاجتماعي) وتشكل منظومة التشريعات والقوانين مرجعية حاكمة لتنظيم التوازن والتلازم بين السلطات والصلاحيات وطريقة التداول على السلطة، وضمان حق المواطنين بممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والأمة هي مصدر السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية أو التقنينية من خلال ممثليها، وهم أعضاء البرلمانات فيها، حيث يهيمن القانون على كل مكونات الدولة أفرادا وسلطات، وتُفوض السلطة الحاكمة بقيادة الدولة تفويضا مقيدا لا مطلقا نحو مصالح الوطن والمواطنين.

ثانياً: الدولة المدنية والثيوقراطية والعلمانية:

ولكن نظراً للظروف المختلفة في العالم العربي فالنموذج الأنسب في التعبير عن الدولة غير الدينية هو ” الدولة المدنية “، فهي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد … الخ وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو ” رجال الدين ” بالتعبير المسيحي ، وكذلك هي الدولة القائمة على قاطنيها الأصليين وهم غالباً ينحدرون من عرق واحد أو عرق غالب وإن تعددت دياناتهم ومذاهبهم ، أما نموذج الدولة الدينية التي تقوم على أساس ” ثيوقراطي ” فهي نموذج غير معروف في العالم العربي والإسلامي

وبالتالي حينما نريد أن نعبر عن دولة يحكمها رجال مدنيون متخصصون في الحكم والإدارة والسياسية وليس فقهاء أو مشايخ أو قساوسة … إلخ فالأنسب هو استعمال دولة مدنية وليس دولة علمانية ، لأنه كما ذكرنا التعبير الثاني وافد وغريب على الثقافة العربية الإسلامية وهو تعبير سيئ السمعة ، ونحن نريد أن نتجاوز التسميات إلى المضامين أي أن المضمون للفكرة هي قيام الدولة على أساس مدني وعلى دستور بشري أياً كان مصدره وعلى احترام القانون وعلى المساواة وحرية الاعتقاد.

إذا تفحصنا مفهوم «المجتمع المدني» أو «الدولة المدنية» أو «الحكم المدني» نرى أن «المدنية» هنا تعني «فصل السلطات الثلاث» و «لا مطلقية السلطة».

دراسته الاقتصاد السياسي اعتبر كارل ماركس الاقتصاد الإنكليزي النموذج للتاريخ الرأسمالي العام. أخذ جان جاك روسو نظرية «العقد الاجتماعي» من كتاب الفيلسوف الإنكليزي جون لوك (1632-(1704مقالتان في الحكم »TWO TREATISES OF GOVERNMENT. واعتمدت الليبرالية كمذهب سياسي عند جون ستيوارت ميل أُعلنت ولادته بكتاب «في الحرية عام 1859 على لوك أيضاً.

قضاء عادل

استنبط لوك مفهوم «المجتمع المدني» وقال إن «كل الذين يؤلفون جماعة واحدة ويعيشون في ظل قانون ثابت وقضاء عادل يلوذون بهما وبوسعهما بت الخصومات التي تنشأ بينهم ومعاقبة المجرم منهم، فإنما يعيشون معاً في مجتمع مدني» (الطبعة العربية، ترجمة ماجد فخري، ص. (188أن المجتمعات المدنية تقوم على «عقد اجتماعي» يتعاقد أفراده على «حكومة مدنية» تنتخب من خلال سلطة تشريعية عليا تمثل أكثريتها الجماعة كلها من أجل سنّ القوانين واختيار موظفي الحكومة التنفيذية التي تخضع للسلطة التشريعية التي هي السلطة العليا بين السلطات الثلاث: التشريعية- التنفيذية- القضائية. وباختصار، يقول لوك إن السلطة يهبها الفرد للمجتمع، وهو ما يؤسس الدولة عبر «العقد الاجتماعي». اي الحكم المدني للمواطنين

ثالثاً: مفهوم الدولة المدنية و العلمانية؟ والفرق بينها؟

بدأ مصطلح الدولة المدنية يتردد مؤخراً في كل مناسبة سياسية أو دينية، أو في مظاهرة او مؤتمرات داخلية وخارجية، أو في تحرك مطلبي، على ألسنة السياسيين، وعلى ألسنة المواطنين ممن يعي معنى المدنية وممن يجهل معناها ومنن يدعي المدنية نتيجة لممارسات خاطئة لم يقود البلدان ويدعي الاسلامية او القومية او المذهبية لذا يتعاطى الكثير ممن يتحدث بالدولة المدنية عن ضرورة ازاحة حكام الاحزاب الاسلامية وتاثيراتهم التي دمرت البلد وصراعاتهم المذهبية من اجل المال والسلطة ولان البيئة المجتمعية تاثرت تاثر مباشر بذلك خرجت لنا اصوات تؤكد العودة الى الدولة المدنية مع رفع شعارات الاحزاب والطائفية التي تتخذ من القانون والدستور عباءة لها.

نسمع من البعض أن الحل لآفة الفساد ومشكلة النظام الطائفي هو قيام الدولة المدنية. ونسمع من البعض الآخر.. بأنه ضد هذا المفهوم فهو يخشى على دينه لأنه يزعم بأن الدولة المدنية تتعارض مع الدين. ونسمع ايضا هناك جيوش الالكترونية تعمل من اجل بث روح المدنية لكنها دعوة جوفاء المراد منها تشتيت المجتمع عن الاصل والمعتقد.

أما مفهوم أ. دولة مدنية فيعني: عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية .

مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (الحكومة)، ، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين. واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة مدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.

الشفافية، وإمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر. الحكم الوحيد في الدولة المدنيــة هو مجتمع المواطنين.

ب. مفهوم الدولة العلمانية:

يعرف العلمانيون بأنهم الرجال المدنيون في التعريف الكنسي في مقابل رجال الأكليروس (أي رجال الدين من القساوسة والرهبان) فلهذا عُرفت الدولة العلمانية على أنها النموذج المقابل للدولة الدينية بالمفهوم الكنسي الذي ساد في العصور الوسطى واستعمل البعض كلمة العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة أو فصل الكنيسة عن الدولة ، وغالى البعض في تعريف العلمانية على أنها النموذج المضاد للدين والتدين ، كما عرفها البعض على أنها الموقف المحايد من الدين وجرت تطبيقات مختلفة للدولة العلمانية في الغرب المسيحي.

خلاصة القول

الدولة المدنية فكر وفرضية وتطبيق لا مجالات فوضوية او مهاترات فيسبوكية المراد منها التدوين ولان التساؤلات تعطي حقيقة نطرح. كيف يكون لنا اليوم دعاة مدنية فسيبوكيين وتجد دعواتهم جوفاء لاغراض مادية؟ وكيف لنا ان نتفق مع دعاة المدنية وهم مازالوا يؤمنون بمفاهيم ومعتقدات اخرى رجعيه؟ وكيف نصدق دعاة المدنية الذين يتجاوزون على ثقافات ومعتقدات وسلوكيات الاخرين وهنا يختلف مفهوم التواصل السامي التي تشتغل عليه المدنية بمعيارها وقوانينها التي تدعو لحفظ كرامة الانسان بغض النظر عن الدين والانتماء والمعتقد. مثال عن ذلك. قبل ايام سادة حوارات بين المدونين دعاة المدنية.

حتى اصبحت حرب بين دعاة الاسلامية ودعاة المدنية فمنهم من يدعي المدنية ويتحدث اليوم بالعشائر والاخر يسمى من كلاب الست بحسب اطلاق هاشتاق المدونيين انفسهم وهنا اساءة للانسانية التي يدعون حمايتها من يد الاسلاميين لأخير يصف المدونين يعملون برواتب لسفارات أجنبية يتقاضون بالدولار ومن معاهد تملي عليهم مواد النشر والترويج لملفات دون اخرى… الإشارة هنا الجيوش الإلكترونية تابعه لسفارات ولشخصيات سياسية منها … فمن الصادق بينهم ومن الخائن للبلد ولاهله.. بعد ما تفحصنا جديا تبين الدعاة اليوم هم اسرى لخطابات خارجية يحالولون الخروج من النزعة التقليدية لكن مازال البعض منهم متمسك بعقليته الرجعية فكيف اليوم نعمل الى اضفاف وعي جمعي مدني في ظل دعاة مزيفيين؟.

لا احد اليوم ينكر العراق يحتاج الى اعادة تاهيل نفسي وفكري من مجريات الحرب وممارسات مابعد عام 2003 لذا اليوم نحتاج الى العقد الجتماعي والفكر والعمل الرصين من اجل بناء مجتمع واعي يعي اغراض واهداف الاخرين ويؤمن ان لا مصير الا حظن الوطن والايمان بالدولة وبالمواطنة.

{ ناقد واكاديمي