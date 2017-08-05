أيهما تريد أن تكون – ظافر قاسم آل نوفة

هل تريد إن تكون حاقدا وترمي بالإشاعات لتبرهن على حقدك الدفين أم تكتفي بالأحمق وتتحمل عناء نشرها وتكون جسرا للآثام

أم تصـــــــدقها وتدخل حقل الأغبياء وما أكثرهم أتريد إن تكون منهم؟ لك الاختيار .. فكثير ما أنزلت الإشاعة أناسا من عليائهم

وغرست رؤوسهم في وحل إقدامهم

لا لذنب سوى حقدك عليهم وحماقة تصرفاتك وربما غباؤك

فالإشاعة : هي من اخـــــــــطر الأسلحة الفتاكة بل والمحظورة تناولها اجتماعيا وشرعيا لما تخلفه من ويلات وماسٍ وآلام كبيرة ، وأمثلتها كثيرة في حياتنا اليومية ولتاريخنا الكثير من ويلاتها

وقد يكون للإشـــــــــاعات دوافع سياسية وكثيرا ما نشاهدها ونستمع إليها في أوقات الحروب وعند استشهاد مصعب بن عمير في معركة احد أشيع بين المقاتلين بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وأحدثت هذه الإشاعة إرباكا في صفوف المسلمين وفرار البعض من ساحة المعركة باتجاه المدينة ، ومنها ما يكون بدافع الربح المادي.

كما حصل عام (2009) في السعودية من تفجير إشاعة حول احتواء ماكينة الخياطة (سنجر) على مادة الزئبق الأحمر مما أدى ارتفاع هذه الخردة من الحديد إلى مبالغ طائلة تجاوز مئات الآلاف من الريالات .

ملخص القول قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )..