قالب ثلج بوري – فائز جواد

ذكريات ايام العسكرية لاتعد ولاتحصى ولانتوقف مهما كبرنا من مداولتها في اكثر من مناسبة لما تحمل تلك الايام من مفارقات عناوينها المآساة والاوجاع وقصصا وروايات لاتخلو من المواقف الطريفة التي تلطف اجواء جلساتنا عندما يتقصد احد الاصدقاء والزملاء وهو يقلب ذكريات ايام العسكرية سواء كانت في ثمانينيات ايام الحرب العراقية الايرانية ام في سنوات تسعينيات ايام الحصار التي سبقت احتلال العراق وسقوط نظامه عام 2003 ، ويقينا الروايات والاحداث تستمر الى مابعد تلك الفترة والتي تمر وتحدث للاجيال التي لحقتنا وممن انخرطوا في سلك الجيش العراقي او الجهات العسكرية والشبه عسكرية الساندة لها ، نعم كما اسلفت انها قصصا تقلب المواجع وربما الالم المصحوب بالحنين لايام الصداقة الحقيقية مع زملاء واخوة كنا نرافقهم طوال يوم يمتد لاسبوع وشهر كامل لانفترق الا في الاجازات الشهرية او الدورية نقضيها ربما بمعسكرات ومدارس قتال ووحدات عسكرية ثابته او متنقلة داخل المحافظات وربما في سواتر جبهات القتال التي لملمتنا وقربتنا مع بعض الجنود الذين لانعرف مذاهبهم وقوميتهم وانتمائاتهم ففي وحدتي العسكرية وبفصيلي تعرفت على لويس المسيحي وسجاد الشيعي وعمر السني وخيرو الايزيدي وسامان الكردي وهكذا بقية الاصدقاء من مختلف المذاهب والقوميات والاديان والالوان كنا نجتمع حول قصعة الغداء التي تتنوع وجباتها الاسبوعية الشهية لتناولها بمحبة همنا ان نفضي ايام خدمة العلم بكل احترام ونظام ونعلن دفاعنا عن الوطن والعرض اذا مااعلن عن وجود تحرك عسكري من وحداتنا الى جبهات القتال التي التهمت احبابنا واصدقائنا بين شهيد ومفقود واسير يعتصر القلب الما وينزف دما بذكراهم ، نعم هكذا كانت ايامنا التي اهم مايمزها هو انتمائنا الكبير للعراق خيمتنا الابدية ، ومن الطرائف التي مازالت عالقة بيننا عندما التحقنا بعد تخرجنا من معاهدنا وكلياتنا ومعنا مختلف الصنوف وتم سوقنا الى احدى معسكرات الديوانية كنا ننهض فجر كل يوم للتعداد اليومي وكان عريفنا الذي مازلت اتذكره واسمه خماس يقف امامنا متبختراً متباهياً بقيادته لمجموعه من حملة الشهادات ويصيح باعلى صوته ( شوفو هنا ماعدنه خريج ، تره خريج مريج كلهه تشرب بالبريج !!) وتحملنا ماتحملنا من قساوة رئيس عرفاء خماس من عقوبات وصلت حد السجن الى الغاء اجازاتنا الدورية ، واتذكر ان ضابطا مجندا كان يشرف على دورتنا مثقفا ومحترما وفي احد الايام سالناه عن الارزاق والقصعة الفقيرة التي تصلنا فرد وقال اختصر لكم قصعة الجيش كالتالي ( الارزاق والمؤونة تاتي مثل (قالب الثلج البوري) يخرج من المعمل ويمر الى العامل والسيارة لغاية مايصل الينا تصوروا قالب الثلج البوري عندما يمر بهذه المراحل ماذا يتبقى منه ؟ ) وبقيت هذه ملاحظة ضابطنا نتذكرها ونتداولها في العديد من المناسبات ومنها اليوم المساعدات والمؤونة التي تصل للنازحين في المحافظات والمدن انها كقالب الثلج البوري عندما يمر بعدة مراحل قبل ان يصل الى النازح فماذا يبقى منه اذا مابقيت منه قطعة لاتكفي لربع شخص .