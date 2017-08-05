حملات لرفع التجاوزات عن شوراع الأعظمية

أمانة بغداد تتفق مع لندن على تنفيذ مترو العاصمة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحثت أمانة بغداد مع السفارة البريطانية آليات تنفيذ مشروع مترو بغداد عن طريق الاستثمار .

وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (الامينة ذكرى علوش بحثت مع السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر وبحضور رئيس هيئة الإستثمار الوطنية وعضو هيئة المستشارين ووكيل الامانة للشؤون الفنية سبل التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في قطاع البنى التحتية).

واضاف ان (الامانة دعت بيكر للتباحث بشان آليات تنفيذ مشروع مترو بغداد بعد إكمال شركة سيسترا الفرنسية للإستشارات الهندسية جميع التصاميم والمتطلبات الخاصة به ).

واوضح البيان ان ( اللقاء تضمن ايضاً بحث قيام السفارة بدعوة عدد من الشركات المتخصصة لتكوين فريق استشاري وتحقيق لقاء مباشر مع اللجنة المشكلة من الجانب العراقي التي تضم الامانة وهيئة الاستثمار وعدداً من الجهات المتخصصة لبحث آلية تمويل المشروع وإمكانية تنفيذه بإسلوب الإستثمار ).

وتابع ان (بيكر اعرب خلال اللقاء عن امكانية تقديم المساعدة لبغداد في مجالات عدة ولاسيما في مجال البنى التحتية ومشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع الإعمار والإستثمار). فيما واصلت الامانة حملاتها لإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع والساحات والاملاك العامة للحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة.

واضاف البيان ان ( دائرة بلدية الاعظمية بالتعاون مع مديرية الحراسات والأمن في امانة بغداد وبالتنسيق مع قوة من قيادة عمليات بغداد نفذت حملة لازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع في منطقة الكريعات شارع 39 شملت المحال التجارية والاكشاك والمطاعم والتجاوزات البنائية وازالة اللوحات الاعلانية المروجة للسلع والخدمات بطريقة عشوائية).

واوضح ان ( الحملة شملت ايضاً اغلاق مواقع مخالفة للتعليمات والضوابط وتهديم عدد من اكشاك بيع الاسماك والمخابز وتوجيه الانذارات لعدد من المتجاوزين على الارصفة والاملاك العامة التي تعوق حركة السير والمرور وتشوه منظر وجمالية العاصمة بغداد ). وتابع البيان ان (الامانة نفذت حملة جديدة للوعي البلدي ضمن قاطع بلديتي الاعظمية والشعلة شملت اصحاب المحال التجارية وعدداً من المراكزالصحية بهدف بث الوعي البلدي والبيئي بين المواطنين تم خلالها التشديد على ضرورة عزل النفايات الطبية عن غيرها من النفايات مع توزيع الفولدرات الارشادية والبوسترات التي تحوي ارقام هواتف الشكاوى الخاصة بأمانة بغداد ودائرة بلدية الاعظمية لتعزيز التعاون بين الامانة والمواطنين).

واشار الى ان (الحملة شملت عدداً من الاسواق الشعبية تم فيها التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الامانة بعدم التجاوز على الارصفة والاهتمام بنظافة وجمالية الشارع مع الالتزام باوقات رمي النفايات).