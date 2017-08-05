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الزهد الكاذب – فيصل جاسم العايش

بعضهم يضع الزهد شعاراً له ليس حباً في التصوف والامعان في إذلال الذات الصغرى امام الذات الكبرى ، وليس تماهياً مع سير المتصوفة الاوائل ومريديهم ونبذ نعم الحياة وارتداء ما بلُيت من الملابس وأكل مافسد من الطعام والرضى بأقل القليل من كل شيء وهذا البعض الذي نشاهده الآن انما يحيلنا الى الوضع الاقتصادي المتردي لشريحة واسعة من ابناء المجتمع أو انه يحيلنا الى صفة البخل التي اتسم الكثيرون ممن يمتلكون المال ولكن يعز عليه انفاقه على انفسهم وذويهم .

ويقول البهاء زهير

كم أناس أظهروا الزهد لنا فتجافوا عن حلال وحرام

قللّوا الاكل وأبدوا ورعاً واجتهاداً في صيام وقيام

ثم لما امكنتهم فرصةٌ كلوا أكل الحزانى في الظلام

ولهذا فأنك ترى شاخصاً امام عينيك من يكون مورده المالي الشهري اعلى عشر مرات من إيجار عقارات يمتلكها ولكنه لا يصرف ديناراً لشراء حذاء جديد بديلاً عن حذاء يرتديه منذ عشرة اعوام ، وشراء قميص جديد بديلاً عن قميص اشتراه قبل سنوات من سوق الملابس المستعملة .

ولكنه حين يحين موعد الصلاة تراه اول الراكضين الى اقرب مسجد لكي يؤدي فروض الطاعة والولاء لدين يطلب منه ان لا يجعل يديه مغلولة الى عنقه ، وان يمنح شيئاً مما افاض عليه الله الى اليتامى والمهجرين والنازحين ، ضارباً عرض الحائط كل ما يطلب منه دس يده في جيبه لكي يخرج منه ديناراً واحداً ليشتري به رغيف خبر يأكله وأدأ لغائلة الجوع !.

الزهد والبخل نقيضان لا يستويان ، بل هما متناقضان فكراً وممارسة ، فالزاهد يمكن ان يعطيك لقمته التي بين يديه وهو زاخر بالحب والاحسان ، ولكن البخيل لا يأكل اذا ما اكل الا في الزوايا المعتمة لكي لايراه احد ، فكيف بك اذا طلبت اليه مدّ يد العون لمن هو في حاجة الى هذا ولسان الحال يقول :

أمن بيت الكلاب طلبت عظماً

لقد حدثت نفسك بالمحال