مستشفى الزهراء يشهد 150 ولادة خلال يومين

صحة الرصافة تجري الفحوصات لحـجاج بيــت الله الحـرام

بغداد – داليا احمد

باشرت المراكز الصحية التابعة لقطاع الأعظمية للرعاية الصحية الاولية التابعة لصحة بغداد الرصافة باستقبال وفحص الحجاج الساكنين ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز.

وقال مدير القطاع مازن عيد محيسن في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المراكز الصحية قامت باستقبال و فحص الحجاج الساكنين ضمن الرقعة الجغرافية للمنطقة وتقديم التسهيلات والخدمات الطبية والارشادية لهم و تنظيم بطاقات التسجيل الصحية واعطائهم اللقاحات اللازمة بالإضافة الى الخدمات الصحية التوجيهية).

واضاف انه (كانت هناك توعية شاملة من قبل وحدة تعزيز الصحة في المراكز بشأن السلوك الصحي الصحيح خلال تأدية المناسك ونوعية الغـذاء الصحي والاهتمام بالنظافة العامة وعـدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين).

ولادة اطفال

وعلى صعيد اخر اعلن مدير مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والاطفال في بغداد عباس عويد الحسيني عن ولادة 150 طفلا خلال يومي الاحد والاثنين الماضيين.

ونقل البيان عن الحسيني القول ان (صالات الولادة تشهد يومياً تطور ملحوظاً في عملها، حيث تم خلال يومين فقط ولادة 150 طفلاً ان تلك الولادات تنوعت اذ كان عدد الولادات الطبيعية 71 ولادة فيما كانت القيصرية منها 79 ولادة من بينهم ولادة توأم ثنائي).

مثمنا (الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الملاكات الطبية والصحية العاملة في صالات الولادة والعمليات بشكل عام بدون استثناء). وتابع (ونذكر ايضاً الجهود المبذولة من الملاكات الطبية في الوحدات الساندة من المختبر والاشعة والسونار ، كل ذلك في سبيل تقديم فضلى الخدمات الصحية للمراجعين).

مركز اطراف

على صعيد اخر اختتم مركز بغداد للأطراف الصناعية التابع الى دائرة صحة بغداد الرصافة دورة التدريب الصيفي لطلبة جامعة النهرين قسم هندسة الاطراف والمساند المرحلة الثانية التي استمرت شهرا كاملا.

واضاف البيان ان (الطلبة تدربوا في الدورة على طرق صنع الاطراف الصناعية للمعاقين). وقال مدير المركز عبدالحسين ضاعن ان (المركز مستعد للتعاون مع اي جهة صحية او طبية للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المركز).

فيما قال المشرف العملي على الطلبة صالح ماهود عسكر ان (التدريب شمل طرق صنع الاطراف الصناعية وانواعها وطرق اخذ القالب وتسليم الاطراف للمعاقين).

مؤكدا (الرغبة العالية للطلاب في التعلم والاستفادة من امكانيات المركز في مجال صنع الاطراف الصناعية),متمنيا (للطلبة تحقيق انجازات عالية في مجال هندسة الاطراف الصناعية).