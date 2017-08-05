الحكيم: تأسيس الحكمة نتيجة طبيعية لتطوّر العملية السياسية

الرئاسات الثلاث تدعو إلى إختيار مجلس لمفوضية الإنتخابات

بغداد – صباح الخالدي

أكدت الرئاسات الثلاث ضرورة الانتهاء باقرب وقت ممكن من اختيار المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان امس إن (الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجرى خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة في الاوضاع الاقتصادية والامنية والانتخابية وظاهرة العصابات المسلحة فضلا عن القضايا ذات الاولويات الطارئة),وأضاف أنه (تم التأكيد على ضرورة الانتهاء في اقرب وقت من اختيار المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اساس الاستقلالية والكفاءة والنزاهة)، مؤكداً أنه (تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الرئاسات الثلاث في كافة المجالات والقضايا التي تفرضها طبيعة المرحلة والتشديد على ضرورة تعزيز وتعميق الحوار بين جميع الكتل السياسية البرلمانية بما يخدم المصالح الوطنية العليا في هذا الظرف التاريخي الحساس).

فيما وقّع معصوم مرسوما جمهوريا بتعيين الاعضاء الاصليين والاحتياط في مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان.

وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ، ان معصوم أصدر امس مرسوما جمهوريا بتعيين الاعضاء الاصليين والاحتياط في مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان.

وأفاد البيان بأن (الاعضاء في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان هم كل من: هيمن رشيد زيدان، وبسمة محمد مصطفى، وثامر ياسين عبد الله، وعلي أكرم زين العابدين، ومشرق ناجي عبود سلمان، ووحدة محمود فهد عبد، وعلي عبد الكريم ميزر فارس، وفاضل عبد الزهرة فاضل الغراوي، وعقيل جاسم علي هادي، وزيدان خلف عبيد، وعامر بولص زيا، وفاتن عبد الواحد عباس)، مشيرًا الى ان( الأعضاء الاحتياط هم كل من: بروين محمد أمين، وأنس أكرم محمد صبحي، وفيصل عبد الله بدر عداي).

عقود زواج

واوضح البيان ان (هذا القانــــــون ارسل للنشر في الجريدة الرسمية).

على صعيد آخر، سجلت محاكم الأحوال الشخصية في محافظة البصرة 1277 عقد زواج مقابل 284 حالة طلاق خلال شهر حزيران الماضي، فيما انجزت محاكم الجنايات 438 دعوى.

وقال مصدر قضائي في المحافظة في تصريح امس إن (محاكم الأحوال الشخصية في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية شهدت تسجيل 1277 عقد زواج، مع تسجيل 284 حالة طلاق خلال شهر حزيران الماضي).

موضحًا أن (رئاسة محكمة الاستئناف في البصرة بصفتها التمييزية ومحكمة الجنايات ومحاكم المواد الشخصية ولجنة تنفيذ قانون العفو في المحافظة أنجزت جميع القضايا المعروضة أمامها خلال حزيران بنسبة إنجاز بلغت مئة بالمئة).

انجاز محكم

وبحسب المصدر (فقد أنجزت محاكم الجنايات 438 دعوى خلال حزيران، فيما أنجزت محاكم جنايات وجنح النزاهة 24 دعوى تخص قضايا النزاهة ونظرت المحاكم الجزائية المختلفة خلال الشهر نفسه في دعاوى 1062 موقوفا، وأنجزت منها 677 بالإفراج أو الغلق أو الغرامة أو إخلاء السبيل بكفالة مالية).

من جهة اخرى قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لوفد ايراني أن تأسيس تيار الحكمة هو نتيجة طبيعية لتلبية التطور الحاصل في العملية السياسية.

ونقل بيان لمكتب الحكيم عنه دعوته خلال لقائه وفداً إعلامياً إيرانيا بحضور نقيب الصحفيين العراقيين إلى (مغادرة مرحلة الإعلام الناقل للخبر، إلى إلاعلام الصانع للخبر والفاعل في صنع القرارات السياسية).

مؤكداً (ضرورة تحديث المناهج بما ينسجم مع الثورة المعلوماتية). ورأى إن (العراق اليوم أكثر تحصيناً من أي دولة أخرى من الإرهاب الذي فقد حواضنه)، مؤكداً (حاجة العراق إلى رسائل التطمين، والعض على الجراح لعبور المرحلة الراهنة”).

وبشأن تأسيس تيار الحكمة قال أن هذا الامر(جاء نتيجة طبيعة لتلبية التطور الحاصل في العملية السياسية، والتصدي للمسؤولية وليعبر عن تطلعات هذا الشعب، وحماية للحقوق المدنية والحريات الشخصية).

وفي شأن ذي صلة ، أكد عضو تيار الحكمة نوفل أبو رغيف التزام التيار برؤية المرجعية الدينية العليا. وقال في بيان امس إن (المرجعية الدينية العليا هي المصدر والرافد الرئيس في رسم معالم الحراك الوطني)، نافيا ما نقل خلاف ذلك عادًا إياه (اجتزاءً من سياق الحديث الذي ورد في إحدى المقابلات، بشأن الأبعاد التفصيلية للعمل السياسي وعلاقتها بالمؤسسة الدينية العليا).

وأضاف أن (تيار الحكمة هو مشروع إسلامي يلتزم بالإسلام بجذوره العميقة والأصيلة ونحن نعتز بإسلامنا وهويتنا ومتمسكون بها)، لافتًا الى أن (تيار الحكمة الوطني مشروع سياسي يريد إن يبني دولة مسؤولة عن كل رعاياها ومواطنيها ولنا فهم شرعي وواضح لهذه الخطوات وهذا الانفتاح)،على حد قوله.