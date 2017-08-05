غزو الكويت ليس في عام 1990 – لؤي الشقاقي

في 2 اغسطس من عام 1990 حدثت الحرب العراقية الكويتية لو صحت تسميـــــــتها مع اجحاف هذه التسمية بسبب الفوارق الكبيرة بما يجعل من الظلم ان يقارن جيش العراق والامة العربية ببعض الافراد والمجــــــندين من جنـــــسيات مختلفة ممثلة لجــــــيش الكويت ولذا سأقول غزو الكويت لكون معنى الغزو في اللغة “أَغَارَ عَلَى العَدُوِّ غَزْواً :

سَارَ إِلَى مُحَارَبَتِهِ وَقِتَالِهِ فِي عُقْرِ دِيَارِهِ” وهو بالضبط ماحصل حيث دخل الجيش او نزر من وحداته الى قلب الكويت وسيطرة على المراكز المهمة فيها واوقع بعدد من الشيوخ في قبضته واسقط النظام في سويعات قليلة .

مع ان مادفع العراق الى غزو الكويت قد يكون له اسباب قد يراها البعض ترتقي لما جرى والبعض الاخر يراها لا تستحق لكن اغلب العراقيين ضد ما حصل في غزو الكويت من تجاوزات وخروقات تجاه المواطنين.

“فالخلاف بين العراق والكويت وليس مع المواطنين ولا الكويتيين” وبرغم ان العرب تؤمــــن بأن قطع الاعناق ولا قطع الارزاق لكن ان تستباح مدينة او دولة بهذا الشكل امر غير مقبول وان كان له اسباب , لكن الكويت على مر العقــــود تتحمل المسؤولـــية في كل ما حصل سابقا من مشاكل بل هم حتى شركاء لصدام فيما جرى للبلدين عام 90 وفي كل المنــطقة من مشاكل واحتلال امريكي بريطاني للخليج والوطن العربي .

لن ادخل في تفاصيل معروفة للبعض ومجهولة للاخر لكن ساذكر حادثتـــــين تاريخيتين تبين عمق حقد وتحدي مشايخ الكويت للعراق ومنذ عقود وليس منذ 90 وتبــــين بان التاريخ يعيد نفسه ويقلب صفحاته دائماً وفي كل مرة المشــــــــايخ لايتعضون عندما كان الشيخ ناصر الاشــــگر الســـــعدون يسيطر على قضاء الكويت الذي كان تابعا للبصرة آنــــــذاك تسكنه قبائل مشـــــــتتة ومتفرقة تتخذ من الرحيل طابعا لها ولم تكن تمتلك ريفا ولامدينة ,كان الاشگر يتقاضى الاتاوة من مبارك وفي سنة من السنين امتنع مبارك عن دفع الاتاوة فقام الاشكر بارسال 1000 فارس يصحبهم شطر من ابوذية كتبها هو فقال :

(الك سايات انه احصيهن وعدهن) فذهب الرجال وابلغهم ان يقولوا له ان الفا آخرين سيأتون في اعقابهم وعليه ان يامر بتحضير وجبة الغداء لانهم وصلوا فجراً , وحان وقت الغداء فجاء الالف ومعهم الشطر الآخر حيث يقول :

(وحطنهن لمن ياتي وعدهن) وقام الرجال بالقاء الشطر الثاني على مسامع شيخ الكويت مبارك الصباح واخبروه ان يولم للعشاء لان الالف الثالث من الفرسان باثرهم وسيصلون الى الكويت عشاءً ومعهم الشطر الثالث , وفعلا حضر الرجال ومعهم الشطر الثالث وهو يقول :

(مثل عاد او ثمود اكرب وعدهن) واخبر الرجال امبارك بان الشيخ بنفسه سيحضر ومعه الف اخرون وعليه ان يولم وليمة كبيرة وسيكون قفل الابوذية معه , وفعلا حضر ناصر الاشكر وقفل البيت وهو يقول:

(الك سايات انه احصيهن وعدهن

وحطنـهن لمـن ياتي وعـدهن

مثل عاد اوثمود اكرب وعدهن

لحط طينته ابخده العال بيه)

وحادثة او معركة الهدية التي خسرها الصباح لصالح العراق حتى قيلت الهوسة لملمها مبارك واهداها” لكونه تصور واهما بأنه قادر على هزيمة العراق فجمع اموالا وقطعانا من المواشي وعبيد والخ فأخذها السعدون هدية بعد خسارته .

ويكان الصباح لم يقرأوا تاريخهم وتعرضوا للعراق مرة اخرى حتى جرى ماجرى في اغسطس 90 ومع كل هذا وما دفعه العراق من تعويضات مليارية للكويت ومع ان العراق فتح صفحة جديدة بعد زوال صدام الا انهم مازالوا يتحينون الفرص تلو الاخرى للأيقاع بالعراق وليس موضوع الميناء عنا ببعيد نسوا ان العراق يمرض ولا يموت يقع ولكن لايسقط وعليهم ان يحذروا من غضبة الحليم ومن نفاذ صبر العراقيين .