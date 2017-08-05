لم تكتمل السعادة للإنسان – علي محمد الجيزاني

الكمال لله كنت في امريكا جالسا اقرأ الصحف في مقهى:Starbucks اطالع الصحف في جهاز ( iPad) حول المجازر التى تحدث يوميا في بغداد خوفي على اولادي وبناتي الكبار الستة . وعندي في امريكا واحد) وانا في زيارة له عام كامل للعلاج والاستجمام وجلست في هذا المقهى النظيف والموسيقى الهادئة الجميلة والأرياح والعطور والبشر النظيف نساء ورجالاً والقهوة الطيبة والمنبهة في الكوب الكبير بعد مرور ستة أشهر وانا متررد على هذه المقهى ، واذا سيدة أنيقة تجلس معي على الطاوله هي وأطفالها اثنان من الذكور.

وانا لم اتكلم الانكليزية قليلا واللهجة الامريكية أسرع بالحديث لكنها عرفت انا عراقي وضعيف بالإنكليزي فتبرعت تدريسي يوميا ساعتين صباحا في بيتها وافقت لكن لما ذهبت معها بالسيارة وكانت السيارة ذات دفع رباعي صعدت بجانبها والأطفال بالخلف ومعهم كلب اسود كبير مخيف ذو وجه جهم ،كثير الحركة أصابني الخوف والفزع منه .والأكثر على أذني ربما يقضمها بالسيارة وقلبي يخفق وانا ولدت بالمدينة في بغداد لم اتعامل بحياتي مع الكلب وهو مكروه ولما وصنا الى البيت .

ودخنا الغرفة انا والأولاد والام ،واذا الكلب معنا داخل الغرفة أصابني من الهلع وهذه الحالة لم تحدث عندي اول مرة ،وبالاخص الاطفال يدفعون الكلب يقف بجانبي .وانا اصرخ .بصوت عال go .go. والعائلة تضحك ويومان ولم اكمل يومي الثالث وهربت من التعليم بسبب الكلب الاسود ،وهي تبحث عني في المقهى والمول أسبوع كامل وانا اختفي وتلفوني مغلق مرة شاهدتها بالمول وهي تبحث عني لكن لم تشاهدني اختفيت منها.

هذه المرأة قمة من الانسانية والاخلاق والغيرة والشرف ،تبرعت لوجه الله ان تعلمني لكن المعوق الأساسي هو الكلب اكثر الامريكان في بيوتهم كلاب .

وانا رغم كبر سني كان طموحي ان اتعلَّم وأتكلم مع المجتمع المثقف النظيف المتكامل بالخلق والآداب .

امريكا ليس لها حضارة لكنها سبقت العالم بالتحضر والرقي ،والكل الان تحتاج امريكا هي صاحبة اليد الطولا في العالم مع الاسف لم يحالفني الحظ منعي ( الكلب ) حرمني من التعليم.

والكلب بالنسبة لنا نحن العرب تربيتنا إسلامية تختلف منذ الصغر تعلمنا ان الكلب نجس ولايجوز الاقتراب منه او لمسة ..لكن نشاهد كثير من العوائل تستفاد منه لحمايتها وحراستها في القرى والارياف وانا ابن المدينة بغداد الحبية الجريحة من اَهلها .

المختلفين بالراي .والراى الاخر. والتي يتصارعون على السلطة .والمال يكولون تصفه أكول الله يصفيها .