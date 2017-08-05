التجارة تعلن وصول نحو مليوني طن من الحنطة المسوّقة

بغداد- شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن ان كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين في عموم المحافظات بلغت 2,379,466 طنا خلال الموسم الحالي 2017 . وقال مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة العليا للتسويق حددت الخامس والعشرين من تموز الماضي موعداً لايقاف التسويق في المراكز التسويقية المنتشرة في بغداد والمحافظات التي تم تحديدها وتهيأتها لاستلام الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين خلال العام الحالي وحسب الخطة التسويقية التي اقرتها الشركة). حصة كبرى واضاف ان (المحافظات الوسطى والجنوبية كانت لها الحصة الكبرى في استلام الكميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين حيث جاءت محافظة واسط بالمرتبة الاولى تليها محافظة بابل بالمرتبة الثانية ثم الديوانية ثالثا تليها محافظة النجف رابعا ومحافظة ديالى خامسا ثم ميسان وذي قار ومحافظة صلاح الدين), مشيرا الى ان (الكميات المسوقة في محافظة بغداد لم تكن جميعها ضمن الخطة الزراعية لبغداد بل اضيف لها عدد من الدوائر الزراعية من محافظة واسط وبالتحديد في سايلو الرصافة اضافة الى توجيه عدد من الدوائر الزراعية في محافظة ديالى لتسويق الحنطة في سايلو خان بني سعد). مشيرا الى ان (الموسم التسويقي الحالي شهد افتتاح مراكز تسويقية في محافظة نينوى بعد توقف دام اكثرمن ثلاث سنوات بسبب سيطرة الجماعات الارهابية عليها بعد اعتماد عدة مراكز تسويقية محافظة نينوى لاستلام الحنطة المسوقة من الفلاحين). واعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة للوزارة ظهور بعض حالات الطحين السيال في بعض المناطق ناتج عن استخدام الحنطة المحلية بالطحن. ونقل البيان عن مدير عام الشركة طه ياسين عباس ان (ظهور بعض حالات الطحين السيال في بعض المناطق ناتج عن استخدام الحنطة المحلية بالطحن والتي تكون احيانا ضعيفة اللوتين المادة المسؤولة عن تماسك العجين ). مطاحن مدمرة واضاف ان (ظهور هذه الحالة مؤخرا في الطحين المنتج بمطاحن محافظة النجف والذي تم تــــــــوزيع قسم منه الى بعض مناطق محافظة الانبار لكون قسم من مطاحن الانبار مدمرة نتيجة الاعمال العسكرية التي جرت هناك) , واوضح عباس ان (الشركة اتصلت بادارة شركة تجارة الحبوب لمناقلة كميات من الحنطة الجيدة عالية اللوتين الى المحافظات التي تعاني سيولة الطحين للحصول على خلطة حبوب متجانسة تنتج نوعية طحين خباز) . مشيرا الى ان (سيولة الطحين لاتعني انه غير صالح للاستهلاك البشري وان جميع الفحوصات التي تجريها الشركة تؤكد صلاحية الطحين المنتج للاستهلاك وانه مطابق للمواصفات المطلوبة اما السيولة فهي ناتجة عن ضعف مادة اللوتين في بعض انواع الحنطة المحلية).