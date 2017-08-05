علم الجهل وهندسة التجهيل – احمد عباس الذهبي

تلك الدهاليز المظلمة، والسراديب الرطبة المعتمة التي تربطها البعض تلك الممرات التي تكسوها مادة لزجة ذات رائحة نتنة للغاية، تلك الأماكن المخيفة والمقرفة تستهوي أناساً بعينهم، إنهم السياسيون ومدمنو السياسة، وهذه هي السياسة بعينها -حسب اعتقادي- حقيقة لم أستطِع وصفها بغير ذلك بعد تفكير وتركيز عميقين، لا أدري لماذا؟! فقد عرف المفكرون أن السياسة هي …فن الممكن، فأن تختار لنفسك العيش في أماكن مماثلة من دهاليز النفس والضمير والوجدان لهو بالفعل فن بحد ذاته، لا يقوى على ممارسته إلا القلة. حقيقة، معظمنا يعلم ذلك الوصف عن السياسة ومسايسيها من السلطويين وعبيدهم، أو معظمنا على الأرجح خامره اعتقاد مماثل عن السياسة. لكن ربما أن ما سأفصح عنه خلال هذا المقال سيكون بمثابة قنبلة من مفاجآت عالم السياسة والسياسيين، وربما أنه سيجعل الكثيرين يراجعون تلك المعتقدات عن سياسيين مشوا خلفهم وآمنوا بهم أشد من إيمانهم بالله، وربما أنهم سيسترجعون كثيراً من الأحداث صنعها هؤلاء السياسيون لطالما ألبست عليهم الأمور كمؤيدين وجعلتهم حيارى يهيمون في ملكوت عبوديتهم تلك. نعم إنه علم الجهل …Agnotologyî كالعنوان تماماً، وهو علم يهتم به وبتعلمه السياسيون والسلطويون، فلا وجود لشيء اسمه سياسة أو سياسي دون أن يكون مُلمّاً بعلم الجهل، والغريب في الموضوع أن قوانين هذا العلم لا يمكن للسياسي أو السلطوي تطبيقها إلا على الشعب بشكل عام ومؤيديه من الشعب بشكل خاص، وهذه حقيقة. كما أن الماء يتـــــــــكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. في البداية بدأت تظهر القوانين التي أسست لعلم الجهل حين اشتد الصراع بين السلطويين والسياسيين على السلطة والاحتفاظ بها . طول أمد من خلال امتلاك المعرفة ومصادرها، فقد أدرك السلطويون منذ فجر التاريخ أن امتلاك المعرفة يوازي في أهميته امتلاك القوة والعتاد والقوى البشرية؛ لذلك ظهر قبلاً علم أطلق عليه علم إدارة الفهم والادراك …Perception Managementî بين أوساط السلطويين والسياسيين، وقد عرفت وزارة الدفاع الأميركية علم إدارة الفهم بـأنه نشر لمعلومة أو معلومات، أو حذف معلومة أو معلومات لاجل التأثير على تفكير الجمهور والحصول على نــــــــتائج يستفيد منها أصحاب المصالح غير أن هذا النشر أو الحذف يتطلبان دراية كافـــــــــية باتخاذ خطوات وأساليب دقيقة للغاية. إلى جانب المعـــــــــرفة التامة بعلم النفـــــــــس والسلوك، فقد قام باحث بجامعة ستانفورد بالولايات المتــــــــــــحدة الأميركية …Robet Proctorî بصياغة مــــــــبادئ أطلق عليها ..علم الجهل Agnotology وهو العلم الذي يدرس صناعة ونشر الجهل بطرق علمية. في الحقيقة رغم أن السلطويين بشكل عام والعرب منهم بشكل خاص -بل شديد الخصوصية- مارسوا على شعوبهم سياسات الجهل والتجهيل بطرق رصينة للغاية، فإن علم الجهل هذا ظهر حديثاً كعلم له مبادئه وقوانينه في تسعينات القرن الفائت، لذلك. نجد كل. مايحصل في بلدنا بسبب الجهل والجهل المركب ويتم نهب حقوقنا. بسبب الجهل وبسبب الجهل تزداد جراحنا ويستفاد السياسي والبرلماني ووووووووو.