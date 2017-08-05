تشريع قانون لنا – إيناس محمد حسين

نحن لفيف من المواطنين العراقيين الذين لم يغادروا وطنهم حتى أثمر نضالكم وجهادكم الاسطوري عن أسقاط النظام الصدامي عام 2003.. نحن أبناء الخايبة العراقيين كنا في فترة النظام السابق اما في الجيش أو في المدارس والجامعات وكنا نحاول ان نعيد السنة الدراسية كي لا نذهب الى محرقة الجبهة في الحرب ضد ايران ..وبعد انتهاء مأساة الحرب دخلنا في المأساة الثانية وهي دخول الكويت وما جرتها من مآس .. وبقينا نحن المساكين بين المطرقة والسندان .. بين طائرات التحالف من جهة .. وصدام من الجهة الاخرى الى ان حدثت الانتفاضة وهي في حقيقتها ثورة عارمة و اشتركنا نحن الفقراء في ثورة 1991 ضد صدام ولم يحالفنا الحظ بالهروب منتصرين الى معسكر رفحاء وكذلك منا من لم يشترك بهذه الثورة وأنا منهم لأنني في بغداد ولم تصل شرارة الثورة إلينا .. وبقينا في العراق الى ان بدأت المأساة الكبرى وهي فترة الحصار … وسأحاول ان اشرح لكم فترة الحصار التي لم تعرفوا عنها شيئا ( لانكم سادتي ) كنــــــــتم مشغولين بجهادكم ونضالكم في اوربا وامريكا ضد الظلم الصدامي ولو بكلمات مقتضبة .. حيث وقف العالم بأجمعه ضدنا نحن المعوزين . لايحق لنا السفر للعمل الا اذا دفعنا مبلغ 450 الف دينار في الوقت الذي كان راتب الموظف خمسة الاف دينار وكيس الدقيق بخمسين الفاً. لنحمل جوعنا وعوزنا على مايسمونه البطاقة التموينية التي كانت تاتينا بدقيق ( طحين ) لانعرف مكوناته وشاي من نشارة الخشب وكان صدام يتكرم علينا نحن في الاعياد بدجاجة توزع مع الحصة . مما اضطرنا الى بيع ابواب بيوتنا ونضع مكانها قطعة قماش ونبيع الجام ونضع بدله الكارتون ونبيع الطابق الثاني ونسكن في الطابق الارضي .. ونبيع مواد البيت . فمدفأة ( صوبة ) واحدة تكفي ومروحة واحدة تكفي وتلفزيون واحد يكفي ووو.. ومعلمنا يعمل في بيع المواد الغذائية والخضروات بعد انتهاء الدوام وموظفنا يعمل باكثر من وظيفة ليعيل عائلته . يا سادتي اسألوا السرسرية عن مرقة الشجر وشوربة العدس والمحروك اصبعه ( مثرودة) ستجدون انها وجباتهم المفضلة لا حبا بها بل عوزا من قلة ذات اليد . اتعـــــــلمون ســـــــادتي نحن بعنا كل شيـــــــئ في تلكم الايام السود .. ولكننا لم نبع وطننا لنهرب منه .. لم نبع شرفنا .. وبقينا نحن السرسرية في احضان علي والحسين والعباس والكاظم والعسكري نبكي لهم همنا ووجعنا وعوزنا وظلم العالم لنا .. سادتي الكرام . العالم ظلمنا بالحصار .. وصدام ظلمنا بالحكم .. وانتم ظلمتمونا اكثر من الجميع . نحن مستضعفي العراق نطالبكم بتشريع قانون يعيد حقوقنا .. عذرا لكلمة ( ابناء الخايبة ) ولكن شرعت قوانين لكل من هب ودب الله اكبر ..