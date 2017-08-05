الدستور يمنع إقليم كردستان من ضم المناطق المتنازع عليها بشكل إنفرادي

النجيفي: زيارة الصدر للسعودية تنعكس إيجابياً على العراق ويتطلب من الجميع إتخاذ خطوات مماثلة

علاقتي بالمالكي طبيعية واستبعد دخولي معه باي تحالف مقبل

بغداد – محمد الصالحي

اكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي رفضه اجراء اقليم كردستان استفتاء تقرير المصير في المناطق المتنازع عليها مشيرا الى ان اصرار كردستان على اجراء الاستفتاء سيفاقم الازمة مع بغداد ,كاشفا عن تعرض بعض المناطق لتغيير ديمغرافي بذريعة محاربة داعش , واصفا زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للسعودية بالايجابية والمشجعة للاطراف الاخرى, واشار النجيفي الى ان تحالف القوى العراقية الجديد سيدخل في الانتخابات بتحالفات مع القوى الوطنية الشيعية والكردية , موضحا ان التحدي الاكبر للدولة هو ملف اعادة الاستقرار في المحافظات المحررة ولاسيما نينوى . فيما يلي نص الحوار الذي اجرته ( الزمان) مع نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي { من هي الجهة الامنية التي ستمسك محافظة نينوى في المستقبل ؟ – ان ( اغلب القوات المشتركة التي اسهمت في تحرير الموصل ستنسحب خلال الايام المقبلة لغرض مشاركتها في تحرير تلعفر والحويجة وغربي الانبار والمناطق الاخرى في حين ستوكل مهام مسك الارض للشرطة المحلية والحشود من اهالي الموصل والفرقة 16 بالــــــتعاون مع الشرطة الاتحادية والقوات الامنية الاخرى ). { هل اعداد الحشود المحلية والشرطة كاف لمسك المدينة بالكامل ؟ ـ ( بالتاكيد لا تلك القوات غير كافية ، نحن بحاجة ماسة لزيادة عدد متطوعي الشرطة المحلية والحشود ودعمها بالسلاح والمعدات للاسهام في الاستقرار ، وهناك نقص كبير في شرطة الموصل حيث كانت الاعداد قبل احتلال المدينة عام 2014 تصل لنحو 25 الفا لكن لم يبق سوى 8 الاف شرطي في الموصل . وقد وعد السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي باعادة افراد الشرطة ممن لم يتورطوا في الارهاب او لم تسجل عليهم قيود جنائية ، وتم اصدار كتاب بذلك الا ان العبادي تراجع لاسباب مجهولة وهذا الامر محبط للغاية لاننا بحاجة لنحو 30 الف شرطي في الوقت الراهن ). { ماهي الاوضاع الامنية في الموصل بعد طرد داعش ؟ ــ (المدينة تعاني حالة فوضى كبيرة حيث تتزايد عمليات الخطف واخذ الثأر بشكل شخصي او على الطريقة العشائرية دون الرجوع الى القضاء والسلطة التنفيذية حيث يتم تصفية بعض الأشخاص بمجرد ان يتهموا بجريمة سواء كان الانتماء الى داعش او غيرها وهذا غير مقبول مطلقا فنحن بحاجة الى نشر قوات امنية كافية وانهاء حالة الانفلات الامنية ومحاسبة اي متورط بجريمة وفق قانون الجرائم العراقي ). { الكثير يتحدث عن قرب تعيين حاكم عسكري على الموصل ماهي دقة تلك الانباء ؟ ــ ( لايمكن للحكومة تسمية حاكم عسكري او قائد عسكري لادارة شؤون المحافظة بحسب الدستور والقانون فضلا عن عدم قدرة القادة العسكريين على ادارة الشؤون المدنية ، لكن بالامكان اعطاء صلاحيات واسعة لحاكم مدني وتـــــــسمية قائد عسكري يكون مساعده في ضبط الامن وهذه فكرة قابلة للتطبيق بشكل قانوني . { كيف ترى جهود اعمار المحافظة ؟ ــ ( هناك محاولة بائسة لاعادة الاستقرار وهي خطوة تسبق اعادة الاعمار والحقيقة ان الدولة لم توظف جميع امكاناتها لهذا الغرض وهناك محاولات بسيطة جدا مقارنة مع حجم المدينة الهائل والكبير و لابد من جهود استثنائية للدولة بالاعتماد على الخبرات والامكانات من الوزارات والمحافظات الاخرى وباعتقادي ان استمرار حالة الاهمال ستعكس على عودة النازحين وسيؤثر سياسيا ايضا على مستقبل المدينة ، نحن بحاجة الى مراجعة شاملة والى اسناد دولي ضخم فاعادة الاعمار تحتاج الى جهود دولية كبيرة للغاية ). { وما هو حجم الدمار الذي تسبب به داعش في الموصل ؟ ــ ( الساحل الايسر اقل ضررا يرغم تضرر البنى التحتية بشكل كبير ولاسيما المستشفيات والجسور والطرق ومشاريع المياه والكهرباء حيث اصيبت باضرار بالغة جدا وبنسب عالية تصل الى 70 بالمئة فيما وصلت نسبة اضرار دور المواطنين في الساحل الايسر الى 30 بالمئة ، لكن الكارثة كبيرة في الساحل الايمن حيث بلغت نسبة الضرر في المنطقة القديمة 100 بالمئة والمناطق الاخرى 70 الى 60 بالمئة ، الساحل الايمن يعد منكوبا وكانه ضرب بقنبلة ذرية او زلزال قوي حطم كل شيء ). { بتلك النسب العالية من الدمار هل بالامكان اعادة المدينة كما كانت ؟ ــ ( بامكاننا الاستفادة من خبرات اليابان والمانيا بعد ان هزمت في الحرب العالمية وتضررت بشكل كبير واصابها الافلاس المالي واعلنت استسلامها الا انها نهضت مجددا واعادة جميع الخدمات وطورت الصناعة والتجارة بعد التفرغ من الحرب مباشرة وبإمكاننا اعادة البنى التحتية و المساجد والنبي يونس والاثار والمشاريع الستراتيجية بعد توفر المبالغ الكافية ، لكن الاولى بنا اعادة الحياة الى سكان نينوى .. الى الدور والاحياء السكنية واعادة الخدمات الاساسية لاستقرار المنطقة). { هل توجد احصائية بعدد الضحايا المدنين خلال الثلاث سنوات ؟ ــ ( الإحصاءات الرسمية باعداد الشهداء غير واضحة لعدم كشف الحكومة عن الاعداد لغاية الان ولاستمرار القوات الامنية في تطهير المناطق المحررة ، فيوم امس تم انقاذ عائلة من تحت ركام الحرب بعد ان تصورت فرق الانقاذ انها تنتشل الجثث لتجدهم احياء وهم عائلة من خمسة اشخاص وهناك تقديرات دولية تشير الى وجود نحو آلاف الضحايا المدنيين ، بل ان بعض المنظمات تشير الى إعداد قد تصل الى 40 ألفا ). { سياسيا ما هو ردك بشأن اعتزام اقليم كرستان اجراء استفتاء شعبي في المناطق المتنازعة ؟ ــ ( ادعو الاطراف الكردية الى العودة الى الدستور لكونه العقد القانوني لجميع المواطنين والمكونات ولا يمكن للكرد اجراء اي استفتاء في المناطق المتنازع بشكل منفرد بسبب وجود مادة دستورية وهي 140 اوضحت كيفية حسم مصير تلك المناطق ، وهذه المادة لم تطبق المادة لغاية الان بسبب الخلافات السياسية ، فلا يمكن اجراء استفتاء في هذه المناطق لأنها ارض مختلف عليها وفيها تنوع سكاني وتمثل اطيافا متنوعة ، فمن غير المعقول ان يتم تهميش الاطراف الاخرى مقابل تنفيذ اطراف اجنداتها السياسية والتوسعية وتقرر مصير منطقة تعود للجميع ، فضلا عن عدم امكانية مفوضية اقليم كردستان ممارسة عملها خارج حدودها الادارية والجهة الوحيدة المخولة باجراء استفتاء او اجراء انتخابات في المناطق المركزية هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببغداد واعتقد ان اصرار الاقليم على اجراء الاستفتاء سيؤدي الى تفاقم الازمة بين كردستان وبغداد ويزيد من الازمة ). { هناك انباء تحدثت عن حصول تغيير ديمغرافي في المناطق المنازع عليها ما ما مدى صحتها ؟ ــ ( بالفعل هناك تقارير دولية وصور جوية تثبت حصول حالات تغيير ديمغرافي في المناطق المتنازع عليها في الموصل وديالى وتحديدا في ناحيتي جلولاء والسعدية وصلاح الدين وكركوك هناك تطهير عرقي حصل اثناء المعارك مع داعش وتم طرد عوائل بذريعة التعاون مع داعش والقرى بيد قوات البيشمركة واحزاب لكنها ليست على نطاق واسع وسياسية ممنهجة ). { بعد سنوات من القطيعية السياسية مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ما هي طبيعة العلاقة معه الان ؟ ــ ( علاقتي مع المالكي طبيعية وهناك تواصل ولـــــــكن لايوجد عمل مشترك وهناك لقاءات في موقع العمل بصفتنا نواب رئيس الجمهورية ونجتمع بصورة طبيعية وانا اختلف مع بصورة جذرية في السياسية لانني اعتقد ان سياسته ادت الى نتائج كارثية في العراق واستبعد دخولي معه في تحالف سياسي مقبل ) { كيف ترى زياة اطراف سياسية ودينية بارزة زيارة السعودية ودول الخليج ؟ – ( زيارة السيد مقتدى الصدر للسعودية امر ايجابي جدا والانفتاح على المنظومة العربية عموما وعلى المملكة السعودية خصوصا له اهمية وتاثير على المستوى الاقليمي والدولي ايضا ونامل ان تقوم الاطراف الشيعية الاخرى باجراءات مماثلة مما ينعكس على الداخل العراقي ويسهم في ايجاد علاقة سنية شيعية ايجابية اكثر وحتى الاطراف الشيعية سيكون لها دعم سياسي وتقارب بين الاطراف العربية ). { هل تخشون من تاثير تلك الزيارات على الدعم الخليجي لكم ؟ – ( في الحقيقة لايوجد اي دعم مالي لدول الخليج او الدول الاخرى كما بشاع وينشر في الاعلام ان تحالف القوى يقترب من المحيط العربي بعلاقته ويبتعد عن ايران بسبب سياساتها الخاطئة في العراق لكن زيارة الاطراف الاخرى للسعودية وغيرها يمكنها ان تعيد العراق باكمله الى المحيط العربي ووضعه الدبلوماسي الصحيح ). { ماهو الدور الحالي لرئاسة الجمهورية – ( رئاسة الجمهورية لم تتخذ دورها الدستوري بشكل صحيح في ادارة الدولة كما هو منصوص في الدستور انعكس على الدولة هناك ). { تحالف القوى الوطنية هل هو مشروع انتخابي طائفي ام مشروع اخر ــ ( ان الغرض من تشكيل تحالف القوى الوطنية جاء لملمة البيت السني وهـــــــــو مختلف تماما عن القائمة العراقية التي اعلنت عام 2010 وسيكون عمل تحالف القوى بنظام داخلي تصــــــــويت نصف زائد واحد الخطة والاستراتيجية هناك هيئة ادارية من 25 شـــــــــخصا وهيئة رئاسة من ثــــــــلاثة وهيئة تنفيذية من9 اشخاص وهيئة سياسية من 100 شخصية وهيئة عامة تتكون من 300 شخصية لعدم اعادة خطأ العراقية بــــــتفرد بعض الاطراف فيه هو ليس تجمعا طائفيا هو لهدف تريب البــــــــيت الداخلي السني قبل الانطلاق بتحالفات سياســـــــــية جديدة مع القوى الوطنية الاخرى من الجانب الشيعي والاكـــــــــردي هو تحالف سياسي لترتيب القرار بشان القضايا مصير مع دول العالم الاقل تتفق وبراي جمعي تفردي). { هل هناك خلاف بين البيت السني لاعلان كتل اخرى؟ – تحالف القوى العراقية يمثل نحو 80 بالمئة من المكون السني فيما يمثل الاخرون النسبة المتبقية عقد مؤتمر 13 تموز المعارض برئاسة محمود المشهداني اجراء طبيعي كما هو الحال في القوى السياسية الاخرى الشيعية والكردية ونامل ان تندمج تلك القوى في الايام المقبلة ضمن المشروع الموحد ). { اخيرا ملف سقوط الموصل اين هو الان ولماذا هذا السكوت عن ؟ – (كل القوى السياســــــــية العراقية لاتستطيع تثبيت الحقائق. كما هي في ملف سقوط الموصل ولا تستطيع ان تجـــــــري تحـــــــقيقاً شفافا ومستقلا دون ضغوط هناك هيمنة برلمانية على بعض الاطــــــــراف ومنــــــــاطق نفوذ خارجية الوضع العراقي لا يتحمل كشف هذه الاشــــــــــياء او القدرة على كشــــــفه ممكن ان تتم في يوم من الايام ونــــــــــدعم اي تحقيق دولي او مستقل للكشف عن ملابسات سقوط الموصل ما حصل كارثة بكل المقاييس ومن الضروري ).