ملح وسكر – لؤي زهرة

اضحك للدينا

(( لعنةُ الله على النسيان ِ، مع أنني أتمناه ُ أحياناً ))

أعتدتُ أن أعمل الشاي لنفسي بنفسي دون أن اطلبَ معونةً خارجية من أحد ، هذا ما يفرضهُ عليَّ مِزاجي النار ، الماء، الشاي والسكر كلاً بمقدار حينها أتلذذُ بأحتساء الشاي وأمارس لحظات التأمل وأنا أحرك ملعقةُ السكر في كوب الشاي فيأخذني التأمل والتفكير في ( العيشة وأخواتها).

بالأمس لا أعرف من وضع السكر في العلبة البيضاء المخصصة للملح ووضع الملح في العلبة الخضراء المخصصة للسكر .

وكعادتي وضعتُ السكر في كوبِ الشاي فتغير لونه ، ظننته ُ للوهلة الأولى أن بقايا حليب الاطفال قد علق بملعقة السكر لذلك لم ابالي في الأمر ومضيت احتسي الشاي الذي كان طعمهُ ( لا يوصف ) رميتُ الشاي ولأنني كنتُ على عجلةٍ من أمري خرجت دون ان أتلذذ بشربه .

كانت نوبات الارق تلاحقني فلم يسلم أحد من أهل بيتي من أن ( أتناول لحمه ) أعني ( الغيبة والنميمة وملحقاتهما)…

وعند عودتي من عملي وقبل كل شئ أعددتُ الشاي وأنا أترنم بما شاء الله من الترنيمات والاغاني ( لاسيما اغنية خدري الچاي خدري عيوني المن اخدره ، وماشربش الشاي اشرب ازوزة انه ) لكني وقعتُ بالخطأ نفسه .

هذه المرة لم اتمالك نفسي صرخت : من وضع السكر في العلبة البيضاء ؟! من قام بهذا العمل الأجرامي ؟! أرجوكم اعيدوا الأمور الى ما كانت عليه … رميت ُ الشاي من يدي . وانتبهت هذه المرة فأحتسيتُ الشاي ومرّت الأمور بسلام و ( أنعدل المزاج ) وتنفست الصعداء …

قلت ُ في نفسي لماذا لا أساعد اهلي في اعداد الطعام ( الزلاطة واللبن و العصائر من اختصاصي ) لكن فؤجئ الجميع بأني أفسدتُ كل شئ حيث وضعت ُ السكر بدل الملح والملح بدل السكر .

صباح اليوم تذكرتُ ما حصل لي بالأمس فقلتُ في نفسي ( لا يلدغ مؤمن من جحرٍ مرتين ) مع أنني لدغتُ من هذه العلبة ثلاث مرات .

أعددتُ الشاي وجئتُ بالعلبة الخضراء وما ان وضعت السكر في الشاي حتى تغير لونه مرة اخرى .

يا آلهي ، من أعاد الأمور الى نصابها ؟!!!!