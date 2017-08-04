سمير صبري يكشف اللحظات الاخيرة في حياة سعاد حسني 

القاهرة – الزمان

‎استعاد الفنان المصري سمير صبري، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي كان يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية خاصة في فترة مرضها ورحلة علاجها بالخارج.

‎وقال صبري، خلال لقائه في برنامج «سيداتي آنساتي»ن والمذاع عبر فضائية «دريم»: «إن سعاد حسني كانت تعاني من نفسية صعبة بسبب وزنها الزائد وخوفها من عدم معرفة جمهورها، ولكنها استطاعت أن تفقد 18 كيلو من وزنها كما أنها خضعت إلى 18عملية في أسنانها حتى تعود كما كانت، وأنها اتصلت بسمير خفاجى مؤسس فرقة المسرحيين وطلبت منه أن يجهز لها مسرحية شبيهة بمسرحية الفنانة شادية “ريا وسكينة”».

‎وأضاف: «أنا لا اعتقد أن سعاد بعد كل ما عملته أن تنتحر ولا يمكن أن تكون ألقت بنفسها، أو القي بها من أعلى لأن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني والمصري أن الجسد لا يوجد به كسور ويوجد كدمة في الرأس وعلامات زرقاء في الجسد دليل على وجودخناقة».

‎كما أكد خلال اللقاء أن سعاد حسني لم تكتب مذكراتها وأنه لا علاقة لوفاتها بالمخابرات فهي لم يكن لديها أي شيء هام.