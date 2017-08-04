رفع حظر حمل الاجهزة الالكترونية على رحلات الملكية الاردنية الى لندن

عمان– (أ ف ب) – اعلنت الخطوط الجوية الملكية الاردنية الجمعة ان بريطانيا رفعت الحظر المفروض على حمل الاجهزة الالكترونية على متن طائرات الملكية المتجهة الى لندن.

وقالت شركة الطيران في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان “بريطانيا رفعت الحظر الإلكتروني الذي فرض على حمل الهواتف الكبيرة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية في المقصورة على متن رحلات الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء الدولي (في عمان) الى بريطانيا”.

واضافت انه “اعتبارا من 4 آب/اغسطس (الخميس) سمح للمسافرين على متن طائرات الملكية الأردنية بحمل هذه الأجهزة الإلكترونية في المقصورة”.

واوضحت الشركة ان قرار رفع الحظر جاء “بعد ان طلبت السلطات البريطانية من شركات الطيران تطبيق اجراءات امنية اضافية للرحلات الجوية المتجهة الى بريطانيا”.

وكانت بريطانيا فرضت منذ نهاية آذار/مارس الماضي حظرا يتضمن منع المسافرين مباشرة من الأردن وتركيا والسعودية ومصر وتونس ولبنان إلى بريطانيا من حمل اجهزة الهواتف الخليوية الكبيرة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية داخل المقصورة.

ورحبت الملكية الاردنية بقرار رفع الحظر مطالبة المسافرين بأن “يتعاونوا مع موظفي الملكية وسلطات المطار في تنفيذ التدابير الأمنية الإضافية، لضمان انطلاق الرحلات في مواعيدها”.

وتسير الملكية الاردنية رحلات يومية الى مطار لندن.