الصدر:ادمجوا الحشد بالجيش واسحبوا السلاح من الفصائل بصورة أبوية

مقبرة جماعية تضم رفات أربعين شخصاً في الرمادي

بغداد – الزمان

اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، دمج «العناصر المنضبطة» من الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة الرسمية أو وجعل زمامه تحت إمرة الدولة حصرا و»بشروط صارمة»، فيما دعا إلى سحب السلاح من الفصائل بـ»صورة أبوية». وقال الصدر في كلمة متلفزة ألقاها بالتزامن مع تظاهرة أقيمت اليوم في ساحة التحرير ببغداد، إنه يجب «دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي المجاهد ضمن القوات المسلحة الرسمية، وإلا جعل زمام الحشد المقر بقانون تحت إمرة الدولة حصرا لا غير وبشروط صارمة»، داعيا لـ»العمل على سحب السلاح بصورة أبوية من الجميع سواء في ذلك الفصائل أو غيرها مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين».

وشدد الصدر على أن «يكون مسك الأرض المحررة بيد القوات العراقية المسلحة وكذا الحدود العراقية وما شابه ذلك»، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية «الإسراع بإرجاع المهاجرين والمهجرين وإعادة بناء ما تهدم من المدن». اعتبر مقتدى الصدر ان إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية هو موت للشعب وتطلعاته للإصلاح، داعيا الى دور رقابي مشروط للأمم المتحدة على الانتخابات العراقية في حال لم يتم تغيير المفوضية.

وقال الصدر ان امكانيات الدولة اصبحت ضعيفة بعد ان هيمنت قوى اخرى على المفوضية وقانونها بالترهيب والترغيب.

ودعا الصدر الى الثبات على موعد الانتخابات المحلية في ايلول المقبل بجميع المحافظات وحتى المحرر منها ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية او سنية واعطاء الفرصة للأقليات في المشاركة بالانتخابات.

وخاطب الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قائلا «لقد ورثت تركة ثقيلة تركها لك سلفك ويجب ان تكون رجل دولة على الرغم من الضغوطات الداخلية والخارجية»، مشيرا الى ان العبادي ملزم باكمال مشوار الاصلاح بخطى حثيثةوملحوظة لابعاد شبح الارهاب ويتناغم مع ارادة الشعب ومرجعيته ومؤسساته حيث ان بقاء الدولة بهذا القدر من الضعف ومن سيطرة الايادي العلنية والخفية من الداخل والخارج امر محموم ومذموم لايمكن السكوت عنه. وتابع ان ذلك لن يتحقق مالم يتم دمج العناصر المنضبطة من قوات الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة الرسمية وجعله تحت امرة الدولة فقط وبشروط صارمة واعمل على سحب السلاح من الجميع وحصره بيد الدولة، فضلا عنالاسراع باعادة المهاجرين والمهجرين واعمار ماتهدم من المدن المحررة.

و عثرت السلطات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات اربعين شخصا أعدمهم تنظيم داعش خلال سيطرته العام 2015 على مناطق في محافظة الانبار غرب بغداد، وفقا لمصادر امنية ومحلية الجمعة.

وقال ضابط في الجيش برتبة مقدم ركن لوكالة فرانس برس «عثرنا على مقبرة جماعية تضم جثثا (لاشخاص) اعدمهم تنظيم داعش رميا بالرصاص، في منطقة الطاش» الواقعة على الاطراف الجنوبية منمدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).

واضاف ان «الجثث متفسخة وعليها اثار اطلاق نار في منطقة الرأس».

واكد مدير مؤسسة الشهداء في محافظة الانبار عمار الدليمي لفرانس برس «العثور على المقبرة» وانها «وتضم رفات اربعين شخص»، مشيرا الى ان «جثث الضحايا متفسخة وتحمل اثار اطلاق نار فيمنطقة الجمجمة».

واضاف ان هؤلاء الضحايا «جميعهم رجال، اعدمهم تنظيم داعش العام 2015».

وتم فتح المقبرة وتحديد عدد الضحايا باشراف قوات امنية وجهات طبية ومسؤولين من مؤسسة الشهداء، وفقا للدليمي .

واعلنت السلطات العراقية في ايار/مايو الماضي، العثور على ثلاث مقابر جماعية تقع في ثلاث مناطق متفرقة احداها وسط الرمادي، تضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم داعش. واستولى داعش على الرمادي منتصف 2015 حيث اعدموا أيضا مدنيين وعناصر أمن قبل ان تستعيد القوات العراقية السيطرة على كل مدن الانبار عام 2016 . ونفذ داعش اعدامات متكررة بحق مدنيين وعناصر في قوات امن على حد سواء، منذ هجومه الشرس في حزيران/يونيو 2014، والذي سيطر خلاله على مناطق واسعة في العراق.