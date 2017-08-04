‎شكوك حول اتفاق حفتر والسراج وتنسيق مصري – ليبي لتطهير طرابلس 

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎اكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان انه على الرغم من الاتفاق السياسي الذى تم مؤخرا بين الجنرال خليفة حفتر و رئيس الحكومة الليبية السراج لايجاد حل سياسي للازمة الا ان مصر لديها يقين ان هذا الاتفاق لن ينفذ لان بنوده فضفاضة لا تؤدى الى نزع قتيل الازمة فضلا عن تدخل دول اقليمية لافشال الاتفاق .

‎وازاء استمرار حالة عدم الاستقرار فى ليبيا كشف مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات للزمان ان تنسيقا مصرياً ليبياً على اعلى مستوى يجري حاليا بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر والقوات المسلحة المصريه واجهزة الاستخبارات لاعداد مخطط لتحرير طرابلس وتطهيرها من الميلشيات بعد نجاح حفتر فى تحرير بنى غازى.

‎ واضاف المصدر ان القوات المسلحة المصرية شددت من اجراءاتها الامنيه على الحدود تحسباً لردود فعل انتقامية من جانب عناصر داعش العائدة من العراق وسوريا . ‎من جهة اخرى اكد الوفد الممثل لقبائل مصراته المشارك فى لقاءات القاهره للمصالحة الليبية ضروره ان تتوقف قبائل المنطقة الشرقية برقه عن اتهام مصراته بالارهاب مؤكدين انهم واجهوا الارهاب وشاركوا فى عملية تحرير سرت من سيطرة تنظيم داعش كما طالب الوفد بضرورة تسلم المحتجزين فى المنطقة الشرقية بحجة انهم عناصر ارهابية وطالب الوفد الممثل لقبائل شرق ليبيا ان يتم تعويضهم عما لحق بهم من ضرر .