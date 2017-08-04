الجبير يلتقي حجاب … والزعبي لـ (الزمان):نريد قوات عربية على الارض 

‎ إبرام ريف حمص يؤشر زيادة في دور مصر داخل سوريا

‎القاهرة –بيروت –الزمان

أكد د/ محمد شاكر عضو المكتب السياسى لحزب الغد السورى بالقاهرة فى تصريحات خاصة للزمان إنجاح مصر فى إبرام هدنه ريف حمص للمرة التالية بعد دلالة واضحة على عودة مصر للعب دورها الريادى فى المنطقة .

وأضاف أن الدور المصري نزيه وغير منحاز سوى لمصلحة سوريا وهو قبول من كافة الاطراف

ومن المقرر أن يعقد أحمد جريا رئيس تيار الغد السوري مؤتمر صحفى غدًا بالقاهرة لإطلاع الرأى العام على تفاصيل الاتفاق .

وفى السياق ذاته أوضح أسعد الزعبى عضو الهيئة العليا للمفاوضات فى اتصال معه أن أهم الضمانات التى تريدها المعارضة هى تدخل قوات عربية على الارض وإخراج جميع المعتقلين ووجود دور تركى لان هناك فصائل معارضة مدعومة من تركيا إلا أننا نرفض وجود روسى على الارض

نظرًا لانحياز روسيا على النظام .

وبحث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الخميس، مع رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، آخر مستجدات الأزمة التي تشهدها سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير، حجاب وأعضاء هيئة المفاوضات، في الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وجرى خلال اللقاء «التأكيد على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري ، ومناقشة آخر المستجدات في وضع البلاد ونتائج اجتماعات جنيف»، وفق ذات المصدر.

كما أكد الجبير «استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة.»

فيما أكد فراس الخالدى ممثل مفاوضات جنييف فى القاهرة أن دخول مصر فى المعادلة السورية أمر كنا نتمناه منذ فترة طويلة من أجل السياسيين المصريين بالاتفاق .

وقال السيد السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية أن نجاح مصر فى عقد هدنة للمرة الثانية يدل على ان هذا الدور محب به من جميع الاطراف واضاف ان مصر ليس لها اطماع فى سوريا سوى عودة الاسقرار لها .

وأضاف د/ كمال سلامة استاذ العلوم السياسية أن الاتفاق مقدمة لحل سياسى .

وأضاف ان المعارضة فى موقف حرج وان الدور المصري يمثل طوق النجاه بالنسبة لهم وان هذا الاتفاق يعكس تقدير دول العالم للدور المصري والذى يحدث توازن فى الازمة بعد تدخل الدور الروسى .

وأشار ان الدور الروسى بالمعارضة فى القاهرة ساهم فى انجاز الاتفاق .