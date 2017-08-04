حريق يلتهم أحد اطول أبراج العالم في دبي

دبي – الزمان

أندلع حريق في ناطحة سحاب سكنية في إمارة دبي بدولة الإمارت، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.وقال بيان امس ان ( ألسنة اللهب في برج الشعلة ارتفعت في حريق ضخم وتساقط أجزاء مشتعلة من المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 350 مترا),واضاف انه (لم يتضح سبب الحريق ببرج الشعلة، وهو أحد أطول البنايات في العالم.),واوضح البيان ان(حكومة دبي لم تعلن عن تسجيل أي إصابات جراء الحريق في البرج وان الدفاع المدني سيطر على الحريق، وأن عملية تبريد البرج مستمرة ), وتابع ان (السلطات في دبي افادت بأن مسؤولي الدفاع المدني أخلوا المبنى بنجاح). ويذكر ان أضرارا الحقت بالبرج بسبب حريق آخر في شباط 2015 وأُنحي باللائمة آنذاك جزئيا على لوحات الكسوة الخارجية التي كانت تحتوي على مواد سريعة الاشتعال). وافتتح مبنى الشعلة، المؤلف من 79 طابقا، في عام 2011، وكان أطول بناية سكنية في العالم لدى افتتاحه، لكن منذ ذلك الحين تجاوزته ست بنايات أخرى وثمة اعتقاد بأنه يحتل المرتبة 32 في قائمة أطول المباني في العالم، ويضم البرج 676 شقة، ويبدأ أسعار الشقق ذات الغرفتين بأكثر من نصف مليون دولار. ويطل البرج على الواجهة البحرية لدبي، ويتمتع سكانه بخدمات مثل مرآب مؤلف من ثمانية طوابق وبركة سباحة.