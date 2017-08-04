براءة اختراع في بابل لجهاز قياس الوثب الطويل

بابل – الزمان

حصل تدريسيان من كلية التربية في جامعة بابل, على براءة اختراع حول تصنيع جهاز الكتروني لقياس الوثب الطويل من الثبات الممنوحة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس ان (البراءة, للتدريسيين سلام محمد ومحمد يوسف, تضمنت تصنيع جهاز الكتروني لقياس الوثب الطولي, عن طريق استعمال الحساسات لقياس الموجات صوتية عبر مسافة 4 أمتار وتسجيل المسافة على شاشة عرض لغرض معرفة نسب الوثب والسرعة), واضاف ان (الجهاز يعمل على برمجة المايكرو كنترول بلغة الاردينيو سي حيث يتم استلام المسافة من الحساسات وربطها بشاشة عرض الـ LCD لاظهار المسافات المقطوعة, اذ اثبت الجهاز جودته في اختبار الوثب الطويل من الثبات وبنسبة بلغت 99بالمئة من استعمال المقاييس التقليدية).