الرئاسات الثلاث تدعو الى الانتهاء من اختيار مجلس لمفوضية الانتخابات

بغداد – محمد الصالحي

أكدت الرئاسات الثلاث ضرورة الانتهاء باقرب وقت ممكن من اختيار المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان امس إن (االرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجرى خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة في الاوضاع الاقتصادية والامنية والانتخابية وظاهرة العصابات المسلحة فضلا عن القضايا ذات الاولويات الطارئة),وأضاف أنه (تم التأكيد على ضرورة الانتهاء في اقرب وقت من اختيار المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اساس الاستقلالية والكفاءة والنزاهة)، مؤكداً أنه (تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الرئاسات الثلاث في كافة المجالات والقضايا التي تفرضها طبيعة المرحلة والتشديد على ضرورة تعزيز وتعميق الحوار بين جميع الكتل السياسية البرلمانية بما يخدم المصالح الوطنية العليا في هذا الظرف التاريخي الحساس).