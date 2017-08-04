احتجاج أممي على التشدد إزاء طالبي اللجوء في استراليا

أستراليا – الزمان

أحتجت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء في أستراليا، عادة إجراءات الحكومة الاسترالية بانها ستجعلهم ينتظرون 15 عاماً للحصول على الجنسية، فيما أبدت اعتراضها على فترات مكوثهم. وقال بيان امس ان (المفوضية اعربت عن تخوفها من افتقار الإنصاف في آلية الامتحان الذي يجب على المهاجر أو اللاجئ إجراؤه بنجاح للحصول على الجنسية ),واضاف ان ( المفوضية حذرت من أن المستوى الجيد للغة الانكليزية المطلوب للنجاح في امتحان الجنسية قد يتسبب بفترات انتظار طويلة للمهاجرين واللاجئين قبل أن يصبحوا أستراليين وان مدة الانتظار هذه قد تصل إلى 15 عاماً), واوضح البيان ان ( التحذير جاء ضمن تقرير رفعته المفوضية العليا للاجئين إلى مجلس الشيوخ الأسترالي الذي فتح باب الكتابة إليه حول امتحان الجنسية للتحقيق في حيثياته، خصوصاً أن المعارضة العمالية ترفض تأييده),وتابع ان ( مجلس الشيوخ تلقى نحو 500 مداخلة ورسالة وتقرير من هيئات ومنظمات محلية ودولية ومن أشخاص ناشطين في مجال الهجرة واللجوء), واضاف البيان ( المفوضية شددت على تداعيات قوانين الجنسية على اللاجئين بشكل خاص، لأن هذه الفئة غالباً ما تضطر إلى ترك أوطانها من دون تخطيط مسبق ومن دون التحسب للمهارات المطلوبة في البلد الجديد), واشار الى ان (تشديد امتحان اللغة الانكليزية ليس ضرورياً لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الأسترالي), واوضح ان ( المفوضية اعربت عن اعتراضها على رفع فترة المكوث في أستراليا للمهاجرين واللاجئين قبل تمكنهم من إجراء امتحان الجنسية من سنة واحدة إلى أربع سنوات بموجب القوانين الجديدة)، مؤكدة ان (مثل هذا التدبير يضر باللاجئين بشكل خاص ويعيق تأقلمهم مع ظروف الحياة في بلدهم الجديد).